Такое указание аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ дал вечером, 26 июля во время встречи с жителями нового микрорайона Кунай. Горожане сообщили главе региона, что установленные год назад площадки уже нуждаются в серьезном ремонте.

- Они в аварийном состоянии, играть на них не безопасно, - жаловались жители. - Там ямка на ямке, песка нет. Их уже лучше убрать совсем тогда, потому что мы боимся туда детей отпускать.

Аксакалов ответил, что проблема кроется в организации госзакупок.

- Почему эти горки и качели в таком состоянии? - спросил аким области. И сам ответил: - Потому что некачественные! А почему они такие? Потому что такой проект делают. Это же все оттуда исходит. Когда закладывают деньги, то детская площадка идет по самой минимальной цене. А это означает, что она через полгода развалится! Зачем такое проектировать? Ну кто так делает? Нужно сделать раз... и чтобы служило, так служило!

Кунайцы отметили, что в старых районах города до сих пор стоят советские площадки и дети ими пользуются.

- Я тебе в прошлый раз говорил, Марат Кунисбаевич, весной еще, - обратился Аксакалов к акиму Костаная. - Давай, выделяй деньги! Дополнительно на микрорайон Кунай, чтобы здесь действительно было уютно. Слушай, все позаростало, деревья все пересохли. Я тебе давал поручение, чтобы ты здесь каждый месяц отчитывался. Это касается не только микрорайона Кунай, но и всего города. Поставят детскую площадку, через год она никакая, краска облетела. Ну зачем? Когда проектируете, закладываете минимальные цены. Ну зачем? Значит, запрещаю тебе это делать! Сондыктан? Делай по нормальному.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ отвечая на вопросы, сообщил: помимо детских площадок, в Кунае должна появиться новая спортивная. Ее внесли в проект микрорайона.

- Вы правильно сказали, проект реализовывался уже, сегодня он не сдан, - сказал Жундубаев. - Подрядчик, который выполняет работы, он будет переделывать. По благоустройству у нас два подрядчика. С одним мы договор расторгли. Сейчас здесь второй, который будет переделывать.

Кумар Аксакалов потребовал штрафовать подрядчиков. И пообещал, что именно на благоустройство Куная выделят дополнительные деньги.

Жители микрорайона обратили внимание акима области на уже готовые пандусы в многоэтажках. Пользоваться ими невозможно - въезд на лестничную плошадку проходит по газону среди саженцев. Чиновники объясняли акиму области, что во время разработки проекта произошла ошибка и сейчас "сметчик просчитывает", как исправить ситуацию. Обещают за 10 дней придумать, как решить вопрос. Предлагается в частности, отказаться от части деревьев в пользу бетонного примыкания к пандусу.

- Кто допустил ошибку? Есть же конкретные фамилии, есть компания, которая допустила ошибки! - возмутился Аксакалов. - Надо же теперь претензии предъявлять, чтобы они отвечали по закону. А вы сидите и ничего не делаете! Почему не направили ему претензию, почему приняли этот дом? Это же явная ошибка.

Марат Жундубаев обещал изучить вопрос и "постараться исправить". У акима города много вопросов по Кунаю, которые ему предстоит срочно изучить. Например, контейнерные площадки почему-то разместили по соседству с детскими. На вонь, которую вынуждены терпеть дети и пенсионеры, тоже жаловались акиму области, эту проблему тоже пообещали "изучить и решить" в ближайшие дни.

Репортаж "НГ" о том, в каком состоянии сейчас находятся детские площадки в других районах Костаная, читайте в выходные дни на нашем сайте.

Фото Георгия ГОВОРОВА