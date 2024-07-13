История разработки карьера с золотом в селе Пригородное, против которой выступают местные жители, получила продолжение. После публикации предыдущего материала поговорить с людьми в поселок приехали аким Житикаринского района Аслан ЖАНЫСПАЕВ и председатель правления ТОО «Комаровское горное предприятие» Абдурахман ИСАЕВ. Встреча получилась крайне эмоциональной, но вряд ли что-то изменила в этом противостоянии бизнеса и общественности.

От взрыва? Или от времени?

ТОО «Комаровское горное предприятие» ведет разведочные работы по поиску золота. Расположенное между будущим карьером и селом здание элеватора планируют снести, вероятнее всего – взрывным методом. И теперь жители села гадают, как это отразится на их жизни? Опасений несколько, и они очевидны - от воздействия взрыва на старые дома до экологической ситуации от золотодобычи.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В середине мая в актовом зале акимата едва хватило мест для всех желающих встретиться с чиновниками и предпринимателями. В том же здании висит ящик для приема жалоб в адрес АО Polymetal (недавно сменившего название на Solidcore Resources plc) – конечного собственника ТОО «Комаровское горное предприятие». Но его по всей видимости недостаточно, чтобы выстроить достойную коммуникацию.

- За первый квартал 2024 года нами было добыто 540 000 тонн руды, за весь год по плану мы добудем 2,6 млн тонн, – сообщил на встрече Исаев. – Руда для дальнейшей переработки отправляется в АО «Варваринское» в районе Беимбета Майлина. Наше предприятие – не только крупнейший работодатель в вашем районе, но один из крупнейших налогоплательщиков. Сумма отчислений в бюджет за первый квартал 2024-го составила 4,3 млрд тенге, из которых 300 млн ушли в местный бюджет. Уже 9 лет мы стабильно инвестируем в развитие региона.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Исаев подтвердил, что его компания приняла решение о «начале работ по подготовке месторождения Элеваторное к отработке открытым способом». Начало освоения планируется в 2027 году.

Он подчеркивает, что компания отказывается от буровзрывных работ. Золото будут выкапывать. Планируемый объем добычи – 3,3 млн тонн. Проект карьера пока на стадии разработки.

Жители Пригородного на собрании отмечали, что их дома трясутся от каждого взрыва в уже действующем карьере, расположенном в 2,5 км от поселка. На крайних улицах недавно после одного из взрывов треснули стеклопакеты.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- В 2022 году мы провели комиссионное обследование буровзрывных работ, – ответил Исаев. – Была приглашена независимая лаборатория, которая подтвердила, что дальше 500 метров воздействия от взрывов нет. Мы на расстоянии 500 метров поставим свой АБК (административно-бытовой комплекс).

- Ну как нет? У меня пластиковое окно лопнуло! – возразила жительница села Оксана ЛЕЩЕНКО. – Сегодня был взрыв такой степени, что у меня двери пооткрывались. Специально так делаете? Хотите, чтобы мы сами отсюда убежали? Вы поездите по поселку, аж кирпичи от стен отходят.

- А с чего вы взяли, что это от взрыва? Может, от времени? – сказал Исаев.

Реакция представителя компании вызвала бурю негодования. Сельчане предложили Исаеву пожить в Пригородном. Они прямо спросили: если жители поголовно выступят против нового карьера, откажется ли «Комаровское» от своих планов?

- Если во время общественных слушаний жители будут против карьера, то мы готовы выслушать конструктивные предложения, – сказал Исаев. – И в таком случае проект можно корректировать.

Жители уточнили, что будет делать предприятие в случае, если взрывы повредят или вовсе разрушат дома?

- Будем эти дома за наш счет либо ремонтировать, либо выкупать, – коротко ответил Исаев, вызвав смех у собравшихся.

«Допустим, мы согласны...»

Собравшиеся все же поинтересовались, что компания готова сделать для села.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Мы, конечно, переживаем за взрывы и дома, – сказала жительница села Елена ПОПОВИЧ. – Мы, допустим, согласны потерпеть неудобства от вашего карьера. А газ вы нам в село не хотите провести?

