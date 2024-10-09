Сотня человек и 22 единицы техники тушили природный пожар в Костанае
9 октября 2024, 15:30 | Происшествия
Костанайские спасатели ликвидировали еще один природный пожар. Сегодня, 9 октября, в километре от жилого массива Дружба, в черте Костаная, произошло загорание сухой травы и кустарников.
- На место вызова незамедлительно отправились сотрудники ДЧС Костанайской области. Привлечены порядка 100 человек и 22 единицы техники ДЧС, МИО, управления лесного хозяйства и КТЖ, - сообщает пресс-служба ДЧС. - Благодаря четкой координации всех служб пожар ликвидирован на площади 2 гектара.
Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем.
Напомним, вчера спасатели Костанайской области потушили степной пожар на площади порядка 5 000 га.
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