Третий по счёту, ежегодный музыкальный фестиваль Kostanay Music Fest прошёл вчера, 7 сентября, на костанайском стадионе «Центральный». На него пришли более 17 000 зрителей, как и всегда в основном подростки и молодёжь.

Официально фестиваль начинался в 17:00, но корреспондент «НГ» посетил его немного раньше - в 15:00. В это время на стадионе проходил саунд-чек. Артисты готовились к выступлениям.

Возле стадиона уже собрались первые зрители, но на его территорию пускали в это время только организаторов, волонтёров и журналистов. Также на месте уже находились сотрудники полиции, скорой помощи и пожарные.

Предприниматели готовили торговые палатки. Изначально можно было оплатить по QR-коду или переводом на Kaspi Gold, но организаторы предупреждали, что могут возникнуть сбои в работе платёжных систем, и советовали взять с собой банковские карты и наличные. Со своей едой и напитками, как и в прошлом году, запрещалось проходить «в целях безопасности».

А еду и напитки здесь продавали традиционно намного дороже, чем в обычном магазине. Например, корреспондент «НГ» купил сэндвич за 1000 тенге, а энергетик - за 700 тенге!

Кстати, Dodo Pizza отличилась креативностью - покупателей привлекал аниматор в костюме птицы Додо, логотипа компании.

Из интересных наблюдений корреспондента «НГ» - организаторы положили на газон защитное покрытие, чего не было в прошлые годы. Кстати, вопрос с повреждением газона был актуален ещё на первом фестивале, и многие обсуждали, не испортят ли зрители покрытие.

В 17:00 запустили первых зрителей, и они начали занимать трибуны, танцпол и фан-зону. Почему организаторы не могли запустить людей раньше - непонятно. Опять же, зрителям пришлось несколько часов стоять в очереди, и зайти на стадион удалось лишь ближе к 20:00.

Сразу стало заметно, что зрители начали мусорить: многие отрывали бумажки с браслетов и бросали их прямо под ноги, хотя урны стояли прямо на входе.

Как и обещали организаторы, «фишкой» этого года стало выступление симфонического оркестра Ne Prosto Orchestra - впервые на этом фестивале. Под аккомпанемент музыкантов выступили молодые казахстанские исполнители: Arshat, ARO, Dosekesh, Sadraddin, Taspay, Ayau и 6elluci.

Фестиваль начался традиционно с выступления диджеев. Несмотря на холод и тучи, дождя в этом году не было. В какой-то момент даже потеплело, и из-за туч вышло солнце.

Затем несколько мелодий сыграл симфонический оркестр.

Первым из артистов на сцене выступил Dosekesh, исполнив лиричные песни на казахском языке.

Красивым вокалом порадовала костанайцев исполнительница Ayau.

6elluci - двое парней в чёрной и cерой одежде, с капюшонами и масками - резко сменили обстановку. Они исполнили хип-хоп на казахском языке и раскачали зрителей.

Taspay исполнил лиричные песни на казахском.

Певица Dequine запомнилась лёгкой и непринуждённой атмосферой при исполнении своих песен. Она часто общалась со зрителями и отметила, что «рада впервые быть в вашем городе». Певица исполнила такие хиты, как «Выше» и «Матча-чай».

Arshat запомнился зрителям эстрадным и лиричным исполнением. Песни были иногда грустными, иногда весёлыми и джазовыми, но особого отклика у большинства зрителей (по моим наблюдениям) он не вызвал. Публика раскачалась только под конец его выступления.

Зато ARO зрители приняли более тепло и радушно. Он также исполнил эстрадные песни и запомнился необычным нарядом.

На сцену вышел один из хедлайнеров фестиваля - квартет Orda. Публика была в восторге! Группа порадовала не только яркими эстрадными композициями, но и зажигательными танцами. Среди исполненных хитов - «Белгісіз жан» и «Махаббатым».

Интересно, что один из фанатов по имени Сулеймен написал письмо любимым исполнителям, и солист группы Дастан Оразбеков зачитал его со сцены. Фанат признался группе в любви и написал, что очень рад видеть и слышать их в Костанае.

