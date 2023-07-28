В Костанае один из самых проблемных районов - Кунай. Это признают и чиновники, которые часто приезжают сюда общаться с жителями и успокаивать их недовольство. Вечером 26 июля с этой ролью приезжал аким области Кумар АКСАКАЛОВ. Вместе с руководством города он осмотрел новостройки, которые должны завершить в этом году.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ приехал в Кунай заранее. Пока ждал своего непосредственного начальника, общался с жителями Куная. В основном - о сроках сдачи новых домов. Жители упрекали, что власти нарушают сроки и уже много раз обещали ввести в эксплуатацию эти дома.

- Если бы выполнили все, что мы здесь обещали, микрорайон был бы уже сдан, - отшутился Жундубаев.

Приехал Аксакалов, стали осматривать недостроенные дома. Жители Куная подсказали, что начать лучше с окраины района и заглянуть в дом № 5 в 82-м квартале. Строят его 3 года, работы почти завершены, но на верхних этажах протекает крыша, а рабочие пока заняты на других объектах.

Потолки на последнем этаже в доме №5 в ужасном состоянии после дождей

На 5-м этаже Жундубаев пояснил: у компании не хватает средств и, как следствие, нет рабочих. Региональный директор ТОО «Актобе-Саулет» Эргин САИДМУРАТОВ, отвечая на вопросы, сообщил: сейчас, как и два месяца назад, работают 15 человек. Все на другом объекте в том же Кунае. Аким области сразу припомнил застройщику свой последний визит в микрорайон:

Эргин Саидмуратов (справа)

- Два месяца назад, 24 мая, я сюда приезжал, вы мне что обещали? Увеличить количество людей. Увеличили? Деньги у вас есть? Нет. Ну что, почему они до сих пор работают здесь?

За застройщика вступился аким Костаная. Сообщил, что альтернативы подрядчику уже нет, иначе дом точно не сдадут в этом году.

- Мы с ними порвать сейчас не можем, - отметил Жундубаев. - У них на каждом доме такой остаток, что если мы с ними расторгнем договор, то никто за это не возьмется. Там остались копейки - по 20 млн на каждый дом, это около 5%. Потом - у них есть залог, чтобы его вытащить, они должны доделать работы. То есть, они заинтересованы в окончании работ.

- Мы не видим заинтересованности! Вы продолжаете пустые обещания! Обещали прошлому руководству региона, обещали мне, - отреагировал Аксакалов. - Мы же не можем все время терпеть. Так нельзя! Мы вам поверили, что вы будете работать нормально. Но ничего не двигается. Значит, нужно разрывать отношения. Зачем вы нужны такие? Люди страдают, и не факт, что вы доделаете в этом году. По большому счету - это обман! Здесь скоро все разваливаться начнет.

По словам Жундубаева, всего в Кунае 7 проблемных домов. Два уже почти готовы к сдаче, остальные остаются под вопросом. «Мы не видим выхода из ситуации», - признал аким города. И повторил, что если договор с ТОО «Актобе-Саулет» будет расторгнут, то сдачу домов однозначно отложат на следующий год.

Дом № 2 в том же 82-м квартале - один из тех, что обещают сдать уже к августу. Здание построено, но претензии к качеству остаются у технического надзора ТОО «СейсмоСтройЗащита». От застройщика требуют доделать домофоны и заменить несколько окон. Квартиры здесь продают по госпрограмме через «Отбасы банк».

Олжас Бердыбаев (в центре)



- Мы третий год уже ждем, снимаем квартиры, - сказал Олжас БЕРДЫБАЕВ. - Мы хотим заехать и сами доделаем эти дефекты.

- Ну подождите еще неделю, - попросил Марат Жундубаев.

Проблема в том, что после подписания акта ввода жильцам придется ждать заселения еще примерно два месяца. Аким области попросил «запаралелить эти процессы».

- Люде уже устали, мы устали от этих проблем - все устали, - резюмировал Аксакалов. - И у каждого своя правда. А наша задача, как госорганов, ускорить этот процесс.

После осмотра Кумар Аксакалов и Марат Жундубаев вернулись на встречу с населением. Аким области еще раз повторил, что «договор с подрядчиком нужно расторгать, потому что они занимаются пустыми обещаниями».

- Значит готовьте документы на расторжение договора! - поручил Аксакалов. - Найдите людей, возможно, это чуть-чуть затянет процесс на пару месяцев, но зато люди придут и сделают! И поставим точку в этом вопросе. Растрогайте договор и чтобы их здесь вообще не было. То же самое - по второй компании ТОО «Реголит». Выиграли конкурс на 10 домов, деньги получили и ничего не делают. Это же будет такой же, как «Актобе-Саулет», номер два. Поэтому расторгаем договоры, зато дождемся каких-то добросовестных подрядчиков.

Аким области долго общался с жителями Куная. Обсуждал строительство школы, оборудование дороги, связывающей район и рудненскую трассу, газификацию района. Обсуждали и перебои с электроэнергией и водоснабжением, с подключением домов к газовым трубам.

Обсуждая благоустройство, глава области потребовал не экономить на детских площадках во всем городе. Аксакалов пообещал, что теперь будет раз в месяц приезжать и контролировать строительство домов в микрорайоне.

Фото Георгия ГОВОРОВА

