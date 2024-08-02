Читательница "НГ" сообщила, что учителей Костаная заставляют дежурить на местах отдыха возле реки Тобол, что это не входит в их обязанности. Назвала место работы - школа-лицей № 2. Но свою фамилию называть не стала.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Задача заключается в том, чтобы проводить профилактические беседы с несовершеннолетними, что нельзя купаться без взрослых, - пояснила читательница. - Если дети отказываются, то фотографируешь их и отправляешь руководству. Естественно, спасать нам запрещено. В июне МЧС разъясняли уже об этом. Это дежурство будет до 17 августа. Дежурим на берегах Тобола в районе КЖБИ и возле Корейского моста. Из отдела образования приезжают, проверяют. Нам всем добровольно-принудительно говорят! А на пляже гимназия им. Горького дежурит. Там с 6 вечера физруки будут.

Директор школы-лицея № 2 Костаная Ирина ШУШПАНОВА заявила "НГ", что принуждения к дежурствам не было:

- Да, в летний период действительно функционирует профильная площадка «Юный спасатель». В её рамках с детьми проводятся практические мероприятия по соблюдению мер безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе проводились беседы с несовершеннолетними и на водоемах. Работу площадки школы-лицея № 2 вели два учителя, добровольно изъявившие желание подработать в период летних каникул.

21 июня на брифинге в РСК заместитель начальника ДЧС Костанайской области Жанибек КАРИМБАЕВ сообщил, что сейчас для дежурства на водоемах региона не хватает общественных спасателей.

- Если честно, общественных спасателей не хватает, - признал он. И обратился к жителям области: - Если молодые люди хотят нам помочь, мы их научим плавать и оказывать медицинскую помощь.

А 31 мая, также на брифинге в РСК, отвечая на вопрос корреспондента «НГ», начальник управления гражданской обороны Даурен АХМЕТКАЛИЕВ пояснял, что дружинников-спасателей набирают из безработных.

- Они проходят обучение, подготовку и в итоге выдаем справку о том, что они готовы нести дежурство и спасти человека, - ответил спикер. "Если дополнительно будут поступать заявки об открытии коммунальных пляжей, то наши спасатели первоочередно будут проходить обучение, после чего будут продолжать свою работу. Кроме того, в ДЧС есть оперативно-спасательный отряд, в котором служат профессиональные спасатели, они ежедневно проводят рейды на территории области.

Мы попросили пресс-службу ДЧС прокомментировать, изменилась ли ситуация с общественными спасателями. В ведомстве сообщили, что с начала текущего года в рамках подготовки спасателей-дружинников было обучено 45 человек. 29 из них получили справки спасателя-дружинника, остальные 16 человек получили незачет в связи с плохой физической подготовкой или же отсутствием на занятиях.

- Количество дружинников определяют владельцы частных и коммунальных мест отдыха на водоемах, - пояснили в ДЧС. - Хотя по правилам безопасности на водоемах, согласно приказу №34, должно быть определенное количество спасателей на размеры пляжа.

Достаточно ли в целом их количества сейчас в пресс-службе ведомства "НГ" пока что не пояснили. Ждем ответа.

Фото из архива "НГ"