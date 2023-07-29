10 июля аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании обратился к своим подчиненным: в этом году мы должны отремонтировать детские площадки и договориться с ОСИ, чтобы взяли эти объекты на свой баланс. «НГ» спросила акима - кто будет нести ответственность, если завтра на бесхозных и неремонтируемых площадках пострадает ребенок? А также провела опрос в нашем аккаунте Instagram о том, как обстоят дела в их дворах.

«Работу сделали - отдали!»

Марат Жундубаев на том совещании обсуждал ремонт фасадов домов. Говорил, что ремонтировать их должны не за бюджетные средства, а за счет собственников квартир. Что власти готовы привести в порядок центральные улицы, «как делают в других городах», а об остальных пусть подумают горожане. И продолжил эту логику на содержание детских площадок.

- Часто люди жалуются на детские и спортивные площадки, что мы их не ремонтируем, - сказал аким. - Но мы же не можем в разнос пойти! У нас позиция такая - в этом году надо все исправить, все запланированные площадки отремонтировать и договариваться! Обязательно ОСИ или КСК должны брать себе на баланс эти площадки. Гарантировать, что госимущество будет в полном порядке. Чтобы не получилось завтра, что мы поставим площадки, а потом будем за ними бегать! Берете у отдела ЖКХ план ремонта и строительства площадок, разговариваете с жителями и после того, как они дадут гарантии, только после этого мы заходим.

И пригрозил - если двор не возьмет на себя ответственность за площадку, то акимат заберет качели и карусели, отремонтирует и найдет для них «другую локацию».

- Иначе у нас не хватит ни сил, ни финансов, ничего у нас не хватит, - резюмировал Жундубаев. - Пусть (ПКСК и ОСИ - «НГ») красят, варят, цепочки и сиденья меняют, приводят в вид, а жители пусть с них спрашивают. С нас, как говорится, взятки гладки! Работу сделали - отдали. А вы дальше смотрите за ней. Солидарная ответственность должна быть: мы должны отвечать, жители должны отвечать. А не так, что у акимата везде и все плохо.

Вышел мальчик погулять

Пока акимат и ОСИ выясняют, кто, кому и что должен, дети получают травмы.

Месяц назад 4-летний сын Марины ГЕРДТ катался на каруселях во дворе дома № 52 по ул. Ворошилова. Карусель установили еще в советские времена, из четырех сидений до наших дней дожили только два. На месте остальных - металлические ножки.

Карусель во дворе дома № 52 по ул. Ворошилова, где поранился ребенок, пользуется популярностью / Фото Георгия ГОВОРОВА

- У нас и асфальта нет, чтобы прокатиться на самокате, и детской площадки,- рассказывает Марина Гердт. - Мы ругаемся с ПКСК. В этом году хоть песка насыпали, а так... Корт у нас стоит уже лет пять, но там никто не убирает и детям играть негде. Поэтому мы ходим на площадку в другой двор. А месяц назад вышли в магазин, сын попросил покататься на карусели. Когда мы пошли дальше, он спрыгнул и зацепился за одну из ножек сломанных сидений, разодрал себе ногу до мяса. Мы дома обработали ногу. Но прошел уже месяц, а след на ноге от той травмы так пока и не прошел.

Родители из ближайших домов пытаются сделать детскую площадку более безопасной. Отремонтировали ступеньки у горки. Но их сил не хватает. В ПКСК обещают, что дорога появится в этом дворе в текущем году, а новая площадка - в следующем. Но родители осторожно относятся к этим обещаниям.

Проблема не только в старых площадках, но и в новых, как в доме № 22 в 8-м микрорайоне. Новый дом 2019-го года постройки, современная площадка. Здесь почти каждый день раньше гуляла 5-летняя Дарина.

5-летняя Дарина не играет на площадке, где недавно упала с качели. Теперь катается на самокате рядом / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Качели сами понимаете в каком состоянии, а дети же не бегают рядом, она залезла на качели и упала, - вспоминает мама девочки Сауле ЕРГАЛИЕВА. - Получила очень сильные травмы: ушиб головы, ушиб челюсти. Еще три зубика сломала, два из которых мы потом вырвали. До сих пор восстанавливается. Ребенок теперь боится детской площадки.

