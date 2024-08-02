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Во время брифинга СЦК Абдикаликов рассказал о случаях, когда в гостиницах и банках сканируют удостоверения личности казахстанцев.

- Мы все, наверное, с этим сталкиваемся, что если приходим в гостиницу, то обязательно раньше требовали документ, удостоверяющий личность. При этом пытались его каждый раз отсканировать и бумажную копию хранить у себя. То же самое, в принципе, происходило ранее и в банках второго уровня, и в других организациях. На сегодняшний день собирать бумажные копии документов, удостоверяющих личность граждан страны, запрещено законодательством, - напомнил председатель комитета.