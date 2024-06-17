Сауле ЖИБЕР обвиняли в том, что она нанесла легкий вред здоровью инспекторам Алибеку Ахметову и Мураткану Берденову. Из показаний последнего следует, что женщина нанесла около 7 ударов находившимся у нее в руках мобильным телефоном по его спине. А когда Ахметов попытался ее оттащить, нанесла ему несколько ударов по голове.

Приговор в Карабалыкском районном суде огласили 13 июня.



Напомним, что Жибер вину не признала и заявила, что она сама получила травмы от действий сотрудников полиции.

Экспертиза выявила легкий вред здоровью как у Берденова и Адибекова, так и у Жибер. Но полицейские пока не понесли никакого наказания за причинение травм.

На предыдущих заседаниях адвокат Снежанна ЖУКОВА отмечала, среди бумаг не было самого основного документа - постановления о признании Жибер подозреваемой.

- Сауле Жибер признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1 ч. 4 ст. 380 УК РК, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года, - указала в приговоре судья Айнагуль РАХИМБАЕВА.

По этой статье Жибер грозило реальное лишение свободы. Согласно приговору, она не сможет сменить место жительства без уведомления уполномоченного органа, посещать развлекательные заведения и покидать постоянное место жительства с 22:00 до 6:00.

Суд установил, что Сауле Жибер "оказала неповиновение с применением мобильного телефона марки "Iphone12", нанесла телесные повреждения неопасные для жизни и здоровья Берденову".

На одном из заседаний Жибер сообщала суду, что полицейские после задержания несколько часов держали ее без еды, а также она стеснялась сходить в отхожее место в своей камере, где установлена камера видеонаблюдения. Адвокат заявила ходатайство о проведении прокурорской проверки по факту пыток и унижения человеческого достоинства.

- Доводы защиты о том, что в ходе досудебного расследования со стороны полицейских в отношении подсудимой было оказано психологическое давление, применены пытки и уголовное дело подлежит прекращению, суд считает несостоятельными, - отметила судья Рахимбаева. - Согласно проверке прокурора Карабалыкского района, доводы о применении давления со стороны сотрудников полиции не нашли своего подтверждения.

Алибек Ахметов (слева) и Мураткан Берденов

Судья в приговоре отметила, что на видеозаписи и стоп-кадрах подробно зафиксированы моменты применения насилия в отношении потерпевших сотрудников полиции, находящихся в форменном обмундировании. К показаниям подсудимой суд "отнесся критически, как к способу защиты".

Адвокат Снежанна Жукова сообщила "НГ", что будет обжаловать приговор в Костанайском областном суде.

Фото из архива "НГ"

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