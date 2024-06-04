Жительницу села Карабалык Сауле ЖИБЕР обвиняют в нападение на двух полицейских. По версии обвинения, она избила их с помощью сотового телефона, нанеся легкий вред здоровью. Если вина будет доказана, женщине по ч. 4 ст. 380 УК РК грозит ограничение или лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

На процессе, который сейчас проходит в Карабалыкском районном суде, обвиняемая заявила, что не только не нападала на правоохранителей, но и сама получила травмы от действий сотрудников полиции. А после провела почти 10 часов в отделении без возможности сходить в туалет или поесть.

История этого конфликта началась утром 8 февраля 2024 года. Инспектор Мураткан Берденов увидел Анатолия Жибера, супруга Сауле, в нетрезвом виде. Полицейский попытался остановить Анатолия, но мужчина не остановился и дошел до калитки своего дома.

- Потом подьехал второй сотрудник полиции Алибек Ахметов, с которым Берденов попытался заломать моему мужу руки и повалить его в снег, - рассказала "НГ" Сауле Жибер. - Услышав шум во дворе, я вышла из дома, попыталась узнать, что происходит. Полицейские не отвечали на мои вопросы. Поэтому я побежала домой за сотовым телефоном - хотела снять все происходящее на видео. Что и сделала. Полицейские пытались поднять мужа, но несколько раз роняли его.

Сауле Жибер утверждает, что Берденов толкнул ее и она упала на железный заборчик высотой примерно 50 см.

- Я разорвала себе ногу в двух местах, а после меня еще раз толкнул уже Ахметов, тогда я ударилась плечом об калитку, - вспоминает Жибер. - Я никаких ударов полицейским не наносила. Я в этом уверена на 100%.

В итоге Анатолия Жибера сначала признали виновным в административном правонарушении - неповиновние законным требованиям полицейских. А после на него завели уже уголовное дело - за оскорблении сотрудника полиции, якобы мужчина назвал инспектора "козлом последним".

- Меня посадили в камеру утром 9 февраля, тогда следователь на повышенных тонах требовал от меня подписать какие-то бумаги, угрожал закрыть на трое суток в камеру с мужчинами, - продолжает рассказ Сауле Жибер. - Из полиции меня отвезли на освидетельствование, где и зафиксировали все побои. Потом меня снова привезли в полицию, где допрос длился больше двух часов. А после на меня надели наручники и увели в камеру ИВС, где я находилась почти 6 часов. Когда я сказала, что проголодалась, ведь уже 2 дня не могла спокойно поесть, мне принесли бутылку воды. Позже меня привели в наручниках к прокурору, я дала подписку о невыезде и только тогда меня отпустили домой.

Сауле Жибер через своего адвоката подавала жалобу на действия полицейских, но в управлении собственной безопасности департамента полиции Костанайской области не нашли состава правонарушения. Этот ответ женщина планирует обжаловать.

По результатам судебно-медицинских экспертиз у нее выявлены кровоподтеки левой верзней конечности и обеих нижних, ссадина на левой ноге. У Мураткана Берденова ссадины в левой височно-скуловой области, кровоподтеки 5-го пальца левой кисти, левого плеча и левой лопаточной области, у Алибека Ахметова - кровоподтеки правой теменной области, правого плеча, левой голени, ссадины левой лопаточной области. У всех троих диагностирован легкий вред здоровью.

Судебное разбирательство началось 1 апреля. Но в середине мая Сауле Жибер решила сменить адвоката, пригласив защищать свои интересы Снежанну ЖУКОВУ. Приехав на заседание 23 мая и ознакомившись с материалами дела, Жукова с удивлением не нашла среди бумаг самого основного документа - постановления о признании Жибер подозреваемой. Позже следователь подтвердил в суде, что такое постановление и вовсе не выносилось.

- Сауле Жибер была задержана в порядке ст. 131 УПК РК, - отметил прокурор Даулет ДЕРБИСОВ. - Подозреваемой были разъяснены ее права, поэтому вносить постановление о признании ее подозреваемой не было необходимости.

Адвокат Жукова заявила ходатайство о немедленном прекращении судебного разбирательства.

- В первый раз за 16 лет я вижу уголовное дело в суде, в котором отсутствует постановление о признании лица подозреваемым, - отметила она.

Карабалыкский суд отказал в удовлетворении ходатайства. Жукова позже, ссылаясь на нарушения УПК, просила признать недопустимыми все протоколы следственных действий с ее подзащитной, а также вновь рассмотреть вопрос о прекращении судебного разбирательства. Суд постановил разрешить это ходатайства в совещательной комнате одновременно с вынесением приговора.

В суде также изучили видео, снятое местным блогером и гражданским активистом Миршатом Сарсенбаевым. Его в день конфликта, 8 февраля, пригласила сама Сауле Жибер. Он не успел приехать на место задержания супруга Сауле, но встретил участников полиции в местной поликлиннике. На его записи телесных повреждений на лицах инспекторов не видно.

- Ознакомившись с материалами дела, я увидела много странных вещей, - прокомментировала процесс после одного из заседаний Снежанна Жукова. - Сфотографированные рапорты, у которых есть признаки, что они были внесены не тогда, когда они должны были быть изготовлены. Таким образом есть признаки фальсификации некоторых документов. Мы полагаем, что дело против Сауле каким-то интересным образом выделилось из материалов дела супруга после того, как полицейские поняли, что она будет заявлять о неправомерных действиях инспекторов.

Суд ознакомился с материалами дела и допросил большинство свидетелей. Из допроса Сауле Жибер стало известно, что полицейские часами держали женщину без еды, а также она стеснялась сходить в отхожее место в своей камере, где к тому же установлены камеры видеонаблюдения.

Адвокат заявила ходатайство о проведении прокурорской проверки по факту пыток и унижения человеческого достоинства, которое суд удовлетворил. Проверять действия следователей прокуратура будет до 7 июня.

Фото Георгия ГОВОРОВА