В Костанайской области 26 официальных мест для купания: 8 коммунальных пляжей и 18 частных. Об этом сообщил 29 мая на брифинге в РСК начальник управления гражданской обороны ДЧС Костанайской области Даурен РАХМЕТКАЛИЕВ.

- В 2022 году на водоемах области в купальный сезон утонул 21 человек, в прошлом году - 13, - отметил он. - В 2023 году предотвращено 8 несчастных случаев. Гибель детей и подростков сотрудниками ДЧС не допущена.

- 27 мая на аппаратном совещании в горакимате аким Костаная Марат Жундубаев говорил, что традиционные, неофициальные места для купания в городе надо узаконить и наладить там контроль. Если акимат сделает там официальные пляжи, то можно ли будет организовать дежурство спасателей? Где они дежурят сейчас? - спросил корреспондент «НГ».

- Дружинников-спасателей мы набираем из безработных. Они проходят обучение, подготовку и в итоге выдаем справку о том, что они готовы нести дежурство и спасти человека, - ответил спикер. - Если дополнительно будут поступать заявки об открытии коммунальных пляжей, то наши спасатели первоочередно будут проходить обучение, после чего будут продолжать свою работу.

В этом году в Рудном открылся коммунальный пляж и сейчас спасатели уже проходят обучение. Кроме того, в ДЧС есть оперативно-спасательный отряд, в котором служат профессиональные спасатели, они ежедневно проводят рейды на территории области.

- Спасатели сейчас дежурят на всех 26 пляжах области?

- Да, верно. Там дежурят как городские (коммунальные), так и частные спасатели.

- А где сейчас в Костанае находятся неофициальные пляжи?

- Не бывает неофициальных пляжей. На территории города есть 4 пляжа: городской (ул. Пенионерская, Красный Кузнец), в районе р. Тобол - коммунальный и бесплатный. а также 3 частных пляжа (базы отдыха Mojito, «Ак Шанырак» и «Мишутка»). На прошлой неделе эти пляжи были нами осмотрены. На горпляже сейчас проводятся восстановительные ремонтные работы после паводка, но в ближайшее время он откроется. Частные пляжи Mojito и «Мишутка» будут готовы принимать посетителей уже с 1 июня. Пляж «Ак Шанырак» пока затоплен.

- А как же популярный в народе пляж на Гагаринской плотине, например? И на Тарелочке ведь тоже купаются...

- Это запрещенные для плавания места, там неизведанно дно, глубина. Там могут быть, например, какие-либо железки. Это стихийные места на водоеме. Там купаться нельзя. Мы будем в таких местах проводить рейды, агитационную работу, объясняем это людям. Там нет инфраструктуры и спасателей, которые бы помогли при несчастном случае.

Фото Андрея СКИБЫ