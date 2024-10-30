Мажилис согласился с поправками, внесёнными сенатом в закон о реформировании жилищной политики, сообщает Informburo.kz. Теперь документ направили на подпись президенту.

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Среди ключевых изменений обновление категории "первоочередников", ожидающих жильё из государственного фонда. В новую категорию включены казахстанцы, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий за рубежом.

При принятии закона казахстанцы также смогут приватизировать арендное жильё, которое им выдавали без права выкупа. С 2017 года по госпрограмме "Нурлы жер" по такому механизму выдали 51 тысячу квартир в регионах. Также владельцы аварийного жилья не будут лишаться квартир, пока не получат альтернативное жильё с правом приватизации.

Семьи погибших при исполнении обязанностей получат жильё в течение года после трагического события. АО "Отбасы банк" станет национальным институтом развития с функциями по учёту и распределению жилья, также будет создана электронная база "Центр обеспечения жильём" для учёта нуждающихся в жилье.

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