- Хороший вопрос, – обрадовался аким Житикаринского района Аслан Жаныспаев. – По газу стоит вопрос о предоставлении техусловий на дополнительные мощности. Сейчас у нас нехватка газа по области. Мы проект разработаем, но у него срок годности три года. Ничего другого я вам пока сказать не могу. Чтобы подвести газ, нужно не менее 1 млрд тенге. В бюджете таких средств нет. Заставить «Комаровское» я не могу. Но даже если они сделают вам газопровод, то сейчас просто не хватит газа на вас.

Жители Пригородного спрашивали также о строительстве и ремонте дорог или детских площадок. Такие предложения в «Комаровском» готовы изучить.

- Слишком много улиц надо было подсыпать, – заметил Исаев.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Всем этим вообще должен акимат заниматься, а не «Комаровское», – справедливо отметил житель Нариман АГАЕВ под аплодисменты односельчан. – Вы будете выкупать наши дома и переселять нас? Дайте нам жилье в другом месте, а потом взрывайте что хотите, хоть вместе с вокзалом! Вы что, предлагаете мне пять лет жить в соседстве с вашим карьером? А вы пыль будете производить. Давайте я сюда приведу детей, которые будут ею дышать.

- Если прислушаться, то и машины на проезжей части жить мешают, – ответил Исаев, после чего разговор продолжился на повышенных тонах. – Я живу по закону. Вы что-то производите? Мы производим золото! Это меморандумы, это помощь поселкам и их населению! 160 млн кто вложил в поселок?

- Нравится вам это или не нравится, но ничего другого мы вам не скажем, будем двигаться в рамках законодательства, – попытался успокоить собравшихся аким Жаныспаев. – Мы очень долго разговаривали с «Комаровским» по поводу их планов. Но они даже мне ничего не говорят конкретного! Потому что сейчас ведется разведка, и если запасы не подтвердятся, то, может, они и не будут ничего разрабатывать. И я понимаю, что вызывает беспокойство. На элеватор через дорогу без слез не взглянешь.

Судьба элеватора

Судьбу огромного здания, где раньше располагался элеватор ТОО «КазАгроТрейд», прокомментировал представитель ТОО «Astana Business Systems» Дауренбек МУРЗАБЕКОВ. Напомним, несмотря на то, что под элеватором находится месторождение, здание принадлежит не принадлежит компаниям группы Polymetal, а столичному ТОО.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- В 2023 году с торгов мы выкупили элеватор у банкрота, - сообщил Мурзабеков, - мы хотели его восстановить и установить там современный мельничный комплекс. Однако, учитывая, что длительное время элеватор простаивал и не ремонтировался, мы заказали техническое обследование здания. Оно показало, что здание восстановлению не подлежит. Оно относится к 4-й категории опасности. Там не то, что его восстанавливать, там находиться человеку опасно. Поэтому элеватор мы демонтируем. И чтобы компенсировать свои деньги, мы постепенно разберем здание, а стройматериалы продадим. Проект демонтажа в разработке. На месте элеватора мы хотим, это пока только планы, возвести склады для хранения сельскохозяйственной продукции. И, возможно, ее переработки.

Однозначного ответа на вопрос, будут ли взрывать здание, Мурзабеков так и не дал. По его словам, компания постарается обойтись без взрывчатки, но если не получится, то «постараются сделать все аккуратно с минимальным влиянием на окружающую среду и безопасность».

Элеватор, согласно ответу аппарата акима села Пригородное, входит в черту села. На карте, которую на собрание принес представитель «Комаровского», элеватор не учитывается при создании санитарно-защитной зоны нового карьера. Поэтому в компании считают, что у них есть 1200 метров до жилых домов в Пригородном и 1500 метров до домов в Станционном.

