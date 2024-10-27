Сквозь мутные воды. Ждать ли паводка в 2025 году жителям Костанайской области?
Игорь НИДЕРЕР
Синоптики предсказывают относительно снежную зиму с тёплым мартом. Что говорит этот предварительный прогноз об опасности повторения разрушительного паводка-2024?
Взяться за тему заставила информация, промелькнувшая в статье «Мост из прошлого в никуда». Аким Новоильиновского сельского округа (район Б. Майлина) Азамат КАЛАКПАСОВ, ссылаясь на «прогноз россиян», не исключил, что паводок грядущей весны может сравниться с минувшим апрелем. Для более детального и обоснованного прогноза мы обратились к специалистам.
Реально текущий год
Татьяна Давыденко / Фото Игоря НИДЕРЕРА
Жительница Костаная Татьяна ДАВЫДЕНКО обходит свой ухоженный 27-летней заботой дачный участок в шесть с половиной соток в обществе «Дорожник». До Тобола в самом коротком отрезке - полсотни метров. В летнюю жару река - пляжная и отчасти рыбацкая отрада. Но вот что увидели дачники в минувшем апреле.
"Вода стояла выше верхушек яблонь". Фото Татьяны ДАВЫДЕНКО
- После потопа, вода которого стояла выше верхушек яблонь, мы вывезли с нашего участка семь КамАЗов мусора, - говорит Татьяна Илларионовна, - это притом, что замусорена была только четвёртая часть участка. У некоторых соседей дачи были полностью в наносном камыше. Теплицу унесло, так хоть домик цел, а у людей крыши посносило. Осенью по новой посадили плодовые деревья. Когда они теперь вырастут… В этом году в правлении подстраховались, двигатели на насосах уже в августе сняли на всякий случай, председатель предупредил: готовьтесь, всякое возможно!
"У дачников сносило крыши и стены домов" / Фото Татьяны ДАВЫДЕНКО
В эти дни тысячи таких же дачников закрывают непростой, прямо сказать - тяжкий огородный сезон с некоторым недоумением: как готовиться к весне, что вывозить «на тёплые квартиры», что из инвентаря и нехитрого скарба можно оставить и стоит ли вообще переживать по этому поводу?
Тёплая снежная зима? А что дальше?
Весна - сезон нестабильный, часто изобилующий сюрпризами, приятными и не очень. Но что-то можно учесть уже в это зимнее предвестье. Во«Казгидромету» недавно прислали своеобразную ориентировку - чего ждать от зимы и первого весеннего месяца.
- Нам дали консультативный прогноз, - говорит начальник отдела метеопрогноза КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА, - в котором каждый месяц отмечен по двум позициям: средняя температура и среднее количество осадков. Судите сами.
|
Месяц
|
Средняя температура
|
Количество осадков
|
ноябрь
|
около климатической нормы
|
около климатической нормы
|
декабрь
|
около нормы
|
выше нормы на большей части области, около нормы на юге области
|
январь
|
около нормы на большей части области, выше нормы на северо-западе области
|
около нормы на большей части области, выше нормы на северо-востоке области
|
февраль
|
около нормы на большей части области, выше нормы на юго-западе области
|
больше нормы на всей территории области
|
март
|
Выше нормы на 1 °С
|
больше нормы на севере, меньше нормы на юге области
- Что в итоге можно сказать, - резюмирует Антонина Васильевна, - температура местами выше нормы и осадков тоже в большинстве больше - получается тёплая снежная зима. Это один из факторов возможной опасности паводка, но это не основной фактор. Есть ещё масса других: промерзание почвы, запасы влаги и т. д.
Если прогнозировать, то конкретно
Как правило, до наступления периода весеннего половодья (не путать с паводком; половодье - сезонный разлив, паводок - опасный разлив с ущербом) гидрологи замеряют мощность снежного покрова и делают прогноз температурного режима и возможности ледяных заторов. И только после этого следует анализ и сам прогноз по паводку и возможным последствиям.
- Были такие разговоры, что паводок весны 2024 года может повториться, - говорит и. о. руководителя Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Алмат АБЖАНОВ, - но прогнозных данных по грядущему поступлению воды на сегодня нет. Предварительная паводковая обстановка и данные по стоку станут известны после 1 февраля, а окончательные - после 1 марта. Тогда можно будет конкретно говорить. Есть неизвестные ныне факторы - грядущее промерзание почвы, осенняя увлажнённость...
Апрель 2024-го. Костанай, набережная возле парка 25-летия независимости / Фото Игоря НИДЕРЕРА
Сюда можно добавить также характер климатической весны, то есть времени стабилизации среднесуточной температуры на отметке выше 0°C, данные по плотности снега, высоте покрова, характеру таяния и по сбросу талых вод из водохранилищ. Напомним, область завязана в каскад водных резервуаров с россиянами буквально «не разлей вода».
- По сбросным расходам с российской стороны имеется в виду то, что придёт с водосборной площади, - поясняет директор Костанайского филиала РГП «Казводхоз» Даурен АБДИКАРИМОВ. - А на тех реках, вода которых к нам поступает - это река Синташта в Брединском районе и река Аят в Варненском районе Челябинской области, там Катенинское водохранилище, - они маленькие, у их водохранилищ пропускная способность по сравнению с нашими, которые могут принять воду, небольшая. Вместимость Брединского водохранилища по наполняемости - 47 млн кубометров, а Катенинского - 12 млн кубов. Если даже они будут сбрасывать, этот сброс на нас особо не повлияет. Но у нас очень большая водосборная площадь - это вся вода, которая по рельефу местности идёт с российской стороны. По Тоболу, например, её площадь около 1 600 кв. км. То есть, их сброс сам по себе нам большой погоды не делает, а вот весенняя погода - как раз делает, ведь талая вода во многом формируется на водосборных площадях.
Исправить то, что дало слабину
Более детальная информация о половодье станет рассматриваться после февраля 2025 года. Напомним, в текущем году в ликвидации последствий весеннего паводка были задействованы 2 821 человек, 447 единиц техники, около 140 мотопомп и 40 плавсредств, а также 6 воздушных судов.
Апрель 2024-го. Костанай, работы возле Большого моста / Фото Игоря НИДЕРЕРА
- По поручению акима области, - информирует главный специалист отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС по Костанайской области Зауре ЖАКЫПБЕК, - в сентябре была сформирована рабочая группа по совместному объезду населённых пунктов в плане их готовности к паводку. На сегодня в области 26 гидротехнических сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии, балансодержателями ведётся работа по их восстановлению. По итогам паводка с конца мая были начаты работы по защите населённых пунктов и установке гидротехнических сооружений. Больше всего в них нуждаются южные районы области и Карасуский район, где такие работы велись и ведутся по Дорожной карте.
"С конца мая были начаты работы по установке гидротехнических сооружений" / Фото Игоря НИДЕРЕРА
Ещё в феврале минувшего года "КазАвтоЖол" распространил информацию, согласно которой на большей части Казахстана на тот момент выпало около двух ежегодных норм снега. К чему привела апатия и расчёт на "авось" в некоторых регионах страны, все казахстанцы увидели. Возможно, ущерб удалось бы минимизировать, если бы ответственные лица и службы на местах загодя обеспечили комплекс упреждающих мер.
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