Ключи от 14 домов в мкрн Кунай бывшим жителям колёсных рядов вручал заместитель премьер-министра РК Канат БОЗУМБАЕВ 19 июля:

- Желаю, чтобы у вас в домах всегда была радость, детский смех был слышен. Надеюсь, что к концу лета дети пойдут в школу из новых домов, - обратился он к новосёлам.

- Я хочу также поблагодарить жителей, которые вытерпели, - сказал аким области Кумар АКСАКАЛОВ. - Которые с пониманием отнеслись к тому, что произошло, и ждали. Всякие же разговоры бывали. Что не будет вам помощи... Но мы всё выполнили.

Людмила ГАВРИШКО пришла на вручение с кошкой - чтобы запустить её первой в новое жильё по старинному поверью.

- Мы следили за строительством. Кирпич к кирпичику подымались наши домики. Если бы президент здесь был, я бы его обняла, - сказала женщина.

- 14 домов, 80 квадратов, - доложил на вручении ключей аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - 320 млн тенге потратили. Подрядчик местный. Сегодня жители уже будут получать ключи. Но документы мы будем оформлять параллельно. Почему мы на это пошли? Потому что сегодня люди нуждаются в жилье. Акт дома по каждому дому будет отдельно идти. Мы их заселяем и параллельно эту документацию делаем.

Дома построены из газоблоков с утеплением стен и облицовкой кирпичом. Прилежащий к каждому строению земельный участок - площадью 8,1 соток, перед каждым домом лежит покрытие из брусчатки, выполнено ограждение, построены въезды на территорию дома. Дома расположены на одной из главных улиц микрорайона рядом со строящейся школой. Все дома благоустроены, ко всем подведены сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения.

Всего в областном центре во время паводков были признаны аварийными 110 домов, 96 пострадавшие семьи заселились в выбранные ими квартиры.