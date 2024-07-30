Жительница Карабалыка Сауле ЖИБЕР обжалует приговор Карабалыкского районного суда, согласно которому ее признали виновной в нанесении легкого вреда здоровью двум сотрудникам полиции. Первое заседание апелляционной коллегии состоялось сегодня, 30 июля. На нем рассматривали тот факт, что прокуратура незаконно списала в номенклатуру дело о пытках.

Снежанна Жукова и Сауле Жибер / Фото Георгия ГОВОРОВА

Жибер обвинили в том, что она в феврале 2024 года несколько раз ударила инспекторов Алибека Ахметова и Мураткана Берденова своим iPhone 12. Полицейские пытались задержать ее мужа Анатолия, которого застали нетрезвым недалеко от его дома. Вину она не признала и заявила, что полицейские сами нанесли ей травмы. Экспертиза выявила легкий вред здоровью как у Берденова и Ахметова, так и у Жибер. Но полицейские пока не понесли никакого наказания за причинение вреда.

Кроме того, Сауле Жибер в Карабалыкском суде заявила о пыточных условиях содержания: полицейские часами держали ее без еды, а также она стеснялась сходить в отхожее место в своей камере, где к тому же установлены камеры видеонаблюдения.

Проверка районной прокуратуры не нашла подтверждения доводам о пытках. Дело по заявлению супругов Жибер списали в номенклатуру. Адвокат Снежанна ЖУКОВА сначала обжаловала это решение у следственного судьи в Карабалыке, а после подала жалобу в областной суд.

- Мною обжаловано постановление Карабалыкского районного суда о признании незаконным списания в наряд нашего заявления о пытках. Сулья Сералин вынес 22 июля новое постановление, - заявила Жукова и зачитала выдержку из этого документа: - "В жалобе указано, что следственным судьей Карабалыкского района допущены нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса. В судебном заседании установлено, что начальник изолятора временного содержания является близким родственником следственного судьи, родные брат и сестра. В нарушение норм УПК следственным судьей не заявлен самоотвод, а жалоба рассмотрена по существу, что является безусловным основанием для отмены судебного акта".

То есть адвокат просила привлечь к уголовной ответственности за пытки сотрудников отдела полиции, в том числе сотрудников ИВС, где содержалась Сауле Жибер. При этом следственный судья, который рассматривал жалобу адвоката, является родственником начальника ИВС, на которого и подана жалоба.

Областной суд не только признал незаконным списание в номенклатуру дела, но и обязал прокурора Карабалыкского района устранить допущенные нарушения. Как отмечает Жукова, пока ей неизвестно, чтобы прокурор предпринял что-либо после решения суда.

Коллегия областного суда приобщила к материалам дела постановление судьи Сералина, а также удовлетворила ходатайство прокурора о возобновлении судебного следствия. Суд намерен дождаться ответа районного прокурора об устранении нарушений УПК. Поэтому следующее заседание состоится примерно в середине августа.

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