Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на брифинге в правительстве ответил, как Казахстан будет справляться с рисками удорожания строительства АЭС. Байбазаров отметил, что АЭС – это коммерческий проект, который должен быть окупаем, передает Informburo.kz.

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Глава ведомства отметил, что это коммерческий проект, который должен быть окупаем, поэтому инвесторы охотно вкладывают деньги.

"Мы надеемся, что это будут проекты финансирования с участием консорциума целого, финансовых институтов. Ни один финансовый институт в мире такую сумму в одиночку не выдаёт. Наша задача – обеспечить экономику этого проекта через соответствующие тарифы и через гарантию потребления", – заявил Байбазаров.

Он напомнил, что строительство долгосрочное, оно займёт около четырёх – пяти лет.

"Что касается стоимости, я думаю, что это будет контракт под ключ, где все обязательства будут прописаны и в части удорожания проекта. В основном на практике мы всё это совместно прописываем на стороне подрядчиков. Потому что они когда считают проект, должны уже риски удорожания учитывать", – сказал министр.

Напомним, 6 октября состоялся референдум, на котором 71,12% голосовавших граждан высказались за строительство атомной электро-станции. Позже первый вице-премьер Роман Скляр сообщил, что стоимость АЭС во время строительства может вырасти до 50% в связи с инфляцией и удорожанием материалов.



