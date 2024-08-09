Общая протяженность автодорог в Костанае составляет 423 км. Из них 419 находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, а в неудовлетворительном всего около 4 км. Об этом и о многом другом вчера, 8 августа, на очередной сессии Костанайского гормаслихата, говоря об экономическом и социальном развитии Костаная, сообщил глава города Марат ЖУНДУБАЕВ.

- По пр. Назарбаева и на других объездных путях существовала проблема управления дорожным транспортом, поэтому мы построили дорогу между мкр. Береке и Аэропорт, - отметил он. - Да, по ней есть нарекания, например, что там проходит железная дорога, но она нужна. Если бы ее не было, приходилось бы объезжать 13 км. Да и не только для транспорта мы сделали дорогу: там и с колясками женщины идут, на велосипедах катаются, пешком ходят. Я думаю, в любом случае очень полезная дорога получилась.

Он также отметил, что заканчивается госэкспертиза по проекту путепровода с ул. Дощанова на мкр. Северо-Западный. Аким надеется, что его строительство начнется уже в следующем году. Планируется, что оно займет 2-3 года.

- Там сейчас есть дорога от Костанай-2, которая на Челябинскую трассу выходит, но она в ужасном состоянии, - также отметил аким. - В следующем году планируем там провести средний ремонт и все, что возможно, всю инфраструктуру мы восстановим.

Ул. Сьянова практически полностью не асфальтирована, колодцы тут отмечены покрышками...



Особое внимание Марат Жундубаев также уделил ул. Сьянова. Напомним, подрядчик начал тут ремонт еще 5 лет назад, но из-за судебных тяжб не закончил. Сейчас здесь подрядчики приступили к ремонтным работам, планируется, что они будут завершены уже в следующем году. На реконструкцию сетей, освещения, тротуаров и ремонт дороги на этой улице протяженностью 2 км из бюджета было выделено более 1 млрд тенге.

- На ул. Баймагамбетова, на участке от кольца СХИ до пересечения с ул. Фролова, проведем средний ремонт. Сейчас проектируем реконструкцию этой улицы на участке от Фролова до Назарбаева. Там сетей очень много, возможно будет двугодичный проект, выделяем на это более 4 млрд тенге, - сообщил Марат Жундубаев. - Ул. Фролова на участке до Набережной расширяем, обустроим парковочные места. Реализуем этот проект в следующем году. Расширим, осветим. Также постараемся открыть в этом году Рабочую, продолжим ее до Баймагамбетова и дальше.

Также в этом году акимат выделил около 500 млн тенге на ремонт и замену светофорных объектов. Так 10 ламповых светофоров заменят на светодиодные, еще 20 светофорных объектов будут модернизированы.

- По итогам этого года также ожидается ввод 350 тыс. кв.м. жилья, с ростом на 5%, в том числе и за счет средств бюджета. В первом полугодии в эксплуатацию введено 12 домов. Из них один арендный и 11 кредитных, - сообщил Жундубаев. - В прошлом году в эксплуатацию были сданы 4 «проблемных» дома, теперь эта программа поменялась и мы закупаем квартиры. Если не ошибаюсь, в этом году нам выделили более 4 млрд тенге и мы должны закупить более 300 квартир. То есть мы не будем ждать строительства, а за счет частного застройщика будем решать жилищные вопросы.

Аким Костаная отметил также, что сейчас в мкр. Кунай завершается строительство 55 одноквартирных домов. Но есть вопросы по сетям: когда проводили газ в старом и новом квартале, практически все сети акимату пришлось переделывать. Жундубаев также подчеркнул, что из-за этого приходится строить там дома по ИЖС, ведь на подведение коммуникаций уходит много бюджетных средств.

- 14 домов у нас как раз уже заселены пострадавшими от паводка, - отметил аким. - Сейчас к этим домам шымкентский и местный подрядчики (костанайское ТОО «Экспо-Транс») проводят инфраструктуру, осталось еще положить асфальт.

Марат Жундубаев также сообщил, что акимат Костаная сейчас договорился с управлением образования о том, что его ведомство в этом году возьмет на свой баланс школьные дворы. В следующем году акимат планирует взять на баланс уже все пришкольные территории.

- Уберем заборы и сделаем доступную инфраструктуру как для школьников, так и для жителей города, - пояснил он. - Мы планируем построить там детские и спортивные площадки доступные для посещения. Займемся озеленением, обустроим скверы - там территории очень большие.

Аким отметил, что в городе сейчас действует более 31 000 субъектов малого и среднего бизнеса. Это около 79 000 человек. Больше всего предприятий сосредоточено в сфере торговли и потребительского рынка. Также фиксируется положительная динамика в объеме розничной и оптовой торговли.

Основную долю в объеме промышленности в Костанае составляет обрабатывающая промышленность - 97%.

- В первом полугодии 2024 года введен проект TEHNOPARK KZ - строительство завода по производству кузовов и надстроек коммунальной техники мощностью 600 единиц в год. Его общая стоимость 2,9 млрд тенге. Создано 180 рабочих мест, - сообщил Жундубаев. - В Костанае сейчас также ведется реализация 4 крупных инвестпроектов на общую сумму 169 млрд тенге с созданием более 1000 рабочих мест. Объем инвестиций за первое полугодие 2024 года составил 109 млрд тенге, индекс физического объема оборота (ИФО) - 135%.

В итоге за утверждение отчета акима города депутаты гормаслихата проголосовали единогласно.

Фото из архива "НГ"