Детскую площадку в этом дворе благоустроили в том же 2019-м. Родители вспоминают, что за свой счет потом укладывали тартановое покрытие. Здесь стояли две качели, одну уже демонтировали, на второй только и успевают, что менять сломанные деревяшки. Рядом песочница и карусель на 4 сиденья, тоже в аварийном состоянии.

- У нас к тому же двор сквозной, - отмечает Жанат КИЯТОВА. - То есть мало нам убитой детской площадки, так еще и каждый раз следим, чтобы дети не выбежали на дорогу, по которой постоянно ездят машины в школу. Дорога городская, мы ее перекрыть не можем. Нам говорили, что можно поставить лежачих полицейских. Но мы пока не успели обратиться в полицию с такой просьбой.

Обратилась в полицию

Диана КИМ - одна из немногих мам, кто после ЧП не только ездит с ребенком по больницам, но и пытается наказать ответственных лиц. Ведь площадка на чьем-то балансе стоит, а значит есть тот, кто должен был за ней следить.

- Мы были в гостях, это дом № 13 в 9-м микрорайоне, - вспоминает Диана. - Моя дочь Рамина, ей 8 лет, увидела подружек и пошла поздороваться с ними. Пока гуляла, прокатилась на карусели. В основании есть щель. Дочка села не на сиденье, а на трубу, соединяющую ее с основанием. И так получилось, что ее палец оказался в этой щели. Дети начали крутить карусель и прокрутили ей палец. Мы обратились в травматологию, где сделали снимок. В справке нашей написано так: частичная ампутация среднего пальца правой кисти с переломом.

Отойдя от шока, Диана Ким обратилась с жалобой в ПКСК. Диалога не получилось. На ее страничке в Instagram сохранились фото, как щель на карусели закрыли с помощью вырезанного горлышка бутылки из-под лимонада.

- Я жаловалась в iKomek, также написала заявление в полицию, что председатель ПКСК не выполняет своих обязанностей, - рассказала Ким. - После моих жалоб демонтировали карусель, убрали с площадки разбросанный там металлолом. Но полиция закрыла дело. День они рассматривали мое обращение. Я обратилась с жалобами в прокуратуру, подняла шумиху в соцсетях. И дело возобновили. Но расследование идет медленно, я даже не могу до следователя дозвониться.

Едем по адресам

Бороться за безопасность детских площадок в Костанае начали после смертельного случая. В июне 2019 года футбольные ворота упали на школьника Намика Ширинова. Полиция даже возбудила дело по статье «Халатность», но «после ряда экспертиз было принято решение о прекращении расследования в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения». Тогда просто не смогли определить ответственное лицо. А акимат на волне критики заключил меморандумы с ПКСК, что они должны заботиться о детских площадках. На таком подходе настаивал как предыдущий, так и нынешний градоначальник Костаная.

Футбольные ворота во дворе, где получил смертельную травму Намик Ширинов, приварены к забору / Фото Ксении РЕБИК

Поэтому, когда мы решили проверить, насколько опасны детские площадки Костаная, двор дома № 42/1 по пр. Кобыланды батыра, где произошла трагедия, стал первым в нашем списке. Футбольные ворота уже 4 года приварены к металлическому забору железными палками. Поэтому и не падают.

- А вас не смущает, что ворота расшатаны? - спросил нас во время нашего осмотра один из школьников, который с друзьями играл в футбол.

Ворота действительно стоят без болтов, которыми они крепились к искусственному газону изначально. Вряд ли они упадут на детей. Но, судя по внешнему виду поля, на этом забота о детской инфраструктуре закончилась. В замене нуждаются и оба баскетбольных кольца.

Ближе к дому № 42 детская площадка, где мы обнаружили покосившиеся карусели с отломанными сиденьями и горку с дырками из-за вырванных досок. Детская площадка современная, с тартановым покрытием. Кто за нее отвечает?

Другие адреса подсказали наши читатели. Пост в Instagram собрал больше 400 комментариев с жалобами. Еще около сотни адресов прислали в директ. Чаще всего просили заменить старые советские горки и качели на современные.

