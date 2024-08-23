Приговор бывшему заместителю начальника отдела по борьбе с наркобизнесом управления полиции Костаная Арману Амзе вынесли сегодня, 23 августа. Его признали виновным в распространении наркотиков и подрыве авторитета правоохранительных органов, так как он сам занимался преступной деятельностью, которую обязан был пресекать.

Азамат Атыгаев дает показания на процессе по делу Армана Амзе /Фото из архива "НГ"

Свидетелем по делу Амзе проходил начальник отдела по борьбе с наркопреступностью управления полиции Костаная Азамат АТЫГАЕВ.

Он, в частности, сообщил, что дал взаймы Арману Амзе 1 млн тенге - тот самый, который нашли у подсудимого в машине при задержании. По версии обвинения, эти деньги Амзе получил за переданный наркокурьеру мефедрон. Но Атыгаев в суде сказал, что Амзе вез деньги ему, чтобы вернуть долг. Ранее Атыгаев сообщал, что не знает происхождения этих денег, на что обратила внимание государственный обвинитель. заявив суду, что этот свидетель дал ложные показания.

Кроме того, многие свидетели называли фамилию Атыгаева в связи с избиением потерпевших, но он проходил по делу лишь свидетелем, причем в ходе процесса во время дачи показаний рассекретил защищаемых лиц, помогающих в борьбе с наркобизнесом. В связи с этим судья вынесла частное постановление в адрес департамента полиции Костанайской области, чтобы ведомство дало оценку действиям Атыгаева.

Тогда же и прозвучало, что он - сотрудник полиции. Хотя во время расследования дела Амзе сообщалось, что его освободили от занимаемой должности.

- В июле 2023 года по результатам служебного расследования он был освобожден от занимаемой должности (начальник отдела по противодействию наркопреступности управления полиции Костаная), - ответили на вопрос "НГ" сегодня, 23 августа, в пресс-службе ДП области. - Его понизили до простого оперуполномоченного.

В департаменте полиции также уточнили, что увольнение заместителя начальника ДП Костанайской области А.К. Ынтыкбаева в запас и перевод на другую службу начальника управления кадровой политики ДП области К. А. Дюсебаевым не были связаны с Амзе:

- Ынтыкбаев уволился в связи с достижением пенсионеного возраста и ушел на пенсию, а Дюсембаев ушел на другую должность.

О том, что грозит Атыгаеву в связи с вынесением частного постановления, в ДП обещали уточнить.