Приговор заместителю начальника отдела по противодействию наркопреступности (ОПН) УП Костаная Арману АМЗЕ огласили в СМУС Костанайской области сегодня, 23 августа. Его признали виновным в распространении наркотиков и имитации раскрытия преступлений, которые он же и организовал с целью повышения раскрываемости.

- Амзе вопреки законам обществу и государству с прямым умыслом и корыстными намерениями совершил особо тяжкое преступления. Несмотря на то, что вину он не признал и сторона защиты просила его оправдать, уголовное правонарушение было доказано показаниями потерпевших и свидетелей, - зачитала приговор судья Ляззат МУХАМЕДЖАНОВА. - Признать Армана Амзе виновным и назначить ему 15 лет лишения свободы в колонии средней безопасности (общий режим). Лишить Амзе специального звания капитан полиции, пожизненно лишить права занимать должности судьи, в Национальном банке РК и на государственной службе.

Суд также вынес частное постановление по делу в адрес департамента полиции Костанайской области.

- В ходе главного судебного разбирательства сотрудник полиции свидетель Азамат Атыгаев разгласил сведения, касающиеся защищаемых лиц, с которыми на официальной основе ведут работу по наркопреступности, - пояснила судья. - Прошу департамент полиции дать оценку его поведению с целью недопущения подобных случаев.

Когда стало известно о задержании и аресте Армана Амзе, в полиции заявили об увольнении нескольких высокопоставленных сотрудников. Сообщалось, что по результатам служебного расследования начальник управления по противодействию наркопреступности (далее — УПН) ДП области Альмагамбетов А. К., заместитель начальника УПН ДП области Картбаев А. Ж., начальник управления полиции (далее – УП) Костаная Базарбаев М. Н., заместитель начальника УП Костаная Шубаев Б. А., начальник ОПН УП г. Костаная Атыгаев А. А. освобождены от занимаемых должностей.

- Кроме того, заместителем начальника ДП Костанайской области Ынтыкбаевым А.К. подан рапорт об увольнении из ОВД, начальником управления кадровой политики ДП области Дюсебаевым К. А. подан рапорт об освобождении от занимаемой должности, - сообщал после задержания Амзе в мае прошлого года первый заместитель начальника департамента полиции Алексей МИЛЮК.

Азамат Атыгаев дает показания на процессе по делу Армана Амзе /Фото из архива "НГ"

Азамат Атыгаев значился в списке уволенных. Во многих показаниях потерпевших и свидетелей по делу Амзе упоминался и Атыгаев. В том числе, как человек, который избивал потерпевшего Н. и угрожал ему подбросить наркотики. Однако в суде Атыгаев давал показания как действующий сотрудник полиции в качестве свидетеля по делу.

Причем прокурор обвинила его в даче заведомо ложных показаний. Так как изначально он сообщал, что не знает, откуда у Амзе почти 1 млн тенге, который нашли у него в машине при задержании, а позже заявил, что это он занимал подсудимому эту сумму. И Амзе якобы вез деньги, чтобы отдать ему долг, а не получил их от распространителей, которых он, согласно обвинению, снабжал наркотиками.

Напомним, что, согласно обвинению, Арман Амзе в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными сотрудниками полиции склонил жителя Костаная Алексея Н. к совершению преступления с выгодой для себя. В октябре 2022 года Амзе, обладая оперативными данными в силу своей деятельности в сфере борьбы с наркопреступностью, достоверно зная, что Н. имеете много наркозависимых знакомых, разработал преступный план "с целью повышения своего статистического показателя роста раскрываемости уголовных правонарушений путем провокации преступления". Амзе приехал с неустановленными лицами из полиции домой к Н. Они забрали и вывезли его в п. Корейский, где нанесли множественные удары по телу, угрожали, что подкинут наркотики. В итоге заставили найти тех, кто употребляет психотропные вещества. Человек должен был получить психотропные вещества, переданные из Астаны через "Индрайвер", чтобы сотрудники полиции могли задержать его в момент получения. Этого человека предложили сами полицейские, указав на наркозависимого Вадима М., показав его фото. Н., находясь в зависимом положении, согласился на условия Амзе.

Арман Амзе в своих показаниях полностью отрицал вину и отказался отвечать на вопросы прокурора, мотивируя тем, что она будет специально задавать провокационные вопросы, чтобы его посадить. В прениях он также отрицал вину, а адвокаты просили его оправдать. Государственное обвинение просило назначить Амзе 20 лет лишения свободы в колонии средней безопасности (общий режим). Однако судья назначила на 5 лет меньше, но режим оставила тот же.

- Амзе своими действиями подорвал авторитет правоохранительных органов. Данное уголовное правонарушение доказано показаниями потерпевших и свидетелей. Суд признал все доказательства допустимыми, - разъяснила приговор судья Ляззат Мухамеджанова. - В качестве смягчающего обстоятельства суд признал наличие у Амзе двух малолетних детей. Однако суд не связан с мнением государственного обвинения, поэтому путем частичного сложения наказания назначил 15 лет лишения свободы. И посчитал, что этого срока достаточно для исправления подсудимого.

Недавно в СМУС Костанайской области выносили приговор двум 18-летним бывшим студенткам КСТК (Костанайского социально-технического колледжа) Ангелине АНТИПЕНКО и Анастасии САВОСТЬЯНОВОЙ. Ихобвинялив распространении синтетики. Приговор был показательным и вынесли его в зале КГУ при полном зале студентов. Девушкам дали по 10 лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Раньше в Костанае часто практиковали показательные приговоры и в отношении полицейских или судей, но в последнее время их не наблюдалось.

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