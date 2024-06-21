"С 10 июня по 20 июня мы уже потеряли 9 человек", - сообщил статистику несчастных случаев на воде сегодня, 21 июня, на брифинге в РСК заместитель начальника ДЧС Жанибек КАРИМБАЕВ.





- Если честно, общественных спасателей не хватает, - признал он. И обратился к жителям области: - Если молодые люди хотят нам помочь, мы их научим плавать и оказывать медицинскую помощь.

Каримбаев пояснил, что должен сделать владелец водоёма или частного пляжа, чтобы на этом объекте разрешили купаться:

- Там должны быть спасатели, они должны полностью нести ответственность. В этом году 20 человек мы обучили. Это общественные спасатели из числа добровольцев. Чтобы стать таким спасателем-дружинником, молодой человек должен быть физически крепким, должно быть желание и медицинское подтверждение того, что он здоров. Обучение проводится на бесплатной основе.

Кроме того, места отдыха на воде должны быть оборудованы вышкой, фото- и видеофиксацией.

До выполнения этих требований водоём считается необорудованным и купаться в нём нельзя. Штраф за нарушение этого пункта - 15 МРП по статье 412 КоАП РК. Такой же - за оставление купающихся детей без присмотра и плавание на неприспособленных предметах.

- Буквально вчера под вечер проводили рейд, - рассказал замначальника ДЧС, - и я увидел людей, которые взяли какой-то кусок пенопласта и пытаются плыть. Подошли, оформили его и предупредили. Потому что такая легкомысленность приводит к несчастным случаям.

- Сколько водоёмов в области, где уже сейчас можно купаться? - спросил корреспондент "НГ".

- На сегодня 26 разрешённых мест, но купаться можно только в двух из них. Прежде, чем открыть место для купания, нужно обратиться к нам письменно и водолазы должны обследовать дно. По заключению водолазов мы даём разрешение на открытие. К сожалению, на сегодня к нам обратились пока по двум местам. 24 находятся в готовности, но к нам ещё не обратились.

- Что будет, если обследование выявит нарушения?

- Мы выпишем предписание. В нём мы укажем вид нарушения и срок устранения. Если не устранят, тогда мы имеем право передать водоём в суд для полного прекращения его работы. Все акватории города и области необходимо проверить. Последний паводок дал много последствий. Нужно обследовать дно, ограждения.

Жанибек Каримбаев напомнил о правилах безопасности на водоёмах: не купаться в необорудованных местах и местах с запрещающими знаками, не заплывать за буйки, не подплывать к лодкам, не оставлять купающихся детей без присмотра, не плавать на неприспособленных предметах и не плавать в состоянии алкогольного опьянения.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА