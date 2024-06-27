Правда, судя по материалам обвинения, называть таковым предприятие, созданное ТОО «BEEF EXPORT GROUP», вряд ли стоит. Похоже, дутая величина. А сколько было пафоса, когда чиновники отчитывались о крутом проекте в сфере переработки животноводческого сырья. Сегодняшняя реальность - громкое уголовное дело, в котором фигурируют не только предприниматели, но государственные служащие.

Год под арестом

Подсудимых столько, что судья Алтын Байжуманова, зачитывая традиционную информацию в начале заседаний, ограничивается коротким «по делу Пархоменко и других». Других - 29. Это работники уже названного ТОО, сотрудники ветслужбы и управления сельского хозяйства, главы КХ, якобы поставлявшие скот мясокомбинату, заготовители, якобы этот скот покупавшие... Команда большая, действующие лица - из нескольких областей Казахстана. Создатель, единственный учредитель и директор ТОО «BEEF EXPORT GROUP» Александр Пархоменко с 14 июня прошлого года под арестом. Тогда департамент экономических расследований коротко сообщил, в чем подозревают 34-летнего предпринимателя - в создании устойчивой организованной группы, которая, используя несколько схем, в том числе совершая мнимые сделки в сфере закупа скота для переработки, похищала бюджетные субсидии. После нескольких месяцев расследования назвали сумму - больше 3 млрд тенге. И арестованных прибавилось.

Обвинение утверждает, что в 2021 году ни закупа скота, ни забоя на этом комбинате не было / Фото Ксении РЕБИК

Сейчас им, а в первую очередь Пархоменко, предъявлены обвинения по целому списку статей Уголовного кодекса. В их числе мошенничество путем хищения, незаконное предпринимательство, отмывание средств, полученных преступным путем, подделка документов, взяточничество, уклонение от уплаты налогов и (как вишенка на торте) связанное с ним хулиганство. Это, последнее, касается именно Александра Пархоменко.

Хулиганский эпизод

Когда в прошлом году предпринимателя закрыли, в «НГ» обратился костанаец Станислав Алавацкий. Рассказал о конфликте с Пархоменко, результатом которого стало то, что по заказу Александра Григорьевича его работник прилюдно ударил Алавацкого в лицо. За 200 тысяч. А тот не утерся молча, написал заявление в полицию. Дело, по его мнению, замыливалось на глазах, поэтому потерпевший и решил предать все огласке. Второй раз тот же работник, имеющий в определенных кругах кличку Торпеда, избил руководителя налогового управления по Костанайскому району Жигера Бисекеева, сломал скулу, нанес средний вред здоровью. И это дело волокитили долго. Активизировались действия по обоим фактам с того момента, как Пархоменко закрыли. Теперь они составляют один из эпизодов большого уголовного дела. А избиение Бисекеева обвинение связывает с тем, что предприниматель наказал налоговика за результаты проверки. Исполнители заказа - тоже в числе подсудимых.

Почти что репетиция

В биографии Пархоменко есть еще учредительство и директорство в ТОО «Beefstream», которое он зарегистрировал в 2014 году на территории Костанайского района. Интересно, что сейчас этот проект выглядит как репетиция деятельности следующего ТОО.

Beefstream было создано для закупа и забоя КРС, переработки мяса. Директору ставили в вину то, что «вносил в бухгалтерскую и налоговую документацию заведомо ложную информацию с целью уклонения от уплаты налогов и извлечения имущественной выгоды... завышал затратную часть, используя фиктивные счета-фактуры». Ему вменили неуплату КПН и НДС на общую сумму 419 млн 832 тыс. тенге. И в соответствии с актом налоговой проверки в феврале 2019 года эту сумму доначислили. Основание - исключение из отнесения на вычет взаиморасчетов с несколькими КХ, которые поставили скот на переработку. При этом на животных не были выписаны ветеринарные справки, а также отсутствовала их регистрация в базе идентификации сельскохозяйственных животных. Что делает правомерным вопрос, были ли бычки в натуре.

Увеличили мощность

Собственно, это же - основа обвинений, связанных и с деятельностью ТОО «BEEF EXPORT GROUP», организованного Александром Пархоменко. В большом «мясном» деле около 40 эпизодов, эпизод № 4 так и называется «Хищение инвестиционных субсидий».

