Жители села Новоселовка Карасуского района обеспокоены тем, как будет проходить вода по пропускному каналу.

- Он очень большой, а пропускные трубы не соответствуют объему воды! - возмущаются местные жители. - К нашему мнению не хотят прислушиваться. А мы как раз знаем, как это происходит каждую весну! Вода не успеет уходить в них и пойдет к нам в поселок! Этих труб недостаточно!

Они рассказали "НГ", что, несмотря на это, местные власти планируют спускать воду.

- На сходе с населением нам недавно говорили, что будут строить еще одну дамбу, но ее тоже нет! - говорят местные жители. - Холода на носу, а все еще "спустя рукава"!

В ближайшее время "НГ" обратится за комментарием в акимат Карасуского района.

Кадр из видео