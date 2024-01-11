Обещали систему. Относительно новую. Связывали ее с массовыми посадками вдоль улиц кустарника и деревьев. Чтобы их сохранить, аким областного центра осенью давал поручение подготовиться к максимально аккуратной очистке улиц от снега. Дескать, нельзя будет его с проезжей части вываливать на обочины до лучших времен, надо грести к центру и сразу вывозить. На деле - все с точностью до наоборот. А насчет «сразу вывозить» - глобальная утопия везде.

Запевка обнадеживала

Вроде подрядные организации готовились. 12 декабря 2023 года депутаты гормаслихата на заседании постоянных комиссий заслушали руководители отдела ЖКХ, который рассказал, какие компании какую технику к зиме дополнительно приобрели.

10 января. Костанай. Близ перекрестка ул. Алтынсарина - Пушкина обочина после очистки проезжей части выглядит так

ТОО «Капитал групп Союз», за которым закреплена уборка центральной части Костаная, приобрело шнекоротор и грейдер, 4 КамАЗа КДМ; ТОО «Конгломерат» (восточная часть города) - снегопогрузчик, 2 КамАЗа; ТОО «ДК Максат» (северная часть) - 2 трактора МТЗ.

В целом по городу зимой должно выходить на улицы 336 единиц техники.

Областной центр делят пять подрядных организаций. Кроме названных, ТОО «Капитал групп Союз», которое отвечает за западную часть города, и ТОО «АБЗ плюс» - юг. Все они накануне зимнего экстрима свою техническую вооруженность акиму Костаная наглядно продемонстрировали.

Про экстрим, кстати, без всякой иронии. Календарная зима началась с дождей и гололеда, продолжилась снегопадами. Что ж, как говорится, здесь нам выпало жить. И не впервой такие погодные шараханья в Костанае. Опять же, подрядчики - в большинстве своем не дебютанты... Но за льдом и снегом они совершенно не успевают.

Вывоз с отсрочкой

Шквал жалоб в службу iKomek, еще больше - в соцсетях. Не десятки, сотни адресов присылают костанайцы в СМИ. Если суммировать, то делятся они на две части: либо снег не чистится вообще, либо чистится так, что заваливает уличные обочины, проезды во дворы, к учреждениям, школам, больницам, коммерческим объектам, заваливает парковки, причем не только частные, но и муниципальные.

Причина причин - снег практически отовсюду вывозят с большой отсрочкой. Подрядчики пробивают центральные улицы для проезда, все остальное бросают на потом. И это остальное слеживается, накапливается и с большим трудом убирается позже. Если вообще убирается.

Такой набор техники при очистке улиц от снега хотелось бы видеть везде / Фото Галины КАТКОВОЙ

Картинку уборки, когда в одной локации разом работают грейдер, шнекоротор и грузовая машина, мне довелось увидеть лишь в последние дни, раз - на видео в instagram-аккаунте акима города и в натуре на родном перекрестке Гоголя - Баймагамбетова. Дело было вечером 9 января. А утром того же дня грейдер на Баймагамбетова - Аль-Фараби очищал в 9 часов утра изрядно закиданные ранее обочины, расширяя дорожное полотно. Он откровенно мешал машинам и автобусам, но едущий на работу народ на остановке все равно очень радовался - наконец-то.

Утро 9 января, на пр. Аль-Фараби идет очистка снега / Фото Галины КАТКОВОЙ

«Мяч на вашей стороне»

Дело было после накачки, которую подрядчикам дал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании 8 января. Накануне ночью аким с заместителем объезжал улицы города.

- Судя по сводке, вчера был пик по количеству техники: задействована была 181 единица, - отметил глава города, - более 200 человек работало. Летом вас предупреждали: приобретайте технику, 3 компании взяли мощные снегопогрузчики, кто-то брал грейдеры. Но, когда у нас день-через день снег идет, мы начинаем буксовать в буквальном смысле слова. Поэтому кто чего не приобрел летом, докупайте сейчас, у кого техники не хватает - берите с «пятаков». Первое предупреждение официально через портал вы получили. Три предупреждения - и мы подаем в суд и расторгаем договоры.

На ул. Алтынсарина у Центрального рынка гребни снега возвышаются на уровне капотов машин / Фото Олега ПАКА

Аким напомнил, что были времена в Костанае, когда в начале года снег не вывозился месяцами. Тогда подрядчики ссылались на позднее проведение тендеров. В этом году все проведено вовремя.

- Мяч на вашей стороне, - сказал глава города, - соответствуйте своей документации, с которой вы на тендер пришли. А то заявлено, что работать, например, будет 6 автогрейдеров, а работают по факту три. И людей набирайте. Тяжело работать днем и ночью. Обеспечивайте три-четыре смены. В одной из компаний мы видели: японский снегопогрузчик и на нем один оператор. Днем работает, а ночью мощная техника стоит.

