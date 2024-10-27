Синоптики предсказывают относительно снежную зиму с тёплым мартом. Что говорит этот предварительный прогноз об опасности повторения разрушительного паводка-2024?

Взяться за тему заставила информация, промелькнувшая в статье «Мост из прошлого в никуда». Аким Новоильиновского сельского округа (район Б. Майлина) Азамат КАЛАКПАСОВ, ссылаясь на «прогноз россиян», не исключил, что паводок грядущей весны может сравниться с минувшим апрелем. Для более детального и обоснованного прогноза мы обратились к специалистам.

Реально текущий год

Татьяна Давыденко / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Жительница Костаная Татьяна ДАВЫДЕНКО обходит свой ухоженный 27-летней заботой дачный участок в шесть с половиной соток в обществе «Дорожник». До Тобола в самом коротком отрезке - полсотни метров. В летнюю жару река - пляжная и отчасти рыбацкая отрада. Но вот что увидели дачники в минувшем апреле.

"Вода стояла выше верхушек яблонь". Фото Татьяны ДАВЫДЕНКО

- После потопа, вода которого стояла выше верхушек яблонь, мы вывезли с нашего участка семь КамАЗов мусора, - говорит Татьяна Илларионовна, - это притом, что замусорена была только четвёртая часть участка. У некоторых соседей дачи были полностью в наносном камыше. Теплицу унесло, так хоть домик цел, а у людей крыши посносило. Осенью по новой посадили плодовые деревья. Когда они теперь вырастут… В этом году в правлении подстраховались, двигатели на насосах уже в августе сняли на всякий случай, председатель предупредил: готовьтесь, всякое возможно!

"У дачников сносило крыши и стены домов" / Фото Татьяны ДАВЫДЕНКО

В эти дни тысячи таких же дачников закрывают непростой, прямо сказать - тяжкий огородный сезон с некоторым недоумением: как готовиться к весне, что вывозить «на тёплые квартиры», что из инвентаря и нехитрого скарба можно оставить и стоит ли вообще переживать по этому поводу?

Тёплая снежная зима? А что дальше?

Весна - сезон нестабильный, часто изобилующий сюрпризами, приятными и не очень. Но что-то можно учесть уже в это зимнее предвестье. Во«Казгидромету» недавно прислали своеобразную ориентировку - чего ждать от зимы и первого весеннего месяца.

- Нам дали консультативный прогноз, - говорит начальник отдела метеопрогноза КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА, - в котором каждый месяц отмечен по двум позициям: средняя температура и среднее количество осадков. Судите сами.

Месяц Средняя температура Количество осадков ноябрь около климатической нормы около климатической нормы декабрь около нормы выше нормы на большей части области, около нормы на юге области январь около нормы на большей части области, выше нормы на северо-западе области около нормы на большей части области, выше нормы на северо-востоке области февраль около нормы на большей части области, выше нормы на юго-западе области больше нормы на всей территории области март Выше нормы на 1 °С больше нормы на севере, меньше нормы на юге области

- Что в итоге можно сказать, - резюмирует Антонина Васильевна, - температура местами выше нормы и осадков тоже в большинстве больше - получается тёплая снежная зима. Это один из факторов возможной опасности паводка, но это не основной фактор. Есть ещё масса других: промерзание почвы, запасы влаги и т. д.

Если прогнозировать, то конкретно

Как правило, до наступления периода весеннего половодья (не путать с паводком; половодье - сезонный разлив, паводок - опасный разлив с ущербом) гидрологи замеряют мощность снежного покрова и делают прогноз температурного режима и возможности ледяных заторов. И только после этого следует анализ и сам прогноз по паводку и возможным последствиям.

- Были такие разговоры, что паводок весны 2024 года может повториться, - говорит и. о. руководителя Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Алмат АБЖАНОВ, - но прогнозных данных по грядущему поступлению воды на сегодня нет. Предварительная паводковая обстановка и данные по стоку станут известны после 1 февраля, а окончательные - после 1 марта. Тогда можно будет конкретно говорить. Есть неизвестные ныне факторы - грядущее промерзание почвы, осенняя увлажнённость...

Апрель 2024-го. Костанай, набережная возле парка 25-летия независимости / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Сюда можно добавить также характер климатической весны, то есть времени стабилизации среднесуточной температуры на отметке выше 0°C, данные по плотности снега, высоте покрова, характеру таяния и по сбросу талых вод из водохранилищ. Напомним, область завязана в каскад водных резервуаров с россиянами буквально «не разлей вода».

- По сбросным расходам с российской стороны имеется в виду то, что придёт с водосборной площади, - поясняет директор Костанайского филиала РГП «Казводхоз» Даурен АБДИКАРИМОВ. - А на тех реках, вода которых к нам поступает - это река Синташта в Брединском районе и река Аят в Варненском районе Челябинской области, там Катенинское водохранилище, - они маленькие, у их водохранилищ пропускная способность по сравнению с нашими, которые могут принять воду, небольшая. Вместимость Брединского водохранилища по наполняемости - 47 млн кубометров, а Катенинского - 12 млн кубов. Если даже они будут сбрасывать, этот сброс на нас особо не повлияет. Но у нас очень большая водосборная площадь - это вся вода, которая по рельефу местности идёт с российской стороны. По Тоболу, например, её площадь около 1 600 кв. км. То есть, их сброс сам по себе нам большой погоды не делает, а вот весенняя погода - как раз делает, ведь талая вода во многом формируется на водосборных площадях.

Исправить то, что дало слабину

Более детальная информация о половодье станет рассматриваться после февраля 2025 года. Напомним, в текущем году в ликвидации последствий весеннего паводка были задействованы 2 821 человек, 447 единиц техники, около 140 мотопомп и 40 плавсредств, а также 6 воздушных судов.

Апрель 2024-го. Костанай, работы возле Большого моста / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- По поручению акима области, - информирует главный специалист отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС по Костанайской области Зауре ЖАКЫПБЕК, - в сентябре была сформирована рабочая группа по совместному объезду населённых пунктов в плане их готовности к паводку. На сегодня в области 26 гидротехнических сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии, балансодержателями ведётся работа по их восстановлению. По итогам паводка с конца мая были начаты работы по защите населённых пунктов и установке гидротехнических сооружений. Больше всего в них нуждаются южные районы области и Карасуский район, где такие работы велись и ведутся по Дорожной карте.

"С конца мая были начаты работы по установке гидротехнических сооружений" / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Ещё в феврале минувшего года "КазАвтоЖол" распространил информацию, согласно которой на большей части Казахстана на тот момент выпало около двух ежегодных норм снега. К чему привела апатия и расчёт на "авось" в некоторых регионах страны, все казахстанцы увидели. Возможно, ущерб удалось бы минимизировать, если бы ответственные лица и службы на местах загодя обеспечили комплекс упреждающих мер.