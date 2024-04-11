Ди-джей бара James Bond 24-летний Игорь ФОМИНЫХ обвинялся в том, что в октябре прошлого года во время драки нанес смертельный удар посетителю Биржану Жунусову.

Согласно фабуле дела, Жунусов вместе с братом пришли в бар очень пьяными, что заметила администратор по камере видеонаблюдения. Она попросила охранника Игоря Лысенко не пускать этих посетителей. Однако пьяная компания начала прорываться в бар, предварительно справив малую нужду возле него. Завязалась драка, в которой компания избивала Лысенко, на помощь которому и прибежал Фоминых.

Сторона потерпевших пыталась доказать, что Фоминых мог вызвать полицию, а не ввязываться в драку и наносить удар Жунусову, от которого тот упал головой об асфальт и от полученной травмы скончался в больнице. Подсудимый Фоминых регулярно заявлял, что пришел на помощь другу и если бы не вступился, того бы убили.

Суд первой инстанции оправдал Фоминых 12 февраля, сообщив, что "имела место необходимая самооборона".

Сторона потерпевших подала апелляционную жалобу, которую коллегия судей рассмотрела сегодня, 11 апреля.

- Доводы суда о том, что одного избивали толпой, не достоверны, - сообщил государственный обвинитель Асет СПАНОВ. - Драка была обоюдной: с каждой стороны по три человека. Конечно, инцидент начала потерпевшая сторона, однако Жунусов был настолько пьян, что не стоял на ногах, поэтому не мог никому нанести серьезного вреда. Тем не менее, Фоминых начал наносить удары, хотя угрозы его другу Лысенко уже не было. От полученных ударов Жунусов и упал, ударившись головой об асфальт.

Прокурор попросил назначить Фоминых 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселения.

Сторона потерпевших заявила, что срок нужно увеличить до 3 лет лишения свободы. Отметив: он наносил удары Жунусову с чувством явного превосходства.

- У Жунусова не было в руках ни топора, ни ножа, ни огнестрельного оружия, - сказал адвокат потерпевших Диль САРСЕНОВ. - О какой самообороне тогда идет речь? Лысенко уже ничего не угрожало, но Фоминых продолжал бить. Мы дважды пытались вернуть дело в прокуратуру и переквалифицировать на причинение смерти по неосторожности, но нам отказали. Наказание прошу назначить с учетом этой статьи - 3 года лишения свободы.

Адвокат Игоря Фоминых Константин ГЕРАЩЕНКО еще раз напомнил, что вся компания, включая Жунусова, была пьяной. Они буквально ломились в бар, хотя их не пускали.

- Фоминых выбежал только после того, как уже завязалась драка между Жунусовым и Лысенко, - пояснил адвокат. - Сначала он просто встал между ними, чтобы они прекратили, но Жунусов начал бить Фоминых. которому пришлось применить необходимую оборону.

Суд удалился в совещательную комнату примерно на час. И вынес приговор.

- Приговор суда № 2 Костаная оставить без изменений, а гражданский иск потерпевших - без удовлетворения. И официально принести Фоминых извинения, - сообщила судья Мадина САЛАМАТОВА. И разъяснила: - Весь конфликт есть на видео, которое суд внимательно изучил. Драку начал не Фоминых. Когда Жунусов занес ногу, чтобы ударить его, Фоминых применил необходимую самооборону и ударил Жунусова в челюсть. Так как погибший был сильно пьян, он не устоял на одной ноге и упал на асфальт, ударившись головой. По делу провели две судебные экспертизы, в том числе комплексную. Ее выводы однозначные - Жунисов получил черепно-мозговую травму голову от падения с высоты собственного тела и соударения затылком с асфальтом. В связи с тем, что Фоминых полностью оправдан, гражданский иск потерпевших не подлежит удовлетворению, о чем суд апелляционной инстанции отдельно указал в постановлении.

Судья также отметила, что приговор апелляционной инстанции может быть опротестован в Верховном суде РК.