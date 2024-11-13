Учёные представили новый противогололёдный реагент, сообщает Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт. Реагент растапливает лёд и снег за 20–30 минут, передает Informburo.kz.

Фото Олега ПАКА

Уже в этом году в стране начнут массовое производство инновационного экореагента, разработанного учёными института. Препарат, получивший название QSmartAntiglaze, прошёл успешные испытания в Акмолинской области при температурах до -18 градусов.

"QSmartAntiglaze представляет собой бесцветную жидкость, которая растапливает лёд и снег за 20–30 минут и продолжает действовать при низких температурах. Препарат не образует токсичных соединений и безопасен для окружающей среды, что делает его идеальным для использования как в городах, так и на природных территориях" – сообщает институт.

Главное преимущество разработки – это доступность и простота в приготовлении раствора, для которого не требуется дорогостоящее оборудование.

"В отличие от традиционных солесодержащих реагентов, QSmartAntiglaze не разъедает дорожное покрытие, тротуары, автомобили и не наносит вреда растениям и здоровью людей. Кроме того, реагент эффективно топит лёд и сохраняет свои свойства при экстремальных морозах, предотвращая повторное образование наледи, что является проблемой для солевых реагентов", – пишет пресс-служба дорожного института.

Напомним, 6 ноября в Костанае прошел первый большой снегопад. Коммунальные службы, освобождая город от снега, сразу же посыпали дороги пескосоляной смесью, которую используют последние годы. Многие горожане выражают недовольство использованием смеси, отмечая, что из-за нее быстро портится обувь и металл на автомобилях. Но в отделе ЖКХ считают, что пескосоляной смеси нет равных по стоимости и эффективности. Еще одна проблема ее использования, которая беспокоит костанайцев, - неизбежное попадание смеси на газоны, где растут кустарники и деревья.