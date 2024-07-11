Директору крупнейшего в Костанайской области предприятия по переработке скота ТОО «BEEF EXPORT GROUP» Александру ПАРХОМЕНКО предъявлены обвинения по целому перечню уголовных статей. В том числе по неуплате налогов в особо крупном размере. Тема для бизнеса - огонь.

Защита - активная

Судебный процесс начался в конце июня. Обвиняемых много, 30 человек. Пархоменко, безусловно, главный фигурант уже потому, что его обвиняют в создании организованной группы, которая занималась мошенничеством с целью хищения субсидий. В деятельность группы якобы были втянуты главы КХ и ТОО из разных областей, специалисты ветеринарной службы, управления сельского хозяйства.

На заседании 9 июля речь шла о налоговых нарушениях в ТОО «Beefstream»

В орбиту досудебного расследования попала не только деятельность Александра Пархоменко, связанная с ТОО «BEEF EXPORT GROUP», но и с ТОО «Beefstream» - предприятия, которое он создал и зарегистрировал на территории Костанайского района в 2004 году. Вид деятельности товарищества - закуп скота, забой и переработка мяса. С этим ТОО связан первый эпизод многотомного уголовного дела.

Сейчас в суде идет исследование документов дела. И в ходе него Пархоменко часто обращает внимание судьи на определенные моменты, задает вопросы прокурорам, потерпевшим.

В этом качестве выступают налоговые органы - как сторона, в лице которой государству был нанесен ущерб.

Вообще, защищается он очень активно, наступательно. Вместе с ним на процесс в наручниках привозят еще четверых сотрудников ТОО «BEEF EXPORT GROUP». Все вроде бы слушают внимательно, но никаких вопросов не задают. Пархоменко солирует, демонстрируя детальное знакомство с материалами делами, часто просит прокуроров читать документы более внятно и погромче, «потому что не слышно и трудно понимать».

Нет в базе - нет на свете

9 июля исследовались документы по эпизоду, суть которого в умышленном уходе ТОО «Beefstream» от уплаты налогов и неправомерном получении налоговой льготы.

Цитата из обвинительного акта: «Пархоменко... являлся ответственным лицом по предоставлению налоговой и финансовой отчетности. Вносил в бухгалтерскую и налоговую документацию заведомо ложную информацию, с целью уклонения от уплаты налогов и извлечения имущественной выгоды, из корыстных побуждений умышленно причинил особо крупный ущерб государству, а также, преследуя корыстные мотивы... завышал затратную часть предприятия, используя фиктивные счета-фактуры о приобретении товаров и работ от сторонних организаций. Умышленно уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере при следующих обстоятельствах: отразил в налоговой отчетности фиктивные взаиморасчеты с поставщиками, что повлекло неуплату КПН и НДС на общую сумму 419 млн 832 тыс. тенге, в том числе КПН 215 млн, НДС 204 млн. Согласно акту налоговой проверки от февраля 2019 года, ТОО доначислено 419 млн 832 тыс. тенге. Основание - исключение из отнесения на вычет взаиморасчетов с КХ «Орда», «Агро-сату», «Бобренок», «Бирлик», «Жумабаев» и других...» Совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 245 ч. 3 УК РК - уклонение от уплаты налогов в бюджет путем внесения в декларацию заведомо искаженных данных о расходах с использованием счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, повлекшее неуплату налогов в сумме 419 млн тенге... Кроме того, согласно акту налоговой проверки, товариществом в нарушение статьи 267 Налогового кодекса РК применялась льгота в размере 70% по уплате НДС, которая предоставляется юридическим лицам, осуществляющим переработку сельскохозяйственного сырья. По акту налоговой проверки за 2016-2017 годы ТОО льготу применило незаконно».

Почему все-таки договоры с КХ налоговиками признаются мнимыми, счета-фактуры фиктивными?

