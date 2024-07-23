22 июля в 11:30 в селе Пригородное прогремело два взрыва - сотрудники ТОО «Карагандавзрывстройсервис» начали сносить два корпуса Житикаринского элеватора. Того самого, вокруг которого в начале этого года разгорелся скандал.

Жители Пригородного возмутились не только сносом элеватора, но и тем, что Polymetal International plc (сейчас - Solidcore Resources plc) – конечный собственник ТОО «Комаровское горное предприятие» планирует на его месте начать разработку карьера по добыче золота.

Собственно, ради карьера элеватор и взрывают, уверены жители. Главная опасность в том, что основной корпус элеватора расположен в черте поселка и в 500 метрах от домов, а сама его территория - всего в 115 метрах. Это значит, что на этом же расстоянии скоро начнут добывать золото и взрывы, вероятно, станут звучать намного чаще.

Жителей не предупредили о взрыве

О том, что Житикаринский элеватор будут взрывать, стало ясно в мае. Для местных жителей эта новость стала настоящим шоком и они до последнего не верили, что элеватор взорвут.

Мы узнали о времени взрыва всего за несколько часов до него, и 22 июля около 10:00 уже были в Пригородном. Замечаем разрушенный забор и снесенную пекарню, главные и силосные корпуса еще на месте. На давно заброшенной территории элеватора замечаем людей в касках и оранжевых жилетах.

Около 11:00 к КПП подъехал главный инженер ТОО «Карагандавзрывстройсервис» Виталий ГРЕБЕНЮК.

- Все разрешения получены, взрывчатка заложена, взрыв будет ровно в 11:30, - сообщает он нам возле КПП и объясняет, почему о взрыве не сообщили жителям. - Если бы мы сообщили, мы бы еще час жителей разгоняли, а у нас все точно по времени. Согласно экспертизе, здание изношено на 67% и очень опасно. Весь видимый металлолом давно вырезали, поэтому конструкция ослабла, просела. Такие элеваторы садятся за год на 15 мм. Ваш стоит без ухода и просушки уже 10 лет. Конструкция дала сильную усадку.

Главный корпус Житикаринского элеватора, с которого начались взрывные работы, построили в 1957 году во время освоения целины. Потом было построено еще несколько корпусов.

С 1990 года Житикаринский элеватор переименовали в Житикаринский комбинат хлебопродуктов. В 2011 году элеватор выкупило ТОО «КазАгроТрейд», директора которого посадили за растрату субсидий, а предприятие признали банкротом и выставили на торги. В итоге Житикаринский элеватор выкупило ТОО Astana BusinessSystems, которое образовалось за несколько месяцев до торгов. Столичный бизнесмен решил взорвать элеватор, геологический отвод на добычу золота под которым давно выдан ТОО «Комаровское горное предприятие».

- Это не самое старое здание, которое мы взрываем, - рассказывает Гребенюк. - Самым старым был сталелитейный завод 1942-1943 годов в Темиртау. На нем отливали сталь во время войны. Здание тоже было аварийным, располагалось прямо в центре Темиртау. Взорвали без опасности и вреда для жителей.

Примерно минут за 10 до взрыва Житикаринского элеватора подъехали несколько полицейских патрулей. Они перекрыли въезд в Пригородное и Житикару.

- Работаем, ребята, - раздается в рациях. - Все готовы!

Две сигнальные ракеты, два взрыва один за другим и два корпуса бетонной махины оседают у нас на глазах и заваливаются вправо. Огромное облако пыли растворяется в воздухе и карагандинцы приступают к разбору завалов. Для обрушения зданий весом в 200 000 тонн понадобилось около 100 килограммов взрывчатки.

