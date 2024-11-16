Это уже остаток от 10 многоэтажек, которые должно было возвести ТОО «Реголит». Однако товарищество к работам так и не приступило. «Аванс получили, ни одного метра жилья в Кунае не построили», - сказал недавно на совещании аким Костаная.

В микрорайоне Кунай работали разные застройщики / Фото из архива "НГ"

12 ноября в акимате обсуждали прогнозы по исполнению бюджета на конец года. Руководитель отдела финансов Раиса АЙТКУЖИНОВА сообщила, что ожидается неисполнение плана по поступлениям от продажи гражданам квартир. 2,2 млрд тенге не пополнят бюджет, так как квартир, строительство которых должно было обеспечить ТОО «Реголит», не существует.

Уже летом прошлого года эта проблема стояла остро. Акимат начал процедуру расторжения договора через суд, но дело это с учетом обжалования долгое.

- Сейчас по 6 домам договоры расторгнуты, идут новые конкурсные процедуры, - прокомментировал ситуацию аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - По 4 домам уведомления о расторжении договоров в одностороннем порядке направлены, дальше идем в суд.

В Кунае сорван и план сдачи индивидуальных домов. 124 таких планировались ко вводу в декабре. Но из них готовы будут 69. По 55 домам, строительство которых началось в 2023 году, 1 ноября 2024 года акимат расторг договоры с шымкентским ТОО «Градстройсервис» в связи отставанием от графика работ.

Комментируя проблемы, аким города подчеркивал, что подрядчики - не из числа местных. По его оценке, компании из других регионов, выигрывая конкурсы, не лучшим образом показывают себя у нас. Например, идет реконструкция северной части Притобольского парка, на которую из бюджета выделено 940 млн тенге, сейчас освоено 614,6 млн тенге, имеет место отставание алматинского подрядчика от графика работ.

Проблемным стало и строительство центра настольного тениса в мкрн-е Береке недалеко от «Тобол Арены». Он планировался как комплекс, предназначенный в том числе и для международных турниров. Строительство стоит 1,8 млрд тенге, должно было завершиться осенью 2025 года.

На реализацию проекта в 2024 году было выделено 800 млн тенге, подрядчику ТОО «SHEBERBUILD» (регистрация в Алматинской области) оплачен аванс 235,2 млн тенге. Но по словам Раисы Айткужиновой, компания не выполняет договорные обязательства, начаты судебные процедуры по исковому заявлению отдела строительства.