В Костанае закончился процесс по делу бывших студентов КСТК, Ангелины АНТИПЕНКО и Анастасии САВОСТЬЯНОВОЙ. Прения прошли сегодня, 29 сентября, после них сразу же огласили приговор. Заключительную часть провели не в здании суда, а КРУ при полном актовом зале студентов - их собрали около 300 человек. По мнению прокуратуры, такое показательное завершение процесса, заставит многих студентов задуматься.

Ангелина Антипенко (слева) и Анастасия Савостьянова (справа)

Ангелина Антипенко и Анастасия Савостьянова обвинялись в перевозке, хранении и распространении крупной партии психотропных веществ. Обвинение доказывало, что они зарегистрировались к телеграм-канале под никами, где куратор давал им задания. Сначала они разносили готовые свертки и закладывали по тем адресам, которые им указывали, о закладках нужно было прислать фотоотчет, за каждую они получали от 1000 до 1500 тенге. В январе этого года поступило более сложное задание - съездить в Петропавловск и привезти нерасфасованный пакет с наркотиками. Девушки заказали такси через приложение «Индрайвер» и привезли психотропные вещества, для расфасовки купили весы, зип-пакеты и уже сделали несколько закладок, когда их поймали сотрудники полиции. Сначала обе говорили, что в Петропавловск поехали к тете Антипенко, а наркотики нашли случайно и решили их продать. В суде сознались, что действовали по заданию куратора. Девушки также сообщили, что в занятия преступной деятельностью их вовлекла их подруга Мария Ермакова, которая даже сделала с ними несколько закладок, но она в суде все отрицала.

- Распространение наркотиков пора возводить в ранг угроз национальной безопасности, - так начал выступление в прениях государственный обвинитель Диас НУРГАЛИЕВ. - Вина Антипенко и Савостьяновой, помимо их признательных показаний, подтверждается показаниями свидетелей. Обнаруженные наркотические средства при обыске изъяты. К утверждениям подсудимых о том, что они не знали, что занимаются противоправными действиями, распространяя наркотики и что боялись прийти в полицию, потому что им угрожали, прошу отнестись критически. Они написали заявления о том, что готовы быть наркокурьерами и выслали их куратору вместе с копиями документов. Угрозы их здоровью и жизни поступали, но всего один раз, а не постоянно, как они утверждают. На основании вышеизложенного прошу назначить Антипенко и Савостьяновой по 11 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

Адвокаты обеих подсудимых возражали в прениях, что на скамье подсудимых молодые девочки, только что приехавшие в областной центр из сельской местности.

- Мне бы хотелось заострить внимание на том, что перед судом предстала не барыга, ворочащая миллионной прибылью от занятия наркотиками, а девочка, которой на момент совершения преступления едва исполнилось 18 лет, - сказал адвокат Савостьяновой Кайрат КЕНЕСБАЕВ. - Уголовное дело было возбуждено только после задержания девушек и изъятия у них психотропных веществ, то есть они активно помогали следствию. И не работодатель ли поделился информацией о том, где они будут делать закладки? Они давно хотели бросить эту работу, о чем и написали куратору в телеграм-канале, но в ответ посыпались угрозы. Угрожали, что их вывезут в лес, подожгут квартиру, отрубят пальцы родным. Они добровольно выдали наркотики, что говорит об их честности. Непонятно, почему сотрудники полиции, производящие обыск в квартире, не сняли отпечатки со свертков. В частности, с одного, который нашли в душевой кабине и который, скорее всего, оставила Мария Ермакова, вовлекшая подсудимых в распространение наркотиков. Прошу назначить Антипенко наказание ниже низшего предела.

Мама Ангелины Антипенко практически рыдала в прениях и просила суд не сажать ее дочь, а отпустить домой.

- Савостьянова, хоть и обвиняется в совершении тяжкого преступления, но по своему человеческому и моральному облику явно не похожа на матерую преступницу, - сказал в прениях адвокат Валерий ЛИ. - Этот инцидент с психотропными веществами является в ее жизни случайным, он нетипичен и не характерен для нее. Она рано потеряла отца, хотела заработать на жизнь, чтобы избавить мать от денежных затрат на нее. Деньги ей нужны были для покупки продуктов. Когда поняла, что совершает противозаконные действия, хотела бросить работу, но куратор угрожал: побреем налысо, отрубим пальцы. Угрозы отражены в переписке изъятых телефонов. Савостьянова, как и Антипенко были спровоцированы Марией Ермаковой, которая обманным путем вовлекла их в преступную деятельность.

Адвокат также просил назначить наказание ниже низшего предела или применить более мягкое наказание. Государственный обвинитель в реплике заметил, что в отношении указанных лиц и куратора, с которым переписывались подсудимые, уголовные дела выделены в отдельное производство.

- Я признаю вину полностью, в преступную деятельность меня вовлекла Мария Ермакова, - сказала со слезами на глазах Ангелина Антипенко. - Если бы во время моего допроса со мной был законный представитель, Ермакова бы не ушла от ответственности. Впредь я больше никогда не буду связываться с наркотиками. Хочу попросить прощения у всей своей семьи за неоправданные ожидания.

- Я признаю свою вину, раскаиваюсь, - плакала в прениях Анастасия Савостьянова. - Когда я хотела уволиться, куратор начал угрожать моей младшей сестренке. Я боялась за ее жизнь. Я нисколько не разбогатела на распространении наркотиков, наоборот пожертвовала своим здоровьем. Прошу учесть мой возраст, больше я не встану на такой путь...

Вместе с подсудимыми в зале плакали и некоторые студенты, видно было, что они им очень сочувствуют. Когда после прений объявили перерыв перед приговором, в актовом зале устроили небольшое шоу. Руководитель молодежного объединения сказал, что не нужно зарабатывать, как эти девочки.

- Кто не хлопает? Вы, что, со мной не согласны? - спросил молодой человек после вялых хлопков.

- Приговора еще не было! Есть еще апелляция! - выкрикивали студенты.

"Шоумен" согласился, что приговор не озвучили, но добавил, что девушки все равно выбрали неправильный путь и рассказал, чем лучше заниматься в жизни.

- Назначить Антипенко и Савостьяновой по 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности, - зачитал приговор судья Кушербай АКШАЛОВ. - Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Девушек арестовали в зале суда.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