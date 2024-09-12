Оборудование мясокомбината ТОО «BEEF EXPORT GROUP» сейчас в качестве доказательства по уголовному делу находится под арестом, но работает. Оценить на практике его производственную мощность и предлагает судье Алтын Байжумановой защита директора ТОО. Адвокаты считают данные по мощности, предоставленные следствию, неправдой. А как раз этот показатель определял сумму выплаченных предприятию субсидий.

Третий месяц пошел

Фото из архива "НГ"

Рассмотрение так называемого «мясного дела» в суде № 2 Костаная длится уже больше двух месяцев. Руководителя ТОО «BEEF EXPORT GROUP» Александра Пархоменко, нескольких его подчиненных, а также глав сельхозпредприятий, которые сдавали скот на комбинат, ветврачей, сотрудников управления сельского хозяйства обвиняют в расхищении государственных субсидий, пособничестве этому.

Уголовных статей 8, большая часть их предъявлена самому Пархоменко. В том числе и по другому предприятию, где он являлся учредителем, - ТОО «Beefstream» в Костанайском районе. По этому товариществу ему вменяют налоговые нарушения на 400 с лишним млн тенге.

В целом дело огромное - 1 074 страницы составляет только обвинительный акт, основные эпизоды связаны с хищением бюджетных средств. Механизм этого - получение от государства субсидий, на которые, по версии обвинения, предприятие не имело права. Речь идет о субсидиях, положенных производителям мяса и переработчикам, а также инвестиционных субсидиях, которыми в РК поощряли развитие новых современных производств.

Группу Пархоменко уличают в том, что и скота не было принято и забито столько, за сколько бюджет заплатил, и предприятие менее мощное, чем указано в документах, поданных на субсидии. Документы, считает обвинение, подделаны, что подпадает под отдельную статью УК РК.

Директор ТОО вину не признает категорически. Защищается очень активно.

Забить можно больше

В марте прошлого года Агентство по финансовому мониторингу сообщало, что организованной группой, создание которой инкриминируют Пархоменко, государству причинен ущерб более чем на 3 млрд тенге. Из них 1,2 млрд тенге - инвестиционные субсидии, в связи с которыми вопрос по мощности оборудования на мясокомбинате является одним из ключевых.

По данным гособвинения, мощность переработки в соответствии с техпаспортами оборудования и контрактами с фирмами-поставщиками составляет 45 КРС в час или 360 животных в смену, но на бумаге эти параметры завышены почти вдвое.

Подсудимый и его адвокаты доказывают, что это реальные данные. На заседании 9 сентября давал пояснения свидетель защиты Федор ФЕДОРОВСКИЙ. Его представили технологом ТОО «BEEF EXPORT GROUP», но он уточнил, что пока там официально не работает. Однако производство это знает. До недавнего времени, будучи консультантом акмолинского ТОО «KazBeef Processing», обеспечивал в Костанае забой его скота именно на комбинате Пархоменко.

Федоровский рассказал, что у него 33-летний опыт в отрасли мясопереработки, трудился на крупнейших предприятиях в РФ, 12 лет - в Великобритании, знает оборудование ведущих мировых производителей.

- Есть австрийская Voran, исландская Маrei... Но стандарт перерабатывающих линий везде примерно одинаковый. По аналогии с этими компаниями сделана и польская линия, установленная ТОО «BEEF EXPORT GROUP», - сказал свидетель.

- Производительность этой линии забоя скота можете назвать? Сколько КРС в час, в смену, в сутки можно забить и переработать? - спросил государственный обвинитель.

Федоровский пояснил, что на предприятии два бокса, где умерщвляют и обескровливают животных. Один халяльный, один обычный. И даже в халяльном, где из-за некоторых особенностей процедуры на забой тратится чуть больше времени, можно забить до 80 голов КРС в час. Дальше туши идут на конвейер, который настроен с тактом (операционной остановкой) в 30 секунд.

- В целом 1 500 голов в сутки спокойно можно переработать на этом производстве, - сделал вывод Федоровский.

Прокурор спросил, видел ли он техпаспорта на оборудование и контракты с поставщиками, ведь его выводы не совпадают с указанными там параметрами.

- Контракты я не видел, но устанавливал подобное оборудование на многих предприятиях, - ответил свидетель.

Его дополнительные пояснения сводились к тому, что технологические возможности оборудования позволяют достичь названной им мощности, дело лишь в квалификации работников, снижении операционных издержек при работе конвейера.

- Конвейер может быть рассчитан на 5 голов, а мы на нем забиваем 10. Звучит, может, и странно, но это возможно, - добавил он.

Прокурор спросил также о том, позволяют ли холодильники на комбинате разместить названные 1 500 туш КРС. Федоровский заявил, что «влезет и больше»: на предприятии 3 холодильника на 400 голов каждый и две морозилки на 400 голов в совокупности.

«Двое рог, четверо ног»

Слова этого свидетеля идут вразрез с выводами, изложенными в заключении директора филиала ТОО «Казахский НИИ перерабатывающей и пищевой промышленности», доктора PhD Ануарбека СУЙЧИНОВА. Его ранее в суде допросили в качестве специалиста.

Защита Пархоменко с разных позиций доказывала несостоятельность его заключения.

- Вы технолог. Скажите, можно ли к современному предприятию применять теорию обработки мяса, изложенную в учебнике 1970 года, - спросил адвокат Илья ЛУНЕВ.

- Я бы не стал, - ответил Федоровский. - Я знаком с этим учебником, тогда и сейчас разные требования к качеству, разные технологии, оборудование. Это все равно что сравнивать «запорожец» с «мерседесом». Конечно, корова не поменялась - «двое рог, четверо ног». А все остальное в процессе ее переработки значительно изменилось. Тем более бизнес стремится экономить, все ускорять. Частично прежние параметры можно использовать, но полностью применять их в оценке работы комбината нельзя.

Однако Федор Федоровский не является лицензированным экспертом. Его мнение - просто мнение.

Адвокат Лунев поэтому предложил провести выездное заседание суда на предприятии.

- Линия переработки арестована, но она функционирует. И обладает доказательственной силой, - сказал он. - Ну и что с того, что мы не специалисты. Но с часами у конвейера постоять можем, чтобы засечь время. Можем осмотреть оборудование, повключать его, осмотреть пульт управления, о котором говорил Пархоменко. Это будет соответствовать принципу непосредственности исследования доказательств, которое мы проведем, в отличие от господина Суйчинова.

Адвокат упомянул пульт управления конвейером, на котором, по словам Александра Пархоменко, есть переключатель с обозначением 45 голов и 65, что означает: изменение мощности технологически предусмотрено производителем оборудования.

Судья Алтын БАЙЖУМАНОВА сказала, что предпочла бы все-таки такой осмотр доверить эксперту. Однако где такого найти, пока неизвестно.

Подсудимый Александр ПАРХОМЕНКО ходатайствовал о допросе в качестве свидетелей советника главы МСХ Толеухана Нуркиянова, а также бывшего министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева. По утверждению подсудимого, вопрос о субсидировании обсуждался на приеме у министра в 2022 году. После этого на комбинат приезжала группа специалистов, которые «осмотрели его и подтвердили мощность и оставили нам субсидии».

- Суйчинов был в этой группе, а теперь дает диаметрально противоположное заключение, - пояснил свое ходатайство Пархоменко.

Суд после уточнения местонахождения названных людей готов направить им повестки и допросить в качестве свидетелей защиты.

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