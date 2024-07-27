Впавший в кому во время службы в воинской части в Жамбылской области солдат Нуржигит Абдильпатта идет на поправку, его состояние стабилизировалось, сообщила Азаттыку мать срочника Жанна ЖАНАЛИНА. Она говорит, что врачи удалили трубку из трахеи, Нуржигит уже может разговаривать, но по-прежнему находится в реанимации.

Нуржигит Абдильпатта (в центер) с мамой и отчимом / Фото с сайта orda.kz

- Он нас узнаёт, он в сознании. Встаёт, немного ходит Сделали компьютерную томографию, с головой всё в порядке, состояние легких улучшается. Сказали, что в печени есть изменения, это связано с приемом лекарств, это всё поправимо, — сказала Жанна Жаналина.

19-летний Нуржигит Абдильпатта вышел из комы в конце июня. Родители срочника говорили тогда, что его состояние тяжелое. По словам матери солдата, врачи начали реабилитацию после того, как анализы сына улучшились. Сроки перевода его из реанимации в обычную палату пока неизвестны.

Жанна Жаналина сообщила, что о случившемся в армии и о том, что предшествовало коме, они с сыном еще не разговаривали.

- Мы решили, что поговорим с ним, когда придет время. Мы боимся, что он начнет переживать, его состояние может ухудшиться, поэтому не поднимаем эту тему, — говорит мать Нуржигита.

Солдат-срочник находится в госпитале Алматы. Он родом из Костанайской области. Его родители прибыли в Алматы, чтобы быть рядом с сыном. По словам матери военнослужащего, воинская часть арендовала для них однокомнатную квартиру.

- У меня просьба, чтобы президент Касым-Жомарт Токаев по-прежнему держал на контроле ситуацию, пока мой сын не поправится полностью, — говорит Жаналина.

Абдильпатта был призван на службу в мае этого года. Его отправили в часть № 30212 в селе Отар Жамбылской области. В начале июня он попал в больницу. Его мать заявила, что сын подвергся «дедовщине».

14 июня министерство обороны распространило официальное сообщение по госпитализации военнослужащего Гвардейского гарнизона. В ведомстве заявили, что у военнослужащего диагностирована пневмония и на его теле «каких-либо следов побоев и повреждений не было».

17 июня президент Токаев, как сообщил его пресс-секретарь, ознакомился с обращением матери срочника и поручил провести тщательное расследование обстоятельств случившегося в воинской части и наказать виновных.

Войсковая часть № 30212, где служил Абдильпатта, ранее упоминалась в СМИ в связи с предполагаемым насилием и неуставными отношениями. В апреле 2022 года призванный на службу из Мангистауской области срочник Алибек Калбай спустя четыре дня умер при туманных обстоятельствах. Он потерял сознание во время утреннего построения. По версии следствия, Калбаю были причинены сослуживцем серьёзные телесные повреждения.

В последние годы в информационном пространстве нередко появляются сообщения о трагических случаях в армии в Казахстане. В ряде случаев официальной версией гибели военнослужащих называют несчастные случаи по время проведения учений, в других случаях указывают на другие травмы и последствия заболеваний. Родственники погибших в большинстве случаев подвергают сомнению официальную версию и видят причину смерти в неуставных отношениях на службе (дедовщине), а также в некомпетентности и халатности офицеров, отдающих приказы.

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