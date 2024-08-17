Уроженка Тобыла 27-летняя Шадиар СЕЙДАХМЕТОВА обучается на бакалавра на факультете политических наук и международных отношений в Мессинском университете и проживает в Мессине, на северо-востоке острова Сицилия в Италии. Ранее «НГ» писала о том, что девушка снимала документальный фильм о проблеме бездомных животных и участвовала в митинге в поддержку Салтанат Нукеновой. В этот раз Шадиар рассказала о своей учебе и особенностях проживания в Италии.

Шадиар Сейдахметова на фоне главной достопримечательности Мессины и Сицилии - пляжа и моря

Война повлияла на планы

Впервые за границу Шадиар выехала в 2015 году - вместе с мамой в Таиланд на 10 дней. А в 21 год по программе Work and Travel отправилась в США.

- После этого загорелась желанием пожить в Европе, а больше всего хотела там поучиться, - рассказывает она. - На тот момент я была бакалавром экономики, эту степень получила в Костанайском филиале ЧелГУ. Работала секретарем в двух банках. Изначально планировала полететь в Чехию, так как там бесплатное образование, но только если ты знаешь чешский. У меня были знакомые, которые помогали поступать в школу для обучения чешскому языку и в дальнейшем готовили к поступлению в университет. Но это все совпало с пандемией Covid. Пока я ждала, когда оформят визу в Чехию, обучение перевели на онлайн-формат, а посольство Чехии из-за пандемии работало непостоянно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от shadiar (@_.sweet_.disposition)

Потом началась война на Украине, оборвав все планы Шадиар. Для поступления в университет нужно было подтвердить знание чешского при посольстве Чехии в РК. Но оно не проводило экзамены и не выдавало сертификаты. Поэтому решила попробовать поступить через другие посольства. Ближайшие к нам страны, куда не требовалась виза, - это Россия и Украина.

- 24 февраля 2022 года я выехала на поезде в Астану, откуда должна была вылетать в Москву, в посольство Чехии в России, - вспоминает девушка. - А ночью всем, кто собирался сдавать экзамен, посольство Чехии направило сообщение о том, что оно приостанавливает свою работу. Поэтому я вернулась назад, в Костанай, и ждала нового сообщения от посольства о том, на какую дату перенесен новый экзамен. В конце марта они сообщили, что экзамен полностью отменили. А без этого сертификата меня бы не принял ни один чешский университет!

В Америке Шадиар познакомилась с девочками из Алматы, которые часто путешествовали по Европе: то по международному обмену, то по другим студенческим программам. Одна из них и рассказала, что поступила в Италию и учится на английском бесплатно, при этом получает стипендию.

Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии в Мессине

- Они дали мне контакты российской компании, которая помогает поступить студентам в Италию, - рассказала девушка. - В отличие от остальных аналогичных компаний, они действительно делают это. Дают полную консультацию в течение всего процесса поступления, получения визы, помогают писать мотивационные письма. Тогда они брали за свои услуги не так дорого, как другие компании. Но они ничего не делают за вас, просто говорят, как сделать, чтобы было лучше. И в целом я все делала сама, но учитывала их советы.

Самая большая трудность возникла при получении визы. В посольстве Италии заявления рассматривают минимум 3 месяца.

- Интересно, что я поступала в момент разгара войны, и россияне получали визу за 2 дня, за неделю, - отмечает Шадиар. - Белорусы тоже получали визу всего за неделю. Не знаю, почему в Казахстане так.

Здание муниципалитета Мессины

Девушка отмечает, что Италия - очень бюрократичная страна:

- Чтобы получить стипендию, мы готовили огромную стопку документов. Их нужно было перевести на итальянский. За все это много заплатили. Поэтому при поступлении нужна консультация опытных специалистов, которые скажут, какие документы нужны. При этом в разных регионах этой страны разный список - где-то больше, где-то меньше.

