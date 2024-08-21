Уголовное дело в отношении ди-джея бара James Bond Игоря ФОМИНЫХ начали рассматривать в конце прошлого года и оно моментально стало резонансным. Фоминых обвинялся в том, что в октябре прошлого года во время драки нанес смертельный удар Биржану Жунусову, котрый после этого скончался в больнице.

Игорь Фоминых и его адвокат Константин Геращенко / Фото из архива "НГ"

До драки Жунусов с компанией успели помочиться на здание, о чем не раз говорил в суде адвокат подсудимого Константин ГЕРАЩЕНКО, напоминая, что это уже нарушение. А на входе в заведение эти посетители начали спрашивать: «Девочки в баре есть?». Охранник Валентин Лысенко получил указание не пускать их от администратора, которая увидела по камерам наблюдения, что мужчины пьяны. Биржан Жунусов начал конфликтовать с охранником, дело дошло до драки. Сначала дрались один на один, потом подключились брат и друзья Жунусова, которые тоже были очень пьяными. На защиту Лысенко прибежал ди-джей. И оказался на скамье подсудимых - по версии обвинения, он последним ударил Жунусова и именно от его удара тот упал навзничь на асфальт, что стало причиной смерти. Согласно выводам экспертизы, у Жунусова была тяжелая степень опьянения.

Сторона потерпевших пыталась доказать, что Фоминых мог вызвать полицию, а не ввязываться в драку и наносить удар Жунусову. Подсудимый регулярно заявлял, что пришел на помощь другу, и если бы не вступился, того бы убили.

Игоря Фоминых судили за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека. Но и это обвинение он не признал, утверждая, что защищался от хулиганских действий.

Суд первой инстанции 12 февраля оправдал его, установив, что «имела место необходимая самооборона».

Сторона потерпевших подала апелляционную жалобу, которую коллегия судей рассмотрела 11 апреля.

- Доводы суда о том, что одного избивали толпой, недостоверны, - настаивал тогда государственный обвинитель Асет СПАНОВ. - Драка была обоюдной: с каждой стороны по три человека. Конечно, инцидент начала потерпевшая сторона, однако Жунусов был настолько пьян, что не стоял на ногах, поэтому не мог никому нанести серьезного вреда. Тем не менее, Фоминых начал наносить удары, хотя угрозы его другу Лысенко уже не было. От полученных ударов Жунусов и упал, ударившись головой об асфальт.

Прокурор попросил назначить Фоминых 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Сторона потерпевших тогда заявила, что срок нужно увеличить до 3 лет лишения свободы.

- У Жунусова не было в руках ни топора, ни ножа, ни огнестрельного оружия, - сказал адвокат потерпевших Диль САРСЕНОВ. - О какой самообороне тогда идет речь? Лысенко уже ничего не угрожало, но Фоминых продолжал бить. Мы дважды пытались вернуть дело в прокуратуру и переквалифицировать на причинение смерти по неосторожности, но нам отказали. Наказание прошу назначить с учетом этой статьи - 3 года лишения свободы.

Супруга погибшего Биржана Жунусова также просила посадить Фоминых, так как она осталась без единственного кормильца с двумя малолетними детьми. И предъявили гражданский иск к Фоминых на 30 млн тенге.

Судья Мадина САЛАМАТОВА оставила приговор суда №2 Костаная без изменений.

- Весь конфликт есть на видео, которое суд внимательно изучил. Драку начал не Фоминых. Когда Жунусов занес ногу, чтобы ударить его, Фоминых применил необходимую самооборону и ударил Жунусова в челюсть. Так как погибший был сильно пьян, он не устоял на одной ноге и упал на асфальт, ударившись головой, - разъяснила тогда судья. - По делу провели две судебные экспертизы, в том числе комплексную. Ее выводы однозначные - Жунусов получил черепно-мозговую травму голову от падения с высоты собственного тела и соударения затылком с асфальтом. В связи с тем, что Фоминых полностью оправдан, гражданский иск потерпевших не подлежит удовлетворению, о чем суд апелляционной инстанции отдельно указал в постановлении.

Судья также отметила, что приговор апелляционной инстанции может быть опротестован в Верховном суде РК.

Как стало известно «НГ», по протесту генерального прокурора Верховный суд РК вернул дело в отношении Фоминых на новое рассмотрение.

- Вернули в ином составе, - подтвердил «НГ» адвокат Игоря Фоминых Константин Геращенко. - Когда дело вернется из Астаны, его вновь будут рассматривать в суде Костаная.

Дело в суд Костаная пока не поступило.