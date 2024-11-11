Решение судья Расул КАРАГАЕВ огласил сегодня, 11 ноября. Истцы, 9 казахстанских журналистов, просили признать противоречащим законам и недействительными некоторые пункты из "Типовых правил аккредитации журналистов" и приказа Минкультуры, который утвердил эти правила. Они считают, что новые правила аккредитации приняли для того, чтобы госорганы имели возможность лишить неугодных журналистов аккредитации и, как следствие, доступа к информации.

Судья Расул Карагаев / Фото из архива "НГ"

- Судом отказано в удовлетворении иска по двум самостоятельным основаниям, - разъяснил свое решение судья Карагаев. - Первое - касательно срока введения в действие приказа об утверждении павил аккредитации. В этой связи законом указано, что нормативные приказы министра вводятся в действие после 10 календарных дней от их официального опубликования, если в самих актах не указаны иные сроки. В приказе министра культуры и информации РК отражен другой срок - 20 августа 2024 года. Эта дата ни в коей мере не нарушает прав и свобод журналистов.

Прокомментировал судья и требование о том, что журналисты не имеют права распространять информацию в разных СМИ, если они были аккредитованы только от одного издания. Именно это требование, по мнению истцов, может быть использовано чиновниками для того, чтобы выборочно наказывать неугодных журналистов.

- Второе основание - наличие в правилах словосочетания "только в СМИ от лица, от которого поступило соответствующее заявление" не ограничивает права журналистов, а лишь регламентирует необходимость получения в таком случае аккредитации от каждого СМИ, в котором предполагается размещение полученной информации, - отметил судья. - Процедура аккредитации направлена на предоставление информации журналистам всех СМИ на равных условиях. Закон "О масс-медиа" и правила аккредитации регулируют различные правоотрашения. Поэтому пункт "Типовых правил аккредитации" необходимо толковать как норму не запретительного, а регламентирующего характера. Соответственно его нельзя толковать и как норму, как ограничивающую права журналистов.

Решение не окончательное и может быть обжаловано в течение месяца.

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