Первые дни в Италии

- Когда я покидала Казахстан, мне было очень тяжело расставаться с мамой и братом, - вспоминает Шадиар. - Думала о том, что что-то может случиться, если меня не будет рядом. Также было тяжело расставаться с собакой и котом. Мой пес, думаю, даже не понимал, что я уезжаю. А когда я летом приехала на каникулы, он, кажется, первые несколько секунд вообще не понимал, кто перед ним стоит. Либо он пытался осознать, что я действительно вернулась. Он очень сильно потом ко мне прижимался, обнимал. Если мама и брат - люди, и они все понимают, то животным как это объяснить?

В Италии она быстро адаптировалась, как ранее и в США. Но психологически долго привыкала: сначала все было хорошо, но через несколько месяцев начала осознавать, что не дома. Понимала, что живет одна и нужно отвечать самой за себя. Конечно, можно позвонить маме, но одно дело, когда она рядом физически, а другое дело - когда через телефон.

Вид на город Реджо-Калабрия на материковой части Италии

- В Италию я приехала поздно ночью и была уставшая. Не помню, какие были первые эмоции. Утром познакомилась с девочками, с которыми ранее договаривалась о совместном проживании, - рассказала Шадиар. - Они сняли квартиру возле холмов. Она была с террасой и видом на море. Оттуда виден город Реджо-Калабрия, расположенный на самом кончике «сапожка» Италии, то есть уже на ее материковой части.

Она вспоминает, как вышла из комнаты и солнце освещало всю гостиную:

Вид на Мессинский пролив со стороны Мессины

- Вышла на террасу. Увидела море и голубое небо. Мои первые впечатления были - вау! Да, конечно, в Италии, как и в любой другой стране, на улицах есть мусор и грязь. Например, мой самый любимый город - Нью-Йорк, в котором я хочу жить, славится бомжами, крысами и мусором. Когда я там была, около 10 дней, это все видела. Но думаю, что к этому нужно относиться рационально, потому что это всегда есть и будет, от этого никуда не деться. Я думаю, нужно наслаждаться другим городом, другой культурой, и это здорово.

Жилье и быт

- В прошлом году я жила в B&B (Bed and Breakfast, вид мини-гостиницы, в которой из услуг предлагаются ночлег и завтрак - «НГ») - это был трехэтажный дом. На первом этаже гостиная, где мы с ребятами сидели и иногда устраивали званый ужин для наших друзей иностранцев, - рассказала Шадиар. - Мы с девочками из Узбекистана жили на третьем этаже - в двух комнатах по двое. Жить так было тяжело, но в целом нормально. Сейчас я живу с девочкой из Костаная. У каждой своя комната, свое пространство.

В Мессине очень узкие улочки

Арендовать жилье в Мессине можно от €200 до €370. Есть и студенческое общежитие, но Шадиар не хотела туда заселяться, потому что пришлось бы делить кухню с несколькими десятками человек. Стоимость аренды комнаты в общежитии - около €150, причем из стипендии в €5 000 сразу вычитается сумма за годовое проживание.

- Главное отличие итальянских домов от казахстанских - в том, что у них нет ковров на полу, - отмечает девушка. - У них там просто кафель, в доме нужно ходить в тапочках, если не хотите получить цистит или воспаление. Я была в гостях у двух итальянцев, у них был ковер. Они путешествовали по миру и узнали, что его можно стелить дома, поняли, что так теплее и удобнее. Также интересно, что в домах итальянцев нет обоев, стены у них голые и покрашенные. У итальянцев также нет батарей, отопление ужасное. Мы греемся с помощью кондиционеров или электрических батарей. Кстати, коммунальные услуги тут очень дорогие: то, что мы в Казахстане платим за полгода, они платят ежемесячно! Я знаю одного итальянца, который 5 лет прожил в России, он отмечает: по сравнению со странами СНГ, в Италии ужасное отопление. А в наших странах, по его наблюдениям, нет проблем с отоплением, все легко, просто и недорого.

