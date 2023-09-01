Строительство АЭС будет решаться национальным референдумом - Токаев
1 сентября 2023, 13:25 | Государство
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что решение о строительстве АЭС будет приниматься посредством национального референдума, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото: pexels.com
"В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов.
Строительство или отказ от возведения АЭС - это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее", - сказал Президент в ежегодном Послании народу Казахстана.
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