Правда, на собрании и аким Жаныспаев, и председатель правления Исаев на вопрос о соблюдении этих норм развели руками, мол, нужно еще проверить, входит ли элеватор в черту поселка.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Я тоже интересуюсь, можно ли возле моего элеватора разрабатывать карьер, – добавил Дауренбек Мурзабеков. – Будет специальная экологическая комиссия, которая проведет обследование. Будут общественные слушания, куда придут неравнодушные люди. Там все обсудят. Если элеватор в черте поселка, то никто не даст им ни копать, ни бурить. Все по закону будет урегулировано.

Почему аким района не может однозначно сказать, входит ли элеватор в границы села, хотя ранее акимат Пригородного это подтвердил?

Действующий план поселка Пригородный с территорией элеваторного комплекса / Схема предоставлена Житикаринским районным маслихатом

Специалист аппарата акима села, подтвердивший, что весь элеваторный комплекс входит в черту села Пригородное, в своем ответе ссылается на решение маслихата Житикаринского района от 20 июля 2005 года. Но власти планировали изменить границы.

Новые границы, которые предлагали установить в 2021 году. На схеме элеваторный комплекс уже не входит в границы поселка

На сайте акимата Житикаринского района опубликован проект совместного решения и постановления акимата и маслихата района об установлении границ села, и, по новой схеме, территория элеваторного комплекса уже не относится к селу Пригородное.

Тем не менее, как указывали жители в письме президенту Касым-Жомарту Токаеву, имеющемся в распоряжении редакции, им сообщили, что бюджет на установление границ поселка выделен только на 2025 год.

Основной документ

Но самым главным остается вопрос: как ТОО «Комаровское горное предприятие» получило геологический отвод на разведку полезных ископаемых на территории элеваторного комплекса, входящего в черту поселка?

Согласно данным комитета геологии, предприятие получило контракт № 633 от 12 декабря 2000 года на проведение разведки и добычи золотосодержащих руд, и по этому контракту получило геологический отвод в ноябре 2022 года на два участка – Северная площадь и Южная.

Тогда в комитете сообщили, что земля под элеватором расположена на территории Северной площади месторождения Комаровское, а Южная площадь располагается на расстоянии около 1,7 км от поселка Пригородный.

Эксперт управления мониторинга и использования недр комитета геологии Асемгуль АЛИШЕРОВА также тогда отметила, на данный момент по этому контракту проводятся разведочные работы. Период разведки – до 31 декабря 2024 года.

В ТОО «Комаровское горное предприятие», напротив, уверяют, что геологический отвод состоит из двух частей – Северной части, куда входит месторождение Элеваторное (а не Комаровское, как ошибочно сообщили в комитете) и Южной площади, куда входит месторождение Комаровское. Информацию комитета о геологическом отводе, который был выдан в ноябре 2022 года и будет действовать до 31 декабря 2024 года, в «Комаровском» полностью подтвердили.

- Для понимания специфики недропользования сообщаем, что геологический и горный отводы являются основными разрешительными документами для законного проведения разведки и добычи. При этом геологический отвод дает право на проведение только разведки, а горный – дает право только на проведение добычи, – уточнил директор ТОО «Комаровское горное предприятие» Исаев.

Если отводы – самые главные разрешительные документы, то как их выдали в 2022 году, когда, согласно Кодексу о недрах от 2017 года, любые операции по недропользованию запрещаются на расстоянии менее 1 км от границы населенного пункта? А элеваторный комплекс, находящийся в границах отвода, входит в черту поселка, и сам золотодобытчик подтвердил, что проводит разведку на его территории.

В комитете геологии не смогли прояснить ситуацию, но эксперт Алишерова заверила, что геологический отвод «выдан с соблюдением всех норм действующего законодательства в сфере недропользования».

Алишерова также добавила важную деталь: «согласно заключению Акционерного общества “Национальная геологическая служба”, участок Северная площадь по указанному отводу частично располагается на территории поселка Пригородный». Это та самая Северная площадь, на которой, согласно ответу предприятия, расположено месторождение Элеваторное.

Контракт, отвод или Кодекс?

