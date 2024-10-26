"Этих труб недостаточно!" - Пропускной способностью водоканала обеспокоены сельчане в Костанайской области
Андрей СКИБА
26 октября 2024, 15:09 | ЖКХ
Жители села Новоселовка Карасуского района обеспокоены тем, как будет проходить вода по пропускному каналу.
- Он очень большой, а пропускные трубы не соответствуют объему воды! - возмущаются местные жители. - К нашему мнению не хотят прислушиваться. А мы как раз знаем, как это происходит каждую весну! Вода не успеет уходить в них и пойдет к нам в поселок! Этих труб недостаточно!
Они рассказали "НГ", что, несмотря на это, местные власти планируют спускать воду.
- На сходе с населением нам недавно говорили, что будут строить еще одну дамбу, но ее тоже нет! - говорят местные жители. - Холода на носу, а все еще "спустя рукава"!
В ближайшее время "НГ" обратится за комментарием в акимат Карасуского района.
Кадр из видео
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