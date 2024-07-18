Футболисты костанайского "Тобола" выиграли в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы у словацкого "Ружомберока", передают Vesti.kz.

Вторая игра в противостоянии прошла в Костанае и завершилась минимальной победой "Тобола".

Автором единственного гола стал Ахмед Эль-Мессауди: мяч был забит на 8-й минуте встречи.

Учитывая, что первая игра закончилась разгромом казахстанского клуба (2:5), в следующий этап прошел "Ружомберок".

Теперь "Тобол" отправится в Лигу Конференций, где во втором отборочном раунде встретится со швейцарским "Санкт-Галленом". Первая игра пройдет 25 июля, а ответная состоится 1 августа

Добавим, что ранее Лигу чемпионов покинул шымкентский "Ордабасы". Встреча с чемпионом Молдовы клубом "Петрокуб" в Кишиневе завершилась минимальной победой хозяев поля, а параллельно определился следующий соперник "Ордабасы" в Лиге Европы.

Фото Ксении РЕБИК

Больше фото с матча смотрите в нашем телеграм-канале

Читайте также:

«Тобол» стартовал в еврокубках с разгромного поражения в Словакии

«Тобол» намеревается взять реванш за поражение на старте еврокубков