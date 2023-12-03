Документальный фильм о проблеме бездомных животных под названием «НЕ ИГРУШКА» разместили на YouTube в октябре 2023 года. Его автор - 27-летняя Шадиар СЕЙДАХМЕТОВА. Родилась в г. Тобыле (Костанайский р-н). Сейчас проживает в Италии.

Шадиар Сейдахметова: «Создать фильм меня мотивировала история пса Мати» / Фото из личного архива



Весь фильм - это почти часовое интервью с волонтерами: председателем ОО «Надежда Плюс kst» Александрой Лебединской, ее заместителем Ольгой Соловьёвой, зоозащитницей и телеведущей Анастасией Сериковой.

Шадиар до начала обучения в Италии работала секретарем в банке Костаная.

- Самый первый урок, который я получила от дедушки, - про ценность жизни, - вспоминает она. - Мне было 4 или 5 лет, я сорвала листок с дерева и начала его рвать, как это свойственно детям. Мой дедушка это увидел и сказал: «Шадиар, не делай так. Это тоже живое существо, ему больно!» Думаю, именно эта его фраза заставила меня мыслить, мой разум заработал!

Идея создания фильма пришла пару лет назад. На это Шадиар мотивировал и ее брат Азамат, который несколько раз сам спасал собак.

- Я сидела во время обеденного перерыва и листала stories в Instagram ОО «Надежда Плюс kst», - рассказала Шадиар. - Они репостнули историю девушки, которая услышала плач собаки, пошла на звук, никак не могла найти ее и в итоге поняла, что собака находится... под землей, то есть ее закопали заживо! Кстати, этот пес появляется в конце моего фильма, его зовут Мати. Он жив, и сейчас с ним все хорошо. Его история очень сильно на меня повлияла, я плакала, но не только потому, что было жалко собаку. Я плакала от злости на то, что человек смог так жестоко поступить. Тогда я подумала, что было бы здорово, если кто-то снял бы об этой проблеме документальный фильм. Все кричат о феминизме, о домашнем насилии... Я не отрицаю, что это важные проблемы, но есть и другая, не менее важная, о которой все молчат.

Вскоре она начала учиться в университете в Италии. Стала скучать по родине.

- Так я подписалась на казахстанских блогеров и наткнулась на одного режиссера-документалиста Рината Балгабаева. Он снимает документальные фильмы о социальных проблемах нашей страны: сексуальном насилии, домогательствах, наркомании, лудомании, послеродовой депрессии... Тогда я подумала, почему он не снимет фильм о проблеме бездомных животных, о насилии над животными в Казахстане? И решила, что, если такие документальные фильмы никто не снимает, это сделаю я.

Своего хаски Шадияр назвала Торином в честь персонажа книги Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» / Фото из личного архива



На летних каникулах вернулась в Казахстан, написала волонтерам из ОО «Надежда Плюс kst» о своей идее, они согласились. Во время съемок провела с ними один день: смотрела, как они ухаживают за собаками и кошками, убирают за ними. Ей рассказали историю каждого животного, которые попали в приют. Монтировала фильм уже в Италии.

Фильм начинается цитатой президента РК Касым-Жомарта Токаева: «Мы должны показать себя милосердной нацией и уделять внимание не только защите наших детей, но и защите животных». Далее идут скриншоты из новостей республиканских СМИ о случаях жестокого обращения людей с животными.

- Восприятие зависит от того, как человек относится к нашему президенту, - объясняет такой контраст автор фильма. - Если скептически, то люди могут расценить это, как стеб: Токаев говорит, что мы должны защищать животных, оберегать их, а на этом фоне я показываю все новостные вырезки о том, что где-то собаку сожгли, котенка избили. Или же, если человек относится к президенту положительно, то может расценить это так: смотрите, наш президент говорит о том, что мы должны оберегать животных, а вы как поступаете с ними?

Для съемки фильма Шадиар целый день провела в приюте ОО "Надежда Плюс Kst" / Кадр из фильма



Шадиар вспоминает свои ощущения после дня съемок:

В фильм вошли кадры повседневной работы волонтеров / Кадр из фильма



- Я была морально разбитой, потому что слышала истории кошек и собак, видела, какие они: у одной собаки глаза не было, у другой - на животе швы, ее автобус переехал. В тот же день встретила и Мати, узнала его историю. Одно дело, когда ты читаешь новостные вырезки о жестоком обращении с животными, совсем другое, когда видишь все это вживую и слышишь от очевидцев и участников этих историй. Это очень тяжело. Я могу сказать, что девочкам из ОО «Надежда Плюс kst» очень тяжело дается то, что они делают. И морально, и физически. Они мне признавались, что иногда готовы все бросить, но вспоминают всех своих питомцев, эти кошачьи и щенячьи глазки, и понимают, что не смогут. Как я сказала однажды маме: «Волонтерство - это абсолютно неблагодарная работа». Так же, как работа врача, учителя или полиции. Неблагодарность начинается с того, что общество начинает тебя хейтить (ненавидеть, активно высказывать свое недовольство - «НГ»). Но то, что делают девочки, это многого стоит. К сожалению, такой труд оценивается низко, но он должен оцениваться очень высоко, потому что они спасают жизни.

Еще одна героиня фильма, Найля Павловская, стала известна на всю страну по видео в TikTok, где она с семьей празднует день рождения своего кота Серика.

Найля Павловская и кот Серик стали известны в Казахстане после видео с празднованием дня рождения домашнего питомца / Кадр из фильма



- Думаю, что праздновать день рождения своего питомца или нет, это дело каждого, но я не против. Самое главное, что в этом абсолютно нет ничего плохого, - отмечает Шадиар Сейдахметова. - Как сказала Найля: «А что лучше, смотреть видео, где животных избивают, или смотреть видео, как животного любят, что празднуют его день рождения?» Я думаю, что нормальный, адекватный человек скажет, что лучше выбрать второй вариант. Но, как показывает практика, видео с издевательствами над животными набирают больше просмотров. А где о них заботятся и любят, там куча хейта в комментариях. Возможно, когда-нибудь, когда я буду уверенно стоять на ногах, когда буду финансово независима, то сниму качественный и еще более подробный документальный фильм про животных. О том, поменялось ли у нас что-то со временем или нет. И хотелось бы включить в фильм уже чиновников и задать им подобные вопросы.