Сам фанат стоял возле сцены, и ведущие спустились к нему, чтобы поговорить. В этот момент он сделал предложение своей девушке, и она сказала «да». Он надел ей на палец кольцо и подарил цветы. Всё это транслировалось на больших LED-экранах, а зрители были в восторге!

Sadraddin запомнился клубным звучанием. Иногда его песни были более лиричными, иногда - более современными и динамичными.

Выступление хедлайнера из Шымкента, участницы проекта «Песни» на телеканале ТНТ - Say Mo - было, на мой взгляд, лучшим на фестивале. Её рэп на русском, яркий образ, танцовщицы и активное взаимодействие с публикой действительно раскачали зрителей. Среди исполненных хитов - «Номад», «1 shot 2», «Танец» и «Лям».

В конце своего выступления Say Mo попросила зрителей присесть и включить фонарики. Когда они это сделали, момент был очень эпичным.

Не менее ярко выступил рэпер Shiza. Он вышел под аккомпанемент оркестра и удивил зрителей тем, что был одет в классический костюм. Начал с песни «Khabar», также исполнил хиты «Shym» и «Terbel». Зрители качали руками в такт музыке и подпевали артисту.

К 11 вечера на сцену вышли трио-хедлайнеры «Ирина Кайратовна». Они продолжили раскачивать публику и исполнили уже знакомые костанайцам хиты: «5000», «Чина», «Аджара Гуджу» и «Көк ту». Когда группа попрощалась со зрителями и многие стали расходиться, они неожиданно вернулись на сцену и исполнили свой новый хит «Айдахар».

Зритель Аблай ОСИПОВ посещает фестиваль ежегодно. В этот раз он купил билет в фан-зону в последний момент, за несколько часов до начала мероприятия, так как не был уверен, пойдут ли его друзья. В предыдущие годы он наблюдал за фестивалем с трибун с разных сторон стадиона.

- Очень понравилось, что организаторы не дали газону испортиться и позаботились о стадионе, - отмечает Аблай. - Я знаю, что многим костанайцам не понравился лайн-ап (список артистов - «НГ»), но мне он очень понравился. Я думаю, что наш город привык к русскоязычным артистам, а сегодня все артисты - казахоязычные молодые звёзды, о которых многие ещё не слышали. Думаю, что многие пришли ради «Ирины Кайратовны», а я - ради Orda.

Аблаю также нравятся артисты Sadraddin, 6elluci и ARO.

- Мне нравится, что состав фестиваля каждый год меняется. Но не вижу смысла звать «Ирину Кайратовну» третий раз подряд, к тому же они относительно недавно выступали в нашем регионе. Могли бы позвать другого хедлайнера, - считает Осипов.

Аблай купил на фуд-корте два пирожка и чай, всё вместе обошлось в 1400 тенге. Он считает, что цена приемлемая, так как предпринимателям нужно перевозить оборудование и устанавливать палатки, а значит, они вынуждены повышать цены, чтобы окупить затраты.

Когда зрители уходили по домам, я заметил, что вокруг лежал мусор: пластиковые бутылки и банки из-под энергетиков. На входе это должны были забирать, но, вероятно, из-за большого количества зрителей не справились. Опять же, урны стояли по всей территории стадиона, и почему люди не могли выбросить мусор в них, а не себе под ноги - непонятно.

Домой я возвращался пешком, хотя для зрителей были организованы автобусы. Некоторые ехали на такси, а другие, как и я, шли пешком. Мой путь пролегал через парк Победы, который был полностью освещён, как и аллея возле областного казахского драмтеатра им. Омарова, мимо которого я также проходил.

По ощущениям, фестиваль в этом году был не хуже предыдущих, к тому же со своей изюминкой в виде симфонического оркестра. Радует, что состав исполнителей меняется, разве что кроме хедлайнера «Ирина Кайратовна», чьи песни костанайцам, возможно, уже приелись. Надеюсь, что в следующем году нас порадуют не менее яркими выступлениями артистов.

Фото Андрея СКИБЫ и организаторов фестиваля