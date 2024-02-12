Суд оправдал ди-джея бара James Bond Игоря Фоминых, обвиняемого в нанесении смертельного удара клиенту бара Биржану Жунусову.

Приговор вынесли только что в суде № 2 Костаная.

Судья Алтын БАЙЖУМАНОВА также вынесла частное постановление в адрес органов досудебного преследования за то, что они не возбудили дело о хулиганстве против братьев Жунусовых и их компании.



- Пьяная компания людей нарушила общественный порядок, справила нужду, дезорганизовала работу бара, напала на охранника и никто никак не отреагировал, - разъяснила судья в постановлении.

Судья объяснила, почему оправдала Игоря Фоминых



- Все свидетельства были в пользу того, что подсудимый не превысил пределы самообороны, - пояснила Алтын Байжуманова. - Согласно законодательству, если лицо причинило вред здоровью или смерть по неосторожности, но не превысило пределы допустимой самообороны, то дело квалифицируется по другой статье. Я понимаю, что близким, у которых погиб молодой человек, сложно принять оправдательный приговор, но факты - вещь упрямая...



Судья также принесла соболезнования потерпевшей стороне. И пояснила: приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

В прошедших 9 февраля прениях государственный обвинитель Динара Дощанова заявила, что вина Фоминых в неосторожной смерти Жунусова полностью доказана, просила назначить ему 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении) и взыскать в качестве материального ущерба и морального вреда в пользу потерпевшей супруги Жунусова 3 млн тенге. Представители потерпевшей стороны настаивали, что Фоминых нужно наказать строже, так как в результате его действий жена осталась без любящего мужа, а дети - без отца.

Адвокат подсудимого Константин Геращенко категорически не согласился с выводами прокурора и мнением потерпевших. Он отметил, что подсудимый всего лишь защищался и не превысил допустимые меры самообороны.