Пес по кличке Барсук у волонтеров ОО «Надежда Плюс kst» появился во время апрельского паводка в этом году.

В приюте Барсук сидит на цепи, но его можно содержать и в вольере, и свободно во дворе

- Как именно это произошло, я уже и не помню: может, его кто-то привез или оставил у нас. В итоге его никто не забрал, - рассказала «НГ» председатель организации Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Мы зовем его либо Дида, как дедушку, потому что он взрослый, либо Барсук, потому что он похож на барсучка.

Сначала пес был на свободном выгуле, так как в приюте не хватало мест. Дида подходил к волонтеру, очень аккуратно брал в пасть его руку и вел показать то, что ему интересно. Это одна из пяти собак, которые остались живыми после отравления. Напомним, в начале октября возле входа в приют «Надежды» умерли шесть собак. Предположительно их отравили. Полиция проводит следственные действия, чтобы установить причину и виновных в этом.

- Барсучок прошел программу ОСВВ, - рассказала Александра. - Он очень контактный - прямо прыгает от радости на человека, причем абсолютно на любого! Мы поняли, что у людей это чаще всего вызывает панику, но Барсук прыгает не потому, что хочет вас съесть, а потому, что ему нравится взаимодействовать с человеком.

Пес активный и может жить как в вольере, так и во дворе. У волонтеров он живет на цепи, так как сейчас нет свободных вольеров, а на свободном выгуле, в связи с отравлениями, ходить небезопасно.

Чтобы забрать Барсука или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Андрея СКИБЫ