Постутилизация до мая 2025 года

Взрывники сообщают, что сегодня больше взрывов не будет. Сейчас главная задача - переработать и вывезти мусор, оставшийся от сноса двух корпусов элеватора. Для этого экскаваторы оборудованы гидромолотом и молотобойником, с помощью которых крупногабаритные останки разобьют на фракции размером 15-20 см, а потом будут вывозить на ближайший полигон ТБО. Это займет не меньше недели, поэтому третий взрыв произведут не скоро.

- Для сноса всего элеватора нужно около семи взрывов, - говорит Гребенюк. - Поэтому полностью снесем здание примерно за два месяца, силосные корпуса будем просто разбирать. Так что мы здесь надолго.

Согласно паспорту объекта, постутилизацию (снос) завершат лишь к середине мая 2025 года. После взрыва и осмотра здания на предмет безопасности главный инженер выдает каску и жилет и просит пройти внутрь корпуса.

- Посмотрите, колонны уходят под землю сами и бетон трескается, - указывает Гребенюк. - Пол начинает опускаться. Восстанавливать здание нерентабельно, оно в запустении.

Как выяснилось, количество взрывчатки для сноса двух корпусов элеватора сократили больше, чем вдвое. Согласно правилам, при взрыве подобных огромных аварийных зданий рассчитывается каждый грамм. Для Житикаринского здания требовалось около 260 килограммов взрывчатки (по 130 кг на каждый 100 000 тонный корпус), но чтобы не создавать ажиотаж среди жителей общее количество уменьшили до 100 килограмм.

«Лишь бы карьера не было!»

Жители все равно услышали взрывы и пришли от них в шок. Многие выбежали на улицу и начали возмущаться, что «земля уходила из-под ног», «телевизор трясется» и «окна чуть не повылетали». Но больше всего жителей беспокоит, что им не сообщили о взрыве и что на месте элеватора скоро будет карьер.

- Да-да, сынуля, подорвали вот только что, я тебе видео скинула, - сообщает по телефону жительница дома №6 по ул. Элеваторной Любовь МАТКОВСКАЯ и обращается к нам чуть не плача. - Сыну в Германию видео скинула, два года как уехал, а так всю жизнь здесь провел. Я сама здесь родилась, 59 лет прожила, работала на элеваторе в хлебопекарне. Мама приехала в Пригородное в 1960 году, работала на мельнице, помогала строить какие-то корпуса...Просто ужас, дожились! И даже не сообщили!

Секретарь инициативной группы противников карьера Айнура РАХИМБЕКОВА тоже родилась в Пригородном.

- О демонтаже мы знали, ничего не сделаешь, но лишь бы карьера не было! - говорит она. - Вроде говорили, что склады собирались строить, пусть лучше бы склады строили. Тут ведь давно золото нашли, вот и дождались, что до нас дошли.

Старейший житель Пригородного Александр ГЛАЗУНОВ возмущен больше всех. Он выступал против сноса элеватора:

- Я рассуждаю не как сторонний наблюдатель, я проработал на элеваторе 6 лет, - говорит Глазунов. - Я участвовал в его ремонте. Элеватор рассчитан как минимум на 300 лет, бетон прочный. Брат-близнец этого элеватора стоит в Денисовке, никто же его не сносит!

«Золотое проклятие Житикары»

Взрывом элеватора под будущий карьер возмущены не только в Пригородном, в котором живет около 1500 человек, но и в 35-тысячной Житикаре. Город расположен всего в 7 км от Пригородного и тоже боится негативных последствий разработки карьера.

- Конечно, карьер на нас отразится. Мы считаем, что карьер даже за 90 км негативно влияет, а тут всего 7 километров, - говорит житель Житикары Серкибай ЖАКУПОВ. - Население даже не предупредили о взрыве элеватора, а когда будет карьер, взрывов станет гораздо больше. Население должно быть предупреждено. Никто нам так и не показал документы на взрыв. Это все равно что объявить войну без предупреждения. Есть поселковый WhatsApp, почему не предупредили в нем?

