Эксперты заверили жителей, что уже есть эффективные технологии для безопасного обращения с радиоактивными отходами от АЭС, передает Informburo.kz.

8 августа в Семее прошли публичные обсуждения планов по строительству атомной электростанции в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Эксперты отметили, что немалые расходы на возведение АЭС компенсируются низкой стоимостью её эксплуатации в сочетании с большим сроком службы объекта. Стоимость такой электроэнергии колеблется в диапазоне от 2 до 12 центов за кВт/час в зависимости от страны.

Специалисты также объяснили жителям алгоритм использования воды для охлаждения реакторов АЭС. Они заверили, что потребность огромного количества воды для этого – очередной миф. К примеру, если АЭС будет использовать для охлаждения воду озера Балхаш, то расход не превысит 63 млн м3 в год – это 0,3% от естественного испарения воды с поверхности озера. Что касается утилизации, вода в контурах реактора никуда не выходит, а постоянно циркулирует в них.

По вопросу утилизации отходов: при работе реактора мощностью 1200 МВт образуется 50-60 м3 радиоактивных отходов в год. Сейчас есть эффективные технологии для безопасного обращения с такими отходами, заверили жителей эксперты. Отработавшее ядерное топливо не относится к отходам, поскольку там остаётся несгоревший уран и дополнительно образуется плутоний – ещё один элемент, который используется в ядерном топливе.

Напомним, в прошлом году общественные слушания о строительстве АЭС прошли в Костанае. Тогда многие участники слушаний были против строительства АЭС в Казахстане, либо настроены скептически.

В июне 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что референдум по строительству атомной электростанции должен пройти осенью этого года.

Читайте также:

Почему казахстанцы опасаются строить АЭС, объяснил депутат