На ул. Чехова счищенный к обочинам снег 10 января все еще лежал / Фото Ксении РЕБИК

По итогам совещания Жундубаев дал поручение за три дня очистить город от снега. В его Instagram, правда, написано было, что «центральные улицы». Я на аппаратном такой ремарки не уловила. Ну да ладно. Все равно же не очистили.

Короткое дыхание

Аврал, конечно, имел место. Отскребли дочиста, как водится, площадь перед облакиматом. У нас все очистные работы традиционно ведутся по радиальному плану - от этого объекта расширяются кругами. Утром 10 января радовали Баймагамбетова, Аль-Фараби, по крайней мере, в своей центральной части, даже по тротуарам прошелся трактор. На работу люди шли по свежим следам от его колес... Но на улицах рядом машины со снегом не сновали, грейдеры не гудели.

Центральню площадь убирают в первую очередь / Фото Галины КАТКОВОЙ

Ближе к обеду мы объехали районы, которые периферийными никак не назовешь. Были на Чехова (ближе к центру), на Павлова, на Баумана (в районе спорткомплекса Fitnation), на Майлина, если свернуть на перекрестке с Аль-Фараби в сторону железнодорожной больницы - везде обочины в снегу. Только в центральной части нормально почищена улица Алтынсарина.

Кажется, этот знак на ул. Павлова приобретает новое значение / Фото Ксении РЕБИК

Почти на перекрестке Абая - Амангельды у нас есть тестовая куча. При очистке улиц ее ежегодно наваливают подрядчики рядом со зданием автомойки. В субботу, 6 января, она уже была, в понедельник, 9 января вечером, стала вдвое больше, с глыбами слежавшегося снега. В среду была на месте. Если от этого перекрестка двигаться в сторону Центрального рынка, то минуешь полностью заваленный снегом пешеходный переход, а движение вдоль стены торгового дома «Азия», по выражению нашего водителя, - «как в тоннеле», так высоко обочины засыпаны снегом.

Буквально за пару суток куча снега кратно увеличилась / Фото Галины КАТКОВОЙ и Ксении РЕБИК

На перекрестке Амангельды и Касымканова возле детского сада пешеходный переход завален / Фото Галины КАТКОВОЙ

Слезы по кизильнику

С первых снегопадов люди обратили внимание, что подрядчики заваливают молодые посадки. Конечно, посажен кизильник очень близко к бордюрам. Но власти вроде указание давали беречь. Какое там! Главное, теперь непонятно, как его освобождать. Ведь там даже лопатой орудовать не получится. Только руками слежавшийся снег осторожно убирать.

Под этим гребнем снега, который сдвинули с дороги, - посаженный осенью кизильник / Фото Галины КАТКОВОЙ

Еще одна проблема, которая беспокоит горожан, - снег с песко-соляной смесью. Его точно так же сразу не вывозят, сдвигают к обочинам. И он неминуемо хотя бы частично оказывается на газонах. Они в Костанае и без того скудные, деревья пропадают по якобы непонятным причинам (вспомните лиственницы на проспекте Абая), а землю под ними сейчас «удобряют» химией, солью.

На пр. Назарбаева кизильнику тоже не повезло / Фото читателей "НГ"

Кстати, в декабре песко-соляной смесью посыпали и дорожки в Центральном сквере. И тоже не вывезли грязный снег и подтаявший лед. Сдвинули массу на газоны. Сейчас вроде бы просто чистят тропинки.

Наше и ваше

Аким на совещании напомнил, что крупный, средний бизнес должен сам чистить от снега свои территории и вывозить его. Как пример привел парковки торговых домов и супермаркетов, которым эти территории были предоставлены городом для обслуживания объектов бизнеса.

На ул. Баумана у перекрестка с проспектом Абая снег еще не убрали / Фото Ксении РЕБИК

- Малый бизнес должен чистить у себя тоже, подходы к магазинам и так далее, складировать снег так, чтобы мы могли вывезти, - сказал он.

Дворы - зона ответственности ПКСК и ОСИ, межквартальные дороги в микрорайонах обязаны чистить подрядчики, но жители не должны оставлять свои машины на проезжей части, чтобы не мешали технике. Это касается городских дорог в целом.

Зима настоящая с морозами и метелями, в сущности, началась недавно. По информации Казгидромета, средняя норма осадков в январе - 24 мм, с начала года за неделю их выпало уже 11 мм. Пока подрядчики в соревновании с погодой проигрывают. Изменят ли ситуацию грозные распоряжения акимата, каждый из нас испытает на себе.