- Я отправил запрос в министерство, - говорит другой житель Житикары Смагул СУЛЕЙМЕНОВ. - Хотим выяснить, как долго действует контракт у ТОО, но нам не ответили. Звонили мне на днях и спрашивали, почему я интересуюсь контрактом, зачем мне это нужно... А вообще золото - это наше проклятье. Золотое проклятие Житикары. У нас сейчас 5 компаний-золотарей работает, всё в карьерах.

«Зачем валить хорошее, господин депутат?»

Вскоре после взрыва из Житикары подъехал и Нурлан УРАЗАЛИНОВ, депутат от села Пригородное, секретарь маслихата Житикаринского района. У него возникла перепалка с местными жителями по поводу взрыва элеватора.

- Я с вами не согласен, внутри элеватора ничего нет, никто не возьмется его восстанавливать, его невозможно восстановить, - говорит Уразалинов. - Сделали экспертизу элеватора. Его выкупила частная компания, мы в частный бизнес не можем влезть.

- Да какая экспертиза, - возмутился Александр Глазунов. - Как можно при помощи рулетки и дальномера сделать нормальную экспертизу! Мы не верим этой экспертизе. И депутатам не верим, таким вот, как вы. Элеватор - это народное достояние! Начинку можно было поменять... Все эти современные элеваторы предназначены для южных регионов, а не для северных. Раньше на века делали, а не как сейчас - фейковое строят. Это стратегический объект! Зачем валить хорошее, господин депутат?

Уразалинов соглашается, что элеватор стоило оставить в собственности государства, но разводит руками:

- Теперь что сделаешь? Давайте создадим группу, потребуем документы на взрыв.

После взрыва

Жители уверены: элеватор снесли незаконно, а местные чиновники превысили свои полномочия. И акцентируют внимание на разрешении о постутилизации, которое собственнику элеватора выдал руководитель отдела строительства и архитектуры акимата Житикаринского района Асылхан Хакимов.

- Это разрешение наш районный акимат выдал еще в декабре прошлого года и сослался на документ о сносе частных домов, бань, гаражей. Но это же не гараж снести! - возмущается местный активист, житель Житикары Сапархан ХАКИМОВ. - Элеватор относится к сложным техническим сооружениям и его снос требует разработки плана производства работ и проектно-сметной документации, а также проведение слушаний с жителями на предмет взрыва. Тем более, что элеватор находится в жилой зоне поселка. Но ничего это нет! Получается, что местные чиновники дали разрешение на такое глобальное дело ни с кем не согласовали.

По словам активиста, руководитель отдела строительства и архитектуры ответил по телефону, что не давал разрешение конкретно на взрыв элеватора.

- Но тогда он должен был указать, что постутилизацию можно провести только после согласования с экологами и жителями, - утверждает активист. - А теперь собственник элеватора ссылается на его бумажку, в которой даже взрыв не прописан! Считаем, что он может отозвать это разрешение, так как оно не соответствует требованиям о сносе таких сложных объектов, как элеватор. А то получается, выдали разрешение, как будто это самостоятельный снос дома или летней кухни!

По словам Хакимова, разрешение на снос элеватора районный руководитель отдела строительства и архитектуры выдал в электронном варианте через систему Egov, не изучив необходимые документы и без ссылок на правоустанавливающие документы. И все время молчал об этом.

- Я уже уведомил об этом и руководителя отдела строительства и архитектуры, выдавшего эту бумажку – говорит житикаринец. - Он ответил, что выдал разрешение на снос элеватора согласно Закону "О разрешениях и уведомлениях". И даже не вникал в то, что элеватор - это стратегический объект по типу аэродромов или ТЭЦ”.

Хакимов добавил, что сообщил о незаконном взрыве элеватора и акиму и прокурору Житикаринского района.

- 23 июля по этому поводу будет сход с жителями. Мы будем требовать, чтобы территорию элеватора подчистили и приостановили дальнейшие взрывы, пока не проведут слушания с жителями и экологами, - резюмировал активист.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