Стоимость атомной электростанции (АЭС) в Казахстане в ходе строительства с учетом инфляции может вырасти до 50%, сообщил первый вице-премьер Роман Скляр, передает КазТАГ.

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«Порядка 10 и более лет строится данный объект. Почему они так долго строятся? Потому что меры безопасности крайне важны. Проектирование достаточно длительное время также проходит. Но понятно, что в связи с тем, что это 10 лет проходит, изначально рассчитанная стоимость возрастает в связи с инфляцией, удорожанием материалов и прочим. Поэтому мировая практика разного уровня удорожания быть готовыми к 50% росту», - сказал Скляр на брифинге в правительстве во вторник.

При этом, он подчеркнул, что стоимость АЭС составляет коммерческую тайну «и многие страны на эту цифру не откроют».

«А так как объект будет строиться длительное время, его стоимость изначально считается по текущим ценам, а потом она возрастает», - пояснил Скляр.