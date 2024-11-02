Собаку по кличке Жабка волонтеры ОО «Надежда Плюс kst» спасли во время апрельского паводка. Нашли ее на дачах СО «Весна» в Костанайском районе.

Жабка в идеале должна быть единственным животным в семье / Фото Андрея СКИБЫ

- Говорили, что у нее есть владелец, но так никто и не появился, поэтому она осталась у нас, - рассказала председатель организации Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Мы назвали ее так потому, что когда она ложится на живот, выворачивает ножки в обратную сторону.

Александра добавила, что Жабка, как и Барсук, про которого мы писали в прошлый раз, это две из пяти собак, которые остались живыми после отравления. Напомним, в начале октября возле входа в приют «Надежды» умерли шесть собак. Предположительно их отравили. Полиция проводит следственные действия, чтобы установить причину и виновных в этом.

- Жабка прошла стерилизацию, активна, прекрасна и любима, охранница шикарная. Она отлично взаимодействует с человеком и детьми. Еще она очень ревностно относится к другим животным, так что в идеале она должна быть единственным животным в семье, - отмечает Лебединская. - Мы, как обычно, мечтаем, чтобы собака свободно перемещалась по территории нового хозяина, но она отлично сидит и на цепи.

Чтобы забрать Жабку или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.