В Италии везде сортируют мусор: отдельные контейнеры под стекло, пластик, бумагу и отходы, которые никак не перерабатываются.

- Не скажу, что все итальянцы сортируют мусор, особенно в общественных местах, но мы, студенты, соблюдаем, - отмечает Шадиар. - Отсортированный мусор забирают в определенные дни. Например, в понедельник - пищевые отходы, во вторник - пластик и так далее.

Язык и культура

- Итальянский - не особо сложный язык, - считает Шадиар. - Если знать английский, выучить его легко. Я сейчас параллельно учу французский, и он для меня тяжелый, хотя очень красивый. Изначально не хотела и не планировала учить итальянский, но подумала, что нужно это сделать хотя бы из элементарного уважения к стране, которая меня приняла и бесплатно обучает.

Итальянцы и иностранные студенты совместно празднуют Пасху

Итальянцы - очень дружелюбные, приветливые и гостеприимные. Так же, как и казахи, сравнивает девушка.

- Но отличие в том, что они не смотрят, кто и как одевается, - продолжает она. - Конечно, если что-то будет из ряда вон выходящее, они тоже будут смотреть на вас странно. Но в целом не осуждают человека за то, как он одет. Если бы наши люди увидели, как одеваются итальянские женщины, то они бы сказали: «Ой бай! Маскара! Бүл не?» (Позор! Что это? - «НГ»). А парни начали бы осуждать девушек за то, что они так открыто одеваются.

Ее подруга однажды заметила, что итальянки вообще без комплексов.

- Им не важно, какая у них фигура, они одеваются так, как хотят. Но при этом на них никто косо не смотрит и не допускает пошлых шуток, - продолжает Шадиар. - Здесь, на Сицилии, кстати, единицы знают английский, но они все равно пытаются помочь, если говорить с ними на этом языке. Некоторые итальянцы не знают о Казахстане, но это редко. А вот про Узбекистан тоже слышала, что многие итальянцы не знают о такой стране.

Особенности образования

Мессинский университет входит в рейтинг топ-1000 университетов мира. Здесь очень сильный факультет медицины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от shadiar (@_.sweet_.disposition)

- На втором году обучения я заметила, что из-за огромного наплыва студентов со всего мира университет начал развиваться, - рассказала Шадиар. - Появились профессора с хорошим знанием английского языка. Как я слышала от других студентов, раньше попадались итальянские профессора, которые не знали этот язык, студенты постоянно на это жаловались. Но теперь нас обучают профессора, один из которых преподавал в университете во Флориде, а другой - во Флоренции. На мой взгляд, если Мессинский университет продолжит так развиваться, то он будет входить уже не в топ-1000 университетов мира, а в топ-500.

В Мессине посещение университета не обязательно.

- Если меня увлекает какой-то предмет, если он интересный и мне нравится, как его преподают, то я буду посещать такие лекции, - поясняет Шадиар. - Например, экономику у нас преподавал профессор с ужасным английским, и из нашей группы в 100 человек на его лекции ходили только 6-7. При этом некоторые профессора делают акцент на посещении. Экзамены также отличаются от казахстанских вузов: если в наших университетах студентам заранее отправляют билеты, по которым нужно готовиться, и сам экзамен обычно заключается в ответах на вопросы по билету, то в Италии профессор может задать вам любой вопрос по теме курса, который только придет ему в голову. И нужна очень хорошая подготовка, чтобы сдать такой экзамен. Вовлеченность студентов приветствуется.

Трудоустройство

В Италии очень сложно трудоустроиться без знания итальянского языка, даже в сфере услуг: например, официантом или барменом.

- Я не знаю, какая здесь средняя заработная плата, но официанты зарабатывают около €800-1 200 в месяц. Я сейчас не работаю, но вообще этим летом не хочу возвращаться в Казахстан и планирую остаться здесь и устроиться на работу, хотя бы официанткой. Я знаю, как работать в этой сфере, так как работала официанткой в США. Надеюсь, что будет несложно.

