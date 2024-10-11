Это уже четвертый случай загорания сухой травы с 7 октября в регионе. В этот раз пожар произошел в Алтынсаринском районе в 10 км. от села Лихачевка, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

- В связи усиленными порывами ветра до 25 м/с была угроза распространения огня на лесные участки Лермонтовского лесничества, - сообщает ведомство. - Тушение пожара проводилось сотрудниками МЧС и лесного хозяйства. Также был задействован вертолёт с водосливным устройством Авиационной службы КНБ РК. Было произведено 4 сброса воды общим объемом более 8 тонн.



Спасателям удалось предотвратить распространения пожара на площади 10 тыс. га. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 9 октября горела трава возле п. Дружба в Костанае. Днем ранее спасатели тушили пожар в Камыстинском районе на площади 5 000 гектар, где огонь также угрожал лесу неподалеку.

Также 8 октября МЧС сообщало о степном пожаре на границе Житикаринского района и России.