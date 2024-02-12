Уголовное дело в отношении ди-джея бара James Bond 24-летнего Игоря ФОМИНЫХ продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 9 февраля. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда, повлекшем по неосторожности смерть клиента бара Биржана Жунусова.

Драка возле бара произошла в ночь с 28-го на 29 мая 2023 года. Согласно материалам дела, группа пьяных молодых людей, включая Биржана Жунусова, его брата и друга Шаяхметова, попыталась войти в бар. Но охранник Валентин Лысенко получил от администратора указание их не пускать. Администратор, которую допросили в суде в качестве свидетеля, сообщила, что увидела по камерам наблюдения - мужчины сильно пьяны. По ее словам, они шатались и даже справили нужду возле бара.

Биржан Жунусов начал конфликтовать с охранником, дело дошло до драки. Сначала дрались один на один, потом подключились брат и друзья Жунусова, которые тоже были очень пьяными. На защиту Лысенко прибежал Игорь Фоминых. Он и оказался на скамье подсудимых - по версии обвинения, последним ударил Жунусова и именно от его удара тот упал навзничь на асфальт, что и стало причиной смерти. Согласно выводам экспертизы, у Жунусова была тяжелая степень опьянения.

Перед началом прений стороны уточнили несколько моментов по делу. В частности, адвокат подсудимого Константин ГЕРАЩЕНКО еще раз спросил присутствующего в зале брата погибшего Жунусова - действительно ли они справляли нужду возле бара. Тот ответил, что точно нет и вообще не помнит такого.

- Такие показания дала свидетель, администратор бара. По вашим словам, она обманывает? - продолжил Геращенко. Свидетель не ответил. Тогда адвокат заявил: - Хочу подчеркнуть, что пьяная компания еще до того, как зашла в бар, совершила административное правонарушение.

Государственный обвинитель Динара ДОЩАНОВА сообщила в прениях, что вина Фоминых в неосторожной смерти Жунусова полностью доказана.

- Квалификация дела выбрана верная, - сказала прокурор. - Отягчающих обстоятельств не усмотрено, смягчающее - наличие малолетнего ребенка у подсудимого. В связи с чем прошу назначить Фоминых 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении). И взыскать в качестве материального ущерба и морального вреда в пользу потерпевшей супруги Жунусова 3 млн тенге.

Представители потерпевшей стороны настаивали, что Фоминых нужно наказать строже, так как в результате его действий жена осталась без любящего мужа, а дети - без отца.

- Вместо того, чтобы предотвратить этот конфликт, вызвать полицию, он его продолжил, - со слезами на глаза сказала жена погибшего Жунусова. - Я до сих пор не получила никаких извинений от него, не увидела раскаяния. Поэтому прошу наказать по всей строгости закона.

Константин Геращенко категорически не согласился с выводами прокурора и мнением потерпевших. Он отметил в прениях, что подсудимый всего лишь защищался и не превысил допустимые меры самообороны.

- Компания из четырех сильно пьяных молодых людей вытащила из бара охранника Лысенко, порвала ему одежду, Жунусов пытался избить Лысенко, затем напали все четверо и избивали его, - сказал Геращенко. - Погибший Жунусов особо дерзко нарушил общественный порядок в группе лиц. Мы обращались к следователям и прокурору города по вопросу заявления о хулиганстве, совершенной группой пьяных людей, но ни следствие, ни прокуратура не увидели в их действиях правонарушения. Фоминых вышел на улицу покурить и увидел, что пьяная компания избивает его друга Лысенко.

По словам адвоката, в этот момент Фоминых встал между Лысенко и Жунусовым, чтобы их разнять. Тогда его ударил кулаком Жунусов, Фоминых у ответ ударил его в нижнюю часть лица. Жунусов упал на асфальт, получил удар и позже скончался в больнице.

- Вот из-за этого удара Фоминых сейчас находится на скамье подсудимых, - уточнил Геращенко. - Что нужно было делать Фоминых? Не вмешиваться и ждать, пока пьяные хулиганы забьют Лысенко? Не оказывать никакого сопротивления и подставить свое лицо для избиения? Когда Жунусов упал, его брат и друг Шаяхметов продолжали преследовать Лысенко, догнали, продолжили избивать лежачего возле двери. Тогда Фоминых подбежал и начал их стаскивать с Лысенко. Или Фоминых нужно было убежать, как советовал ему прокурор города, к которому мы обратились с жалобой? Ну, значит, у них разная гражданская позиция...

Геращенко просил оправдать своего подзащитного.

Сам Игорь Фоминых сообщил в прениях, что он всего лишь пресекал хулиганские действия. И ударил лишь в ответ, когда ударили его.

- Конечно, я не ожидал таких последствий и не хотел причинить вред, не думал, что человек погибнет, - сказал подсудимый. - Я всего лишь защищал своего друга, а потом и себя от пьяных хулиганов. Вину я не признаю.

В тот же день, 9 февраля, подсудимому предоставили последнее слово. Он сообщил, что уже все сказал и больше сказать нечего.

Оглашение приговора, по предварительным данным, назначено на сегодня, 12 февраля, после обеда.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