Еда и торговля

Уличный рынок в Мессине

- Вообще, у нас хорошая стипендия, она покрывает аренду и коммунальные услуги. У нас также есть студенческая столовая, стоимость питания высчитывается из стипендии - около €2 000 на год. Каждый прием пищи в столовой стоит €2, то есть обед - €2 и ужин тоже - €2, - рассказала Шадиар. - Кормят нас хорошо, некоторые студенты жалуются на питание, но я считаю, что с этим все прекрасно. Хорошие порции. Интересно, что если в Казахстане первое - это суп, то в Италии на первое подают пасту или рис, на второе - мясо или рыбу. Также есть салаты, десерты, фрукты, пирожные и т. д. Мне нравится, что у нас студенты из разных стран и повара учитывают это: мусульманам предлагают рыбу, курицу или говядину, а индусам - все, кроме говядины.

Фрукты и овощи в магазинах Мессины дешевле, чем в Костанае.

- Хотя яйца, например, дороже. Мама привозила мне гречку, она тут тоже есть, но зеленая и невкусная, - отмечает девушка. - Вообще, здесь, на Сицилии, цены на продукты - примерно как у нас, но где-то дороже, где-то дешевле. Очень дорогой хлеб: если у нас он стоит около 200 тенге, то в Мессине около €1, то есть 500-600 тенге. Вообще, мало что из продуктов питания стоит дешевле €1.

Транспорт и связь

В одном из итальянских трамваев

- Здесь дорогой проезд в автобусах - €1,5, то же самое и в трамваях, - рассказала Шадиар. - Итальянцы мне рассказывали, что еще лет 5 назад автобусами практически никто не пользовался, но сейчас они стали популярны. Вероятно, из-за наплыва студентов со всего мира. В автобусах ходят кондукторы и проверяют билеты. Тем более что в Италии очень много туристов. Если поймают, что едете «зайцем», то штраф в €20, а если снова поймают - уже €60.

Студентам дают проездные на год. Для них проездной билет на месяц стоит €30, а для остальных граждан - около €100.

- Качество дорог, по моим наблюдениям, такое же, как у нас, очень плохое. Старый асфальт покрывают новым! - говорит девушка. - Но зато у них есть отверстия для слива воды, чего я не видела в Казахстане. Такие я видела, например, в Риме. В Италии часто идут дожди, и такие отверстия отлично выполняют свою работу, никаких проблем нет.

При этом дороги в Италии узкие, машинам неудобно парковаться и поворачивать.

Интернет в Италии работает быстро, а мобильная связь хорошая.

- Но вообще это все дорогое, - говорит Шадиар. - Тариф стоит минимум €10. В него входят 10 ГБ Интернета, SMS и минуты на звонки.

Свобода слова и уровень преступности

6 апреля 2024 год. Митинг студентов в Мессине в поддержку убитой экс-министром нацэкономики РК Куандыком Бишимбаевым его супруги Салтанат Нукеновой/Фото из архива "НГ"

- Когда мы проводили митинг, рассказали о деле Салтанат Нукеновой, и нам спокойно разрешили это делать, - оценивает Шадиар уровень соблюдения прав человека в Италии. - Люди здесь могут спокойно выходить на митинги и заявлять о своих правах, говорить то, что хотят. Главное, чтобы это все проходило мирно и спокойно, без насилия и не нарушая чьи-либо права.

А вот уровень коррупции, по словам местных жителей, высокий.

- Здесь также чувствуется присутствие преступности, - отмечает девушка. - Например, когда на Сицилии запускают салюты, местные говорят, что их якобы запускают местные мафиози и преступные кланы. Они отмечают либо какие-то свои праздники, либо очередную поставку нелегальных товаров.

В Мессине много беженцев из разных стран.

