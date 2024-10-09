Природный пожар произошел вчера, 8 октября, в 15 км от села Арка Камыстинского района. Здесь загорелась сухая трава и огонь угрожал перейти на лес. Предварительную площадь пожара оценивают в 5 000 га.

- При этом порывы ветра достигли до 25 м/с, это могло привести к распространению огня. Возникла угроза перехода пожара на лесной массив государственного фонда, - сообщает пресс-служба ДЧС. - Незамедлительно к очагам пожара были стянуты группировки спасателей, в том числе пожарная авиация.

Всего в тушении были задействованы около 200 человек личного состава, 33 единицы техники ДЧС, МИО, вертолеты и пожарный поезд. Осуществлено 7 сбросов воды общим объемом более 14 кубометров (14 000 литров).

Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар. Сейчас устанавливают точную площадь. Жертв и пострадавших нет.