У казахстанцев есть страх перед масштабными авариями, основанный на историческом опыте. По этой причине многие выступают против строительства атомной электростанции (АЭС), считает депутат Мажилиса Сергей Пономарев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:rosatom.ru

"У нас фобия аварий, у нас есть пример Чернобыля, Семипалатинского ядерного полигона. Безусловно, это очень серьезный вопрос. Ну, и есть еще такой вопрос, я не могу его не задеть, как эколог – река Или ведет из Китая. Китай не подписал конвенцию о трансграничных реках. И он использует воды столько, сколько нужно. А это около 70 процентов стока озера Балхаш. Остальное дают наши местные реки. И глубина озера Балхаш – шесть метров, это совсем мало, если оно обмелеет хотя бы на 2-2,5 метра, то это будет болото. Естественно, оно не сможет давать воду для атомной станции", - сказал Пономарев в кулуарах Мажилиса.

Строительство "сухой" атомной станции, отметил депутат, Казахстан пока не рассматривает.

"Поэтому я считаю, что нужно очень глубоко вникать в тему, и то, что будет референдум в нашей стране, а это очень недешевое мероприятие, я считаю, что это очень актуально, это очень важно", - добавил мажилисмен.

На вопрос о том, во сколько бюджету может обойтись проведение референдума, он ответить не смог. Депутат подчеркнул, что сам еще не знает, проголосует он "за" или "против" строительства АЭС.

"Я, как эколог, как журналист, как человек, который в теме, еще даже я должен подумать и хорошо взвесить все "за" и "против". Но я совершенно точно знаю, что тех энергетических мощностей, которые есть в стране, не хватит. А мы говорим о перспективе через пять лет… Сейчас мы уже сталкиваемся с отсутствием воды, ее нехваткой. Через пять лет у нас будут также отключать электрическую энергию в стране, если мы не примем меры", - заявил Сергей Пономарев.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев на открытии парламентской сессии заявил, что вопрос строительства АЭС будут решать посредством референдума.