- Студенты как-то сообщали в нашем общем чате, что их избили беженцы и забрали кошелек. Другая девушка стояла на автобусной остановке, к ней подошел беженец и начал показывать... свое мужское достоинство, - рассказывает Шадиар. - Когда она стала снимать его на видео, он резко отвернулся и ушел. В основном такое происходит именно со стороны беженцев. Со стороны итальянцев я такого не замечала.

Про стереотипы

- Некоторые студенты жалуются тут на что-то, но я не понимаю, почему они возмущаются, ведь в Италии мы обучаемся бесплатно, еще и получаем стипендию. Хотя у самих итальянцев нет таких привилегий, обучение для них платное и без стипендии, - отмечает Шадиар. - А мы ее получаем за счет налогов местных жителей. Кстати, по меркам Италии, наши студенты из стран СНГ - не бедные, поэтому я не понимаю, почему они жалуются. Нужно понимать, что вы здесь в гостях.

Некоторые родственники студентов из Казахстана, по наблюдениям девушки, думают, что «они там кайфуют, находятся на Западе, а значит, живут в лучших условиях».

- Да, конечно, местами условия жизни тут лучше, но местами лучше у нас и в некоторых моментах мы более развиты. Например, в Италии нужно как минимум 2 недели ждать банковскую карту, у нас же ее в Kaspi можно сделать за 30 секунд! - отмечает она. - Часто к нашим ребятам относятся, как к эмигрантам, в прямом смысле этого слова. Они скучают по родине, бывает психологически тяжело преодолевать какие-то моменты. Мы не кайфуем, многие ребята работают теми же официантами, зарабатывают себе на жизнь. Говорят, что наши зарплаты - это миллионы тенге, но, например, в США они ничего не значат. Возможно, нам даже тяжелее, чем нашим родственникам в Казахстане. Поэтому будьте снисходительнее и поддержите своих родственников за границей.

На что посмотреть

Знаменитый Колизей в столице Италии - Риме

В Италии Шадиар была также в Риме, Флоренции, Перудже и Милане. В Риме увидела фонтан Треви, Колизей, Пантеон и Римский форум. В Милане посетила собор и площадь, где он находится.

- В Мессине особо нет каких-то достопримечательностей, так как это относительно новый город: более 100 лет назад здесь было очень сильное землетрясение и большая часть города была разрушена (в 1908 году, считается сильнейшим землетрясением за всю историю Европы - «НГ»). После него город создавали заново. Здесь есть некоторые старые дома, которые не были разрушены, но они были повреждены бомбежками во время Второй мировой войны. Также на Сицилии есть туристический городок Милаццо. Там я посетила самый большой замок на острове - Castello di Milazzo.

Планы и советы

После окончания бакалавриата Шадиар планирует поступать в магистратуру. Сейчас стажируется в международной организации по правам защиты животных, которая базируется во Франции, но работает по всему миру.

- Мы занимаемся расследованием преступлений против животных, что меня интересует больше всего, это близко к той сфере, в которой я обучаюсь, - рассказала девушка. - И планирую писать дипломную работу по похожей теме.

Шадиар советует будущим студентам и эмигрантам иметь финансы на первое время как минимум €2 000. На них будете жить, если не сразу найдете работу. Но даже если вы студент, у вас есть стипендия, все равно будут нужны деньги.

- Нужно также понимать, что в Италии или любой другой стране, куда вы эмигрируете, вы никто, - отмечает девушка. - У людей здесь свой менталитет, порядок и нормы. И ваша задача - хотя бы не нарушать их, ко всему относиться нейтрально. Если вы собираетесь долгое время с кем-то жить, нужно понимать, что у людей разный характер и воспитание. И в конфликтных ситуациях лучше промолчать и уйти. Им, конечно, тоже нужно будет примириться с вашим характером.

Шадиар советует не разговаривать с незнакомыми людьми на темы религии и политики:

- Думаю это, конечно, и в Казахстане работает, что такие темы обсуждают только с близкими людьми.

Фото из личного архива Шадиар СЕЙДАХМЕТОВОЙ