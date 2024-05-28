Речь идет прежде всего о зданиях, у которых либо нет хозяев, либо владельцы их забросили. О проблеме 27 мая на аппаратном совещании сообщила руководитель отдела образования Гульсим УРАЗБАЕВА.

- Мы знаем, что в летний период дети нередко предоставлены сами себе, - отметила она, - а такие здания, как известно, привлекают детей. По улице Мирошниченко, около ясли-сада № 27, располагается аварийное здание, которое является угрозой для жизни и здоровья детей.

Согласно мониторингу отдела образования Костаная, на сегодня вблизи территорий школ находятся 16 заброшенных зданий, представляющих потенциальную угрозу. Из них в центральной части города - 2, в микрорайоне Южный (КЖБИ) - 3, в районе железнодорожного вокзала - 1 здание, на территории второго Костаная - 5, в жилом массиве Амангельды - 2, в Дружбе - 3 заброшенных здания.

К перечню опасных мест аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ добавил необорудованные места для купания, а также спортивные площадки с поврежденным, разболтанным и расшатанным инвентарем и тренажерами.

- По так называемым традиционным местам для купания, куда люди все равно ходят, хоть они и являются неофициальными - надо узаконить их и наладить там контроль. Все равно же они посещаются, - дал поручение аким.

В ближайшее время для ревизии спортивных площадок будет создана рабочая группа, в которую войдут сотрудники отдела ЖКХ, отдела образования, представители ПКСК и ОСИ. Цель - найти те, что нуждаются в срочном текущем ремонте («что-то подтянуть, закрепить, приварить») и определить для этого исполнителей.

- И тысячу раз уже мы говорили о заброшенных зданиях. Если человек не использует их, а значит и земельный участок, по целевому назначению - надо изымать, - заявил аким города, - в обосновании государственной необходимости изъятия нужно руководствоваться как раз угрозой безопасности горожан.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