Суд по делу «Пархоменко и другие» обещает быть очень долгим / Фото Галины КАТКОВОЙ

В октябре 2018 года Пархоменко зарегистрировал новое мясоперерабатывающее предприятие в Северной промзоне Костаная. После ввода в эксплуатацию, согласно разработанному директором бизнес-плану, завод должен был в 4-м квартале 2021 года произвести 36 т продукции, или 30% от всей производственной мощности комбината. В 1-м квартале 2022 года должен был выдать 60 т мясной продукции, запустившись на 50%, во 2-м квартале - 90 тонн...

Однако запланированные показатели не были достигнуты в 2021 году, в связи с чем у завода появились финансовые затруднения. Имелись большие кредиты, по которым необходимо было исполнять обязательства.

По версии обвинения, «Пархоменко, зная, что государством выделяются значительные суммы для субсидирования, то есть поддержки предприятий агропромышленного комплекса, в ноябре 2021 года задался преступным умыслом на незаконное обогащение путем хищения бюджетных средств». Решил получить инвестиционные субсидии. Собрал для этого команду. Сейчас пятеро из нее сидят с ним вместе в зале суда в остекленной клетке.

В правилах субсидирования оговаривается перечень документов, которые в совокупности должны подтвердить, что предприятие есть, что оборудование именно то, которое оно указывает, что мощность соответствует заявленной. Потому что расчет субсидий осуществляется по фактически вложенным средствам.

Инвестсубсидии выплачиваются двумя траншами. Первый - 50% от общей суммы - доступен после ввода проекта в эксплуатацию. Второй транш такого же размера - после достижения объема производства продукции не менее 30% от общей производственной мощности в сроки, предусмотренные бизнес-планом.

У ТОО «BEEF EXPORT GROUP» ничего не подходило под требования правил.

И команда, подобранная директором, ситуацию «исправила». Путем подделки документов. Если реальная мощность переработки составляла 45 КРС в час или 360 в смену, то по документам на субсидирование она стала вдвое больше. Переделали и контракт на поставку оборудования.

Кстати, подделали не все документы. Специальная рабочая группа, которая выезжала на предприятие, могла бы разглядеть суть. Но первую скрипку там играл опытный сотрудник управления сельского хозяйства Аслан Досмаганбетов, он всех и убедил. Сейчас он подсудимый.

20.12.21 г. ТОО получило первый транш субсидий - 598,7 млн тенге.

Действуя теми же методами, получило и второй, хотя в 2021 году, утверждает обвинение, комбинат вообще не производил закуп КРС и убой, так что неоткуда было взяться 36 тоннам продукции, которые были главным условием для получения субсидии. По указанию Пархоменко, использовались возможности аффилированного предприятия, которое возглавлял Антон Садварий, ныне еще один подсудимый. Были составлены фиктивные договоры по закупу КРС.

Кстати, на комбинат для подтверждения объемов выпущенной продукции опять выезжала специальная группа. И в ней опять был убедительный Досмаганбетов, деяния которого сейчас квалифицируются как пособничество в хищении.

Есть и другие субсидии

В целом товарищество получило 1,2 млрд тенге инвестиционных субсидий. Но этим дело не ограничилось. В АПК программы господдержки обширные. Есть субсидии для переработчиков скота, есть для тех, кто сдает скот на переработку. Обвинение утверждает, что руководство ТОО получало денежные средства от обоих видов субсидирования. Более того, уверено, что именно под это и была Александром Пархоменко создана устойчивая организованная группа с четкой иерархией, разделением обязанностей, которая работала с заготовителями, ветврачами, главами КХ и ИП. Одни участники занимались поисками подходящих сельхозпроизводителей, налаживали доверительные отношения с ними, ветврачами, составляли фиктивные договоры о закупе несуществующего КРС, другие обеспечивали обналичивание средств, участвовали вместе с главами КХ в обналичивании незаконных субсидий через банки, часть присваивали, часть передавали в ТОО...

Смысл - комбинат должен был приобретать больше КРС, чтобы мог показать больше переработки и реализации мяса и претендовать на большую сумму субсидий от государства.

Кстати, подписей Пархоменко под договорами, которые обвинение считает фиктивными, нет. Подписывал документы его заместитель по закупу Константин Говоров, тоже подсудимый.

Директор ТОО вину по обвинениям в свой адрес категорически не признает, считает ее не доказанной на этапе досудебного следствия.

Четверо подсудимых вину признали и просили суд рассматривать дело без их участия. Решено, что к рассмотрению эпизодов, к которым они имеют отношение, суд их все-таки привлечет.