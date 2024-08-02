Сбор копий удостоверений личности запретили в Казахстане
2 августа 2024, 19:18 | Государство
В Казахстане установлен запрет на сбор и обработку на бумажных носителях копий документов, удостоверяющих личность. Об этом напомнил председатель комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Руслан АБДИКАЛИКОВ, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото - Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Во время брифинга СЦК Абдикаликов рассказал о случаях, когда в гостиницах и банках сканируют удостоверения личности казахстанцев.
- Мы все, наверное, с этим сталкиваемся, что если приходим в гостиницу, то обязательно раньше требовали документ, удостоверяющий личность. При этом пытались его каждый раз отсканировать и бумажную копию хранить у себя. То же самое, в принципе, происходило ранее и в банках второго уровня, и в других организациях. На сегодняшний день собирать бумажные копии документов, удостоверяющих личность граждан страны, запрещено законодательством, - напомнил председатель комитета.
Как подчеркнул Абдикаликов, за нарушение данного запрета предусмотрены штрафные санкции.
Напомним ранее в госорганах "НГ" пояснили можно ли менять удостоверение личности в Казахстане заранее и как его заменить, если вы не похожи на себя.
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