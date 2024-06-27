Президент Токаев объявил о проведении в Казахстане референдума по строительству атомной электростанции (АЭС), передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

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Об этом Глава государства соообщил в ходе выступления на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ.

"Вам хорошо известно, что развитие экономики невозможно без стабильного энергообеспечения. Поэтому я поручил проработать вопрос строительства атомной электростанции. В настоящее время ведется широкое обсуждение, высказываются разные точки зрения. СМИ также должны принять активное участие в этом процессе.

Действительно, в стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики. Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью. Правительство определит точную дату", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в январе 2024 года Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan высказался об атомной электростанции (АЭС) в Казахстане. Тогда Глава государства отметил, что чистая атомная энергия очень важна для Казахстана и это принципиальный вопрос для будущего казахстанской экономики.

"Мы занимаем первое место в мире по объему добываемого природного урана, у нас действует свое производство компонентов ядерного топлива. Поэтому я уделяю особое внимание вопросу строительства АЭС на территории нашей страны. В конце концов, вопрос энергетической безопасности следует решать, исходя из реальных потребностей и возможностей, и, конечно, на основе научных исследований, а не исходя из геополитических соображений", - сказал ранее Касым-Жомарт Токаев.