Один из ответов на эти вопросы - закупаемый скот не был внесен в базу идентификации сельскохозяйственных животных. Если бычков не было в базе ИСЖ, на них ветеринарные специалисты не имели права выдавать ветеринарные справки. Без этого предприятие не имело права транспортировать животных, принимать их на переработку. Цепочка понятна. Нет в базе - нет на свете. И все, что связано с таким скотом, в том числе расходы на его транспортировку, можно признавать несуществующим, фиктивным.

Звучал пример с КХ «Жумабаев», в котором налоговики проводили встречную проверку, делали запросы в отдел ветеринарии Наурзумского района о наличии скота за проверяемый период с 25.12.2014 года по 30.06.2017 года. Мелкий рогатый скот, который КХ вроде бы сдавало на переработку, в базе вообще не значится, количество КРС с поставленным в Beefstream не совпало.

В ноябре 2019 года специализированный межрайонный экономический суд исковые требования ДГД по Костанайской области решил удовлетворить, сделки, заключенные между ТОО «Beefstream» и КХ «Жумабаев» на 48 млн 877 тыс. 270 тенге по договорам купли-продажи, признать недействительными.

Специалисты ДГД, отвечая на вопросы Александра Пархоменко в ходе исследования материалов дела, поясняли, что делались не только запросы в отделы ветеринарии районов, но бралась также информация из базы данных системы «Беркут». Она показала, что машины, которые значатся доставляющими скот в ТОО, в те же дни зафиксированы находящимися за пределами Казахстана.

Есть другие цифры

Один из адвокатов Пархоменко Илья ЛУНЕВ сразу же поставил перед судом вопрос: а имели ли право сотрудники ДГД в ходе налоговой проверки обращаться к специалистам иных ведомств. Представитель службы госдоходов ответила, что, когда требуются специальные знания, имеют, это регламентировано НК РК.

Другой адвокат Пархоменко говорил о том, что гражданские суды фактически проигнорировали данные судебно-экономической экспертизы. Между тем эксперт Аягоз Каппарова исследовала всю финансово-хозяйственную деятельность ТОО «Beefstream» за 2015-2017 годы и пришла к выводам, которые радикально отличаются от результатов налоговых проверок. Получается, что ТОО недоплатило значительно меньшие суммы.

- По данным эксперта, по КПН в 2017 году неуплата составляет 10 млн 124 тыс. 545 тенге, за 2016 год - 1 млн 868 тысяч, за 2017 год - 3 млн 342 тыс. 107 тенге. Это вместо тех сумм, которые нам решено доначислить по акту налоговой проверки, в целом 215 млн 520 тыс. 501 тенге. Разница колоссальная, - сказал Александр Пархоменко.

Судья Алтын БАЙЖУМАНОВА спросила представителя налогового департамента, ознакомились ли они с заключением этой экспертизы. И получила пояснение, что «эксперт в любом случае действует в интересах того, кто заказал экспертизу», кроме того, налоговым органам руководство ТОО «Beefstream» предоставило в свое время не все запрошенные документы, а эксперту - наверняка все.

- Я хочу понять: если бы вы получили все документы, ваши выводы были бы другими? - спросила судья.

Ответить ей пообещали позже. Но прозвучала оговорка, что в любом случае акт проверки уже измениться не может.

Что касается неправомерного получения льготы по НДС (нарушение ст. 267 Налогового кодекса РК), то, чтобы на нее претендовать, важно иметь объем собственного производства чего-либо, в данном случае - мяса, не менее 90%. Налоговики заявляют, что в ТОО «Beefstream» этот рубеж не достигался. По документам бухгалтерского учета самой компании все нормально. Но опять же, по данным ветспециалистов, нужного количества скота на убой не поступало.

И здесь, кроме всего прочего, имеет значение то, где бычка забивали. Как отметил прокурор, владелец скота ведь мог именно услугу по забою получить и оплатить. И тогда будет считаться, что переработчик приобрел готовое мясо, а не живой скот, чтобы обеспечить нужные 90%. По крайней мере, такова позиция службы госдоходов.

И это пока все на подступах к главным моментам судебного разбирательства. Процесс явно будет очень долгим.

Фото Галины КАТКОВОЙ