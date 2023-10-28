Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Динара ИХЛАСОВА рассказала об этом на брифинге 27 октября. Часть такого жилья строится либо реконструируется за бюджетные средства, часть государство приобретает.

- В Лисаковске завершена реконструкция здания под арендное жилье площадью 982 кв. метра на 12 квартир. До конца года завершится строительство двух арендных домов - в Федоровском районе и районе Б.Майлина - общей площадью 2,8 тыс.кв.м на 42 квартиры и реконструкция 3-х зданий под арендное жилье в Аркалыке, Джангельдинском и Наурзумском районах общей площадью 4 тыс. кв.м. на 52 квартиры, - перечислила Ихласова.

Кроме того, запланировано приобрести 183 квартиры для очередников. Кто имеет право на них?

- Те, кто состоит на учете нуждающихся в жилье в соответствии с жилищным законодательством и имеет совокупный среднемесячный доход за последние 6 месяцев на каждого члена семьи ниже 1-кратного размера прожиточного минимума. В 2023 году это 40 567 тенге, - пояснила докладчик.

Планы на приобретение такого жилья по регионам следующие: Алтынсаринский, Аулиекольский, Денисовский, Камыстинский, Карабалыкский, Карасуский, Мендыкаринский, Наурзумский, Сарыкольский, район Беимбета Майлина, Узункольский и Федоровский районы – по 5 квартир; Амангельдинский район – 2 квартиры; Житикаринский – 14; Костанайский – 22; Аркалык – 15; Костанай – 40; Лисаковск – 10; Рудный – 20 квартир.

- На сегодняшний день в 7-ми регионах области проведены конкурсные процедуры по приобретению 57 квартир, проводится оформление договоров купли-продажи и регистрация в органах Казначейства, - сообщила Ихласова.

В Алтынсаринском районе пока куплена 1 квартира; в Амангельдинском районе – 2; в Костанайском – 4; в Карасуском – 1; в Узункольском – 1; в Костанае приобретены все запланированные 40 квартир; в Аркалыке – 8 квартир. В 3-х районах области осуществляется прием заявок: в Денисовском районе – до 4 ноября; в Наурзумском – до 6 ноября; в Федоровском районе – до 13 ноября.

По оставшимся квартирам, уточнила руководитель управления, проводятся конкурсные процедуры в соответствии с правилами госзакупок.

Фото РСК