Часть новой площадки возле дома № 22 в 8-м микрорайоне как-будто перенесли из двора времен СССР / Фото Георгия ГОВОРОВА

- В нашем дворе установлена детская площадка, - пишет житель дома № 17 в 8-м микрорайоне Берик. - Играть там небезопасно. Сколько лет просим акимат и отдел ЖКХ установить новую. Дети пока ходят в соседние дворы. Тем не менее, мы поддерживаем наш двор в хорошем состоянии. Мы хотим достучаться до акима города, чтобы он обратил внимание на нас.

Спиральная горка валяется во дворе дома № 7 по ул. Чкалова / Фото Ксении РЕБИК

На двор дома № 7 по ул. Чкалова указал пользователь smarar_kst. Спиральная горка отломана от детского комплекса и валяется на окраине. Внутри домика торчат острые гвозди. Грибок в песочнице шатается. Да и сам современный комплекс выглядит удручающе - краска за несколько лет облезла.

Оторванные доски и торчащие гвозди - детский домик возле дома № 12 на пр. Абая / Фото Ксении РЕБИК

Подписчица shmidt_aleksandra сообщила о ржавой карусели во дворе дома № 12 по пр. Абая. Она в ужасе от детского домика, который может развалиться в любой момент. Не внушает доверия карусель в этом же дворе, которая, похоже, пережила бомбежку. Дети вынуждены приподнимать ее, чтобы покатать своих друзей.

Микрорайон Аэропорт, 16. Карусель работает, если уравновесить ее детьми с разных сторон / Фото Ксении РЕБИК

Не стали хорошим примером и детские площадки в новом микрорайоне Аэропорт. Возле дома № 16 карусель держит равновесие, только если посадить с разных сторон детей одинакового веса. Об обломанную металлическую спираль на лесенке легко порезаться.

Школьники играют с детским комплексом, несмотря на дыру в тоннеле / Фото Ксении РЕБИК

Еще печальнее картина во дворе дома № 2. В пластиковом детском комплексе посреди тоннеля - дыра. Судя по кругам на тартановом покрытии, несколько опасных развлечений уже демонтировали.

Асель Омарова: «Не знаю, когда именно сломали, но тоннель давно с дырой» / Фото Ксении РЕБИК

- Мы здесь всего полтора месяца живем. Не знаю, когда именно сломали, но тоннель на детской площадке давно с дырой, - рассказала Асель ОМАРОВА. - Трубы на горке недавно заварили, потому что она тоже разваливалась. Ребенок сюда часто ходит, играет. Иногда доходим до других детских площадок.

Кто ответит за травмы?

Когда аким Костаная говорит об ответственности жителей, как-то замалчивается вопрос о том, что председателям КСК и ОСИ предлагают взять под свою ответственность либо старые площадки, срок использования которых давно закончился, либо новые, но такого качества, которое требует ремонта уже через год использования.

- Если ОСИ и КСК откажутся брать на баланс площадки, то вы их ремонтировать и менять не будете. Кто же тогда понесет ответственность, когда на этих площадках пострадают дети? Что в таком случае делать - закрывать опасные площадки от детей? - спросил акима на аппаратном совещании корреспондент «НГ».

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Вообще на самом деле такого не будет! - уверенно ответил Марат Жундубаев. - Я же встречаюсь с людьми, они с удовольствием возьмут... Даже если это старая площадка из другого двора. С удовольствием люди возьмут на баланс. Настроение-то людей я вижу! Поэтому проблем там не будет. Еще раз говорю - за сохранность имущества будут отвечать костанайцы.

Отвечая на вопросы журналистов, аким объяснял - если детская площадка стоит во дворе, где несколько домов с разными ОСИ и КСК, то эти организации поровну поделят обязанности по уходу за каруселями и качелями.

В январе 2023 года руководитель отдела ЖКХ Костаная отчитывался: всего в городе нужно обустроить 474 двора, из них 264 сделали за последние 4 года. В 2022 году обустроили 34 площадки на сумму 252 млн тенге. Еще 46,6 млн тенге потратили на ремонт площадок.

В акимате Костаная легко отчитаются о том, что сделано для благоустройства Костаная. И могут поделиться верой в ответственность ОСИ и КСК. Но пока ситуация остается как в известной поговорке - гладко было на бумаге...

Читайте также:

Кумар Аксакалов запретил акиму Костаная закладывать минимальную цену на строительство детских площадок