В ТОО «Комаровское горное предприятие», созданном в 2012 году, пояснили, что изначально в 2000 году контракт был выдан другому предприятию:

- Контракт на разведку и добычу золотосодержащих руд был заключен между Правительством РК в лице Агентства РК по инвестициям и недропользователем производственным кооперативом «EAI».

- В 2002 году кооператив передал право недропользования по указанному контракту ТОО «Метал Трейдинг», которое в свою очередь в 2012 году передало его ТОО «Орион Минералс», а в 2016 году контракт был передан уже «Комаровскому горному предприятию», – пояснил Исаев. – Каждая из указанных процедур передачи права недропользования была проведена по разрешению правительства Республики Казахстан с соблюдением процедур, предусмотренных законодательством о недрах и недропользовании. При этом контракт на недропользование при передаче права не прекращал свое действие и ТОО «Комаровское горное предприятие» в настоящее время действует на основании контракта, заключенного его предшественниками в 2000 году.

Отсылка к этому контракту от 2000 года позволяет «Комаровскому» разрабатывать карьер так близко к селу. Ведь согласно кодексу «О недрах», запрет на операции по недропользованию на расстоянии менее 1000 метров от границ населенных пунктов на контракты, заключенные до введения в действие Кодекса в 2017 году, не распространяется.

Абдурахман Исаев показывает схему расположения карьера на собрании / Фото Георгия ГОВОРОВА



То, что контракты, полученные до введения запретов в кодексе «О недрах» в 2017 году, сохраняют свою юридическую силу на протяжении десятилетий, подтвердили в комитете промышленности и указали, что ссылка на это есть в самом кодексе.

Заложники положения

Получается, что жители Пригородного стали заложниками казахстанских законов, действовавших до принятия кодекса «О недрах». Это подтверждает и казахстанский юрист в сфере недропользования, партнер компании Haller Lomax LLP Тимур ОДИЛОВ.

- Если контракт на недра старый, то есть заключен до [принятия] кодекса, то все законно, – пояснил он. – До кодекса ничего не оговаривалось и прямо не запрещалось, собственно, был беспредел. По гарантиям прав новые запреты не могут ограничивать реализацию прав инвесторов, если только это не касается национальной безопасности и прочих исключений. После введения кодекса установили четкий запрет, что земля в населенных пунктах не для недропользования. Она используется для проживания и размещения на ней различных объектов. При принятии кодекса законодатель не стал распространять новые ограничения на уже выданные контракты на недропользование, ведь тогда бы пришлось закрывать целые предприятия и города: Риддер, Рудный и другие.

Эксперт считает, что, понимая озабоченность населения, предприятия должны стремиться и договариваться с местным населением и властями о переносе населенного пункта и сами финансировать этот перенос.

- К сожалению, не все местные власти в этом заинтересованы. «Социальная лицензия» не всегда воспринимается всерьез компаниями, пока ситуация не взорвется, – констатирует он.

Юрист отмечает, что проблема переселения и механизм такого переселения с компенсацией при открытии месторождений в пределах или вблизи населенных пунктов до сих пор четко не регламентированы.

- Об этом Всемирный банк среди прочих проблем докладывал администрации президента год назад. Получили поддержку, поручили министерству выполнить все рекомендации с составлением дорожной карты, но далее всю суть исказили и саботировали, – заключает он.

Получается, что действующий кодекс в случаях со старыми контрактами гарантирует права только недропользователей, а не жителей, и с его утверждением в 2017 году подобные лазейки и вовсе оказались узаконены.

Но жители Пригородного не намерены мириться с карьером вблизи или на территории села. Они собирают подписи против его разработки, и сообщают, что только в Пригородном уже собрано около 500 подписей, кроме того, против начинают выступать и жители города Житикара, находящегося в нескольких километрах.

Представители «Комаровского» провели еще одну встречу с жителями в начале июня, предложив им обсудить «перспективы социального взаимодействия, текущие нужды поселка и возможные пути их решения». На этой встрече жители заявили, что единогласно выступают против разработки карьера.