В селе Новосёловка Карасуского района проводятся инженерные работы по предотвращению паводков. Силами спасателей и местных исполнительных органов начался контролируемый сброс талых вод из озера Алабата в реку Кундузды, приблизительный объем которых 250 млн кубометров.

Фото предоставлено пресс-службой областного акимата

Ранее «НГ» сообщала об обеспокоенности местных жителей недостаточной пропускной способностью труб для отвода воды. Как информировали в пресс-службе областного акимата, для отвода воды решено использовать специально подготовленный 14-километровый канал глубиной до 14 метров и шириной до 5 метров, по которому вода поступает в реку Кундузды, а затем в Обаган. Этот канал был создан для предотвращения возможных подтоплений и наводнений в весенний период, когда уровень талых вод может резко возрастать. По пути следования водного потока населенных пунктов нет, что минимизирует риск затопления территорий.

Для обеспечения безопасности соседнего с водным каскадом села Новосёловка организовано дежурство сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов, отдела полиции и скорой помощи. Для контроля обстановки задействованы около 20 спасателей и 7 единиц техники, а также 2 БПЛА и 3 моторных лодки.

«Контролируемый сброс воды из озера в реку, - добавили в департаменте по ЧС, - позволит снизить риск возможного подтопления жилых районов и сельхозугодий в регионе. Меры, включая постоянный мониторинг и оперативное реагирование, направлены на сохранение безопасности местного населения и минимизацию